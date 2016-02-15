«День выборов 2»: Рецензия Киноафиши

Губернатор на качелях

Он любит кефир и кроссворды... И детские карусельки: как прикольно они скрипят под могучим торсов в 200 кило! А вот дела губернаторские местный Царь-Батюшка по фамилии Цаплин (Василий Уткин) любит гораздо меньше. Точнее, не любит совсем. Особенно, когда дела эти никак не желают делаться без него. Ну, или когда результат трудов тяжких, мягко говоря, странноват: мост через Волгу строили? – строили. Построили? – о да! А он – зараза такая! – вдруг взял да и рухнул! Нехорошо… А тут ещё и выборы на носу – нужно баллотироваться на третий срок, а Царю-Батюшке-то лениво, ой как лениво… Может, пиарщиков опытных из Москвы позвать? – те сами все сделают, сами на губернаторство посадят… А пока они короновать его будут, он тихонечко на бережку посидит, кефирчику попьет, на детских качеликах покачается…

Думаю, объяснять, что из себя представляют «Квартет И» или «День выборов» - особого смысла нет. «Квартет И» давно уже стал брендом, да и «День выборов» тоже. А потому ничего кардинально нового от «Дня Выборов 2» публика и не ждет: все прекрасно понимают, что «День» второй будет похож на «День» первый. Интрига лишь в следующем: какова степень этой самой «похожести» и удастся ли повторить фурор, который имел место быть девять лет назад. (А то кто ж его знает, может, формула успеха, выбранная Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым и Камилем Лариным сегодня уже не работает).

По поводу похожести. «День Выборов 2» действительно скроен по той же самой выкройке, что и его старший «собрат»: общего у них очень много. Ситуация та же, герои – те же. Если вы, не дай бог, запамятовали, кто такой атаман Парамонов или поп Иннокентий – вам, конечно, будет интересно за ними наблюдать, но понять что к чему удастся не сразу. То же касается и кое-каких деталей: не видели «День выборов» №1? – тогда шутка с зеленым портвейном пролетит мимо вас. К сожалению. А если видели... Ну, тогда эффект будет строго противоположный: покажется, что одну и ту же «юморину» вам пытаются презентовать дважды. И вообще, «День» второй сильно проигрывает первому вот в каком плане: теряется ощущение новизны, неожиданности, непредсказуемости что ли…

Не в пользу «Дня выборов 2» и саундтрек. Помимо нескончаемой «Из далека долго течет река Волга», караочной «Императрицы» и песни группы «Сплин» вами не будет обнаружено абсолютно никаких музыкальных откровений. (Хотя из-за песни господина Шнура можете не переживать – она никуда не делась). А то ли было в фильме 2007-го года? Да там из песен полноценный диск собрать было можно… Но ладно, о грустном хватит. Давайте о плюсах. Как мне показалось, шуток в «Дне выборов 2» стало даже немного больше, при этом юмор «а-ля сортир» у «Квартета И», по счастью, так и не проклюнулся (что в наше нелегкое время уже можно считать серьезным достижением). Если же говорить о кастинге, то он только усилился – за счет Алексея Макарова, Алексея Самойленко, Андрея Смолякова и Яна Цапника. Ну и напоследок еще один маленький, микроскопический плюсик: повального гомерического хохота, быть может, в зале и не предвидится, но без хорошего настроения зрителей из кинотеатра не выпустят. Проверено.

Вера Алёнушкина