«Зачинщики»: Рецензия Киноафиши

Он, она и фургончик с деньгами

В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил – именно таким кажется себе Дэвид (Зак Галифианакис). Неуклюжий толстячок немного тупее сломанной табуретки – так думают о нем другие. И надо сказать, что мнение окружающих в случае с Дэвидом гораздо вернее: он непроходимо наивен, на редкость глуп и до смешного нелеп. Тем не менее, у него есть одно серьезное преимущество – его работа. Он инкассатор. И его рабочий фургончик всегда забит доверху аппетитно шуршащей наличностью…

Зак Галифианакис в фильме "Зачинщики"

А это значит, что наш герой идеален – для мошенника, разумеется. Который как раз и появляется на горизонте. Стив (Оуэн Уилсон) всю жизнь промышлял мелкими авантюрами (например, крал инвалидные кресла из детских домов), но сейчас его воровская душа жаждет настоящего дела. Он подговаривает бывшую напарницу Дэвида (Келли – Кристен Уиг) разыграть с горе-инкассатором большую любовь (тот всегда неровно дышал в ее сторону, но Келли его воздыханий старательно не замечала). А та потом попросит «любимого» инкассаторский фургончик угнать. Ведь своей «возлюбленной» такой простачок не откажет…

Кадр из фильма "Зачинщики"

Самое смешное в «Зачинщиках» то, что они основаны на реальных событиях (да-да, и они тоже!). Это глупейшее ограбление действительно имело место быть – в 1997-м году, в городке штата Северная Каролина. Оно тогда прогремело на всю страну, а воры стали почти суперзвездами. Причин для такой популярности было две: полная «профнепригодность» грабителей и та астрономическая сумма, которая им досталась – 17 (!) миллионов долларов. Кстати, на тот момент это был рекорд, который впоследствии удалось побить всего один раз.

Зак Галифианакис в фильме "Зачинщики"

Правда, на этом «изюмины» фильма и заканчиваются. Желание авторов использовать по максимуму «туполобие» Дэвида и его команды ни к чему хорошему не привело: герои получились настолько карикатурными, что над ними даже смеяться как-то неудобно – слишком примитивные, слишком плоские, скучные. Им не веришь, им не сочувствуешь. И никаким актерским кривлянием этого не исправить. А кривляются в фильме как-то уж слишком много…

Кадр из фильма "Зачинщики"

Конечно, будь на месте Зака Галифианакиса Джим Керри (он собирался сниматься, но что-то не сложилось), ситуация с «Зачинщиками» была бы не столь плачевна. Все-таки обаяние главного героя значит очень и очень много. Но, во-первых, Керри в картине нет. Во-вторых, и он бы не сумел превратить проходную пародию на детектив в уморительное кинодейство. Для этого пришлось бы серьезно переписать сценарий – заменить несмешные блеклые шутки на что-то оригинальное, перестать превращать всех без исключения персонажей в непроходимых идиотов, добавить динамики в диалоги и т.д.

Кадр из фильма "Зачинщики"

Кстати, динамика была бы нелишней не только в диалогах: ее катастрофически не хватает во всем фильме, особенно в первой части. На финишной прямой, правда, «Зачинщики» просыпаются. И кульминационную сцену (эпизод превращения Дэвида в супермачо, когда он является на вечеринку своего врага) – эту сцену уже даже можно смотреть и смотреть с интересом. (Не бог весть каким, но все-таки). Из положительного отмечу и еще кое-что: фильм, конечно, пошлит, но в меру – «туалетные радости» есть, но их немного, и ощущения, что ты смотришь сортирную комедию, не возникает. К сожалению, на этом достоинства «Зачинщиков» почему-то заканчиваются…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 29 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Зачинщики»