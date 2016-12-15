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Киноафиша Рецензии «Без тормозов»: Рецензия Киноафиши

«Без тормозов»: Рецензия Киноафиши

15 декабря 2016 00:00
«Без тормозов»: Рецензия Киноафиши
Навстречу безумию!

Что безумного может случиться с зажиточными французами, у которых есть просторная квартира, новейшие гаджеты и модный красный автомобиль, где вместо кнопок говорящая сенсорная панель? Лишь то, что все эти аксессуары комфортной жизни откажут работать в самый ответственный момент. Так произошло с семьей Кокс. Раздавая случайные хуки справа и слева, толкаясь и споря, семейство отправляется в отпуск на навороченном минивэне. Но стоит им разогнаться до 130 км/час, у авто отказывают тормоза. Их отношения, которые никогда не отличались гармонией и пониманием, а постоянно заведенные балансировали на грани срыва, подвергаются настоящим испытаниям. Оказавшись в тесном замкнутом пространстве и без пяти минут от эпичной аварии, гиперактивный отец, беременная мама, двое не самых спокойных детей и их дедушка – нестареющий денди, выясняют отношения, раскрывают страшные тайны и даже обнаруживают «нелегальную» попутчицу.

Кадр из фильма «Без тормозов»
Кадр из фильма «Без тормозов»

Новая комедия Николаса Бенаму больше напоминает фильм-катастрофу, где смех – явление скорее истерическое. Только представьте, автомобиль, набитый детьми и потеющими от паники взрослыми, не имеет возможности затормозить и летит навстречу пробкам и шлагбаумам платных трасс! Но режиссер, вооружившись черными приемами и туалетными шуточками, намерен развлечь нас по полной программе. Он делает героев абсолютно неадекватными истеричками, которые то и дело вырывают друг у друга руль, вываливаются за борт и постоянно хотят писать. И самое неожиданное, они начинают экстренно высказывать свои претензии и выпытывать тайны, вместо полагающихся «предсмертных» минут всепрощения и понимания. Нереальной кажется не их фортуна, которая гонится за ними на скорости 160 км/час, а странное поведение героев. Причем, всех: Коксов, их попутчицы – инфантильной неформалки, разгневанного водителя «бэхи», капитана полиции, разве что жандармы отличились здравым мышлением. Так что «Без тормозов» берет абсурдностью происходящего, заставляя смеяться скорее над режиссерскими приемами, нежели над сюжетными поворотами и коллизиями.

Кадр из фильма «Без тормозов»
Кадр из фильма «Без тормозов»

При этом картина настолько динамичная, что смотря ее, будто несешься на одной скорости с Коксами и вот-вот ощутишь пыльный дорожный ветер. Разогнавшись с самой первой минуты, действие не сбавляет темпа, щеголяя жесткими шуточками и сумасшедшими поступками персонажей. Последние, кстати, просто олицетворение пороков европейского общества. Они страдают комплексом власти (капитан Петон, называющая всех «дебилами»), лицемерием (агент по продаже автомобилей, который с милой улыбкой продает машину смерти) и эгоизмом (тот самый дедушка, думающий только о своих утехах за 60). Вот так прямо и немного грубо Николас Бенаму высмеивает наши реалии.

Кадр из фильма «Без тормозов»
Кадр из фильма «Без тормозов»

Но непонятной кажется роль неформалки Мелоди, девушки, которая оказалась случайной попутчицей семьи. Не особо многословная, с детским голоском и нелогичным поведением, она не несет на себе какой-то занимательной смысловой нагрузки, а привлекает к себе внимание лишь в паре моментов, осложняя и без того нелегкую поездку. А что делает эту картину действительно эпичной, так это игра Хосе Гарсия, исполнившего отца семейства Тома. Его герой приковывает к себе взгляд своей нервной улыбочкой, искренним изумлением от происходящего и судорожными попытками выжить и спасти семью, не потеряв лица.

Кадр из фильма «Без тормозов»
Кадр из фильма «Без тормозов»

После Superнянь (2014)и Superнянь 2 (2015) «Без тормозов» оказывается не менее яркой и сюжетно сумасшедшей работой Бенаму, который с заметным упорством оттачивает жанровое мастерство. Фильм, скорее напоминающий безжалостную фантазию современного сатирика, вполне способен развеселить своей театральностью и неподдельным безумием.

Инна Син

В российском прокате с 5 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Без тормозов»

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