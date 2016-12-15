«Без тормозов»: Рецензия Киноафиши

Навстречу безумию!

Что безумного может случиться с зажиточными французами, у которых есть просторная квартира, новейшие гаджеты и модный красный автомобиль, где вместо кнопок говорящая сенсорная панель? Лишь то, что все эти аксессуары комфортной жизни откажут работать в самый ответственный момент. Так произошло с семьей Кокс. Раздавая случайные хуки справа и слева, толкаясь и споря, семейство отправляется в отпуск на навороченном минивэне. Но стоит им разогнаться до 130 км/час, у авто отказывают тормоза. Их отношения, которые никогда не отличались гармонией и пониманием, а постоянно заведенные балансировали на грани срыва, подвергаются настоящим испытаниям. Оказавшись в тесном замкнутом пространстве и без пяти минут от эпичной аварии, гиперактивный отец, беременная мама, двое не самых спокойных детей и их дедушка – нестареющий денди, выясняют отношения, раскрывают страшные тайны и даже обнаруживают «нелегальную» попутчицу.

Кадр из фильма «Без тормозов»

Новая комедия Николаса Бенаму больше напоминает фильм-катастрофу, где смех – явление скорее истерическое. Только представьте, автомобиль, набитый детьми и потеющими от паники взрослыми, не имеет возможности затормозить и летит навстречу пробкам и шлагбаумам платных трасс! Но режиссер, вооружившись черными приемами и туалетными шуточками, намерен развлечь нас по полной программе. Он делает героев абсолютно неадекватными истеричками, которые то и дело вырывают друг у друга руль, вываливаются за борт и постоянно хотят писать. И самое неожиданное, они начинают экстренно высказывать свои претензии и выпытывать тайны, вместо полагающихся «предсмертных» минут всепрощения и понимания. Нереальной кажется не их фортуна, которая гонится за ними на скорости 160 км/час, а странное поведение героев. Причем, всех: Коксов, их попутчицы – инфантильной неформалки, разгневанного водителя «бэхи», капитана полиции, разве что жандармы отличились здравым мышлением. Так что «Без тормозов» берет абсурдностью происходящего, заставляя смеяться скорее над режиссерскими приемами, нежели над сюжетными поворотами и коллизиями.

Кадр из фильма «Без тормозов»

При этом картина настолько динамичная, что смотря ее, будто несешься на одной скорости с Коксами и вот-вот ощутишь пыльный дорожный ветер. Разогнавшись с самой первой минуты, действие не сбавляет темпа, щеголяя жесткими шуточками и сумасшедшими поступками персонажей. Последние, кстати, просто олицетворение пороков европейского общества. Они страдают комплексом власти (капитан Петон, называющая всех «дебилами»), лицемерием (агент по продаже автомобилей, который с милой улыбкой продает машину смерти) и эгоизмом (тот самый дедушка, думающий только о своих утехах за 60). Вот так прямо и немного грубо Николас Бенаму высмеивает наши реалии.

Кадр из фильма «Без тормозов»

Но непонятной кажется роль неформалки Мелоди, девушки, которая оказалась случайной попутчицей семьи. Не особо многословная, с детским голоском и нелогичным поведением, она не несет на себе какой-то занимательной смысловой нагрузки, а привлекает к себе внимание лишь в паре моментов, осложняя и без того нелегкую поездку. А что делает эту картину действительно эпичной, так это игра Хосе Гарсия, исполнившего отца семейства Тома. Его герой приковывает к себе взгляд своей нервной улыбочкой, искренним изумлением от происходящего и судорожными попытками выжить и спасти семью, не потеряв лица.

Кадр из фильма «Без тормозов»

После Superнянь (2014)и Superнянь 2 (2015) «Без тормозов» оказывается не менее яркой и сюжетно сумасшедшей работой Бенаму, который с заметным упорством оттачивает жанровое мастерство. Фильм, скорее напоминающий безжалостную фантазию современного сатирика, вполне способен развеселить своей театральностью и неподдельным безумием.

Инна Син

В российском прокате с 5 января 2017 года

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