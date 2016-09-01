«Девять жизней»: Рецензия Киноафиши

О котах и людях

В прокат выходит комедия «Девять жизней» от Барри Зонненфельда, пик карьеры которого пришёлся на 90-е. Тогда Барри выпустил две части «Семейки Адамс», первых «Людей в чёрном» и ленту «Достать коротышку». Последние годы режиссёр переключился на телевидение, кстати, именно он ответственен за будущую телевизионную версию «Лемони Сникета: 33 несчастья». Ну а пока сериал ещё в разработке, Зонненфельд вовсю развлекается и ностальгирует по прошлому, поставляя на мировые экраны картину, где всемирно известный актёр Кевин Спэйси превращается в кота по имени Мистер Пушистые Штаны.

Кадр из фильма «Девять жизней»

Картина поведает зрителям историю успешного предпринимателя Тома Бренда, который больше всего на свете любит свою работу и совсем не уделяет время семье. Однажды, забыв про очередной день рождения дочери, он в спешке едет покупать ей подарок. Каждый год девочка выпрашивает кота, и, наконец, она его получает. Правда, в теле нового мохнатого друга заключён её собственный отец. И теперь ему предстоит изменить своё отношение к жизни, иначе так и быть ему котом до конца своих дней.

Кадр из фильма «Девять жизней»

В зарубежном прокате «Девять жизней» был принят весьма прохладно, однако не спешите ориентироваться на мнение иностранных коллег, ведь в этом году расхождений было немало. В первую очередь стоит отметить, что фильм ориентирован даже не на любителей поумиляться над кошачьими видео, а на тех, кто ностальгирует по комедиям 90-х и начала 2000-х. Видимо, тоска по былому накрыла и самого Барри, картина которого выстроена по той же схеме, что и «Лжец, лжец», «Чего хотят женщины», «День сурка», «Брюс Всемогущий», «Между небом и землёй» и «Клик: с пультом по жизни». Таких примеров можно привести ещё с добрый десяток, а то и больше, и «Девять жизней» им ни в чём не уступает.

Картина получилась очень доброй, лёгкой, простой и бесконечно милой. Здесь нет великого смысла или тонких острот, зато есть всё то, что должно сопутствовать подобному кино: узнаваемые актёры, бодрая динамика, исцеление главного героя, эффектный наставник и неприхотливый юмор. Конечно, по большей части шутки ориентированы на любителей котиков, но тем не менее фильм также не может пройти мимо высмеивания современной кот-культуры.

Кадр из фильма «Девять жизней»

В фильме «Девять жизней» актёры – одно из главных достоинств. Хотя на самом-то деле Кевина Спэйси тут не так много, как хотелось бы, в силу того, что его герой ремуррркарнировал и совсем уж окотел. Но даже за те 15 минут, что мы видим его в облике человека он всё такой же сногсшибательный. Дженнифер Гарнер хоть уже и не так молода, как та девушка, которой в 13 исполнилось 30, но всё так же прекрасна. А Кристофер Уокен, кажется, продал душу котодьяволу, получив взамен 9 жизней, так как из фильма в фильм он совершенно не меняется, и какую бы роль он ни играл, всегда делает это идеально. А ещё в картине есть кошачье камео Лил Баб (для тех, кто в теме).

Кадр из фильма «Девять жизней»

Не стоит умалчивать, что слабых мест у фильма хватает. В сюжете немало дыр, которые пришлось заделывать при помощи абсолютно бесполезного и скучного материала. Например, разговоров о бизнесе, большого количества второстепенных персонажей и бесполезных побочных сюжетных линий. Ну а компьютерная графика здесь такая же, какая была в 90-е, но от этого картина становится ещё более милой. Да и вообще, всё это блекнет на фоне тех безумств, которые творит Мистер Пушистые Штаны, а добротное кино в стиле 90-х в прокате сейчас появляется редко, поэтому для семейного просмотра фильм подойдёт как нельзя кстати.

Кадр со съёмок фильма «Девять жизней»

В российском прокате с 1 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Девять жизней»

Трошина Олеся