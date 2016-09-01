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Киноафиша Рецензии «Девять жизней»: Рецензия Киноафиши

«Девять жизней»: Рецензия Киноафиши

1 сентября 2016 00:00
«Девять жизней»: Рецензия Киноафиши
О котах и людях

В прокат выходит комедия «Девять жизней» от Барри Зонненфельда, пик карьеры которого пришёлся на 90-е. Тогда Барри выпустил две части «Семейки Адамс», первых «Людей в чёрном» и ленту «Достать коротышку». Последние годы режиссёр переключился на телевидение, кстати, именно он ответственен за будущую телевизионную версию «Лемони Сникета: 33 несчастья». Ну а пока сериал ещё в разработке, Зонненфельд вовсю развлекается и ностальгирует по прошлому, поставляя на мировые экраны картину, где всемирно известный актёр Кевин Спэйси превращается в кота по имени Мистер Пушистые Штаны.

Кадр из фильма «Девять жизней»
Кадр из фильма «Девять жизней»

Картина поведает зрителям историю успешного предпринимателя Тома Бренда, который больше всего на свете любит свою работу и совсем не уделяет время семье. Однажды, забыв про очередной день рождения дочери, он в спешке едет покупать ей подарок. Каждый год девочка выпрашивает кота, и, наконец, она его получает. Правда, в теле нового мохнатого друга заключён её собственный отец. И теперь ему предстоит изменить своё отношение к жизни, иначе так и быть ему котом до конца своих дней.

Кадр из фильма «Девять жизней»
Кадр из фильма «Девять жизней»

В зарубежном прокате «Девять жизней» был принят весьма прохладно, однако не спешите ориентироваться на мнение иностранных коллег, ведь в этом году расхождений было немало. В первую очередь стоит отметить, что фильм ориентирован даже не на любителей поумиляться над кошачьими видео, а на тех, кто ностальгирует по комедиям 90-х и начала 2000-х. Видимо, тоска по былому накрыла и самого Барри, картина которого выстроена по той же схеме, что и «Лжец, лжец», «Чего хотят женщины», «День сурка», «Брюс Всемогущий», «Между небом и землёй» и «Клик: с пультом по жизни». Таких примеров можно привести ещё с добрый десяток, а то и больше, и «Девять жизней» им ни в чём не уступает.

Картина получилась очень доброй, лёгкой, простой и бесконечно милой. Здесь нет великого смысла или тонких острот, зато есть всё то, что должно сопутствовать подобному кино: узнаваемые актёры, бодрая динамика, исцеление главного героя, эффектный наставник и неприхотливый юмор. Конечно, по большей части шутки ориентированы на любителей котиков, но тем не менее фильм также не может пройти мимо высмеивания современной кот-культуры.

Кадр из фильма «Девять жизней»
Кадр из фильма «Девять жизней»

В фильме «Девять жизней» актёры – одно из главных достоинств. Хотя на самом-то деле Кевина Спэйси тут не так много, как хотелось бы, в силу того, что его герой ремуррркарнировал и совсем уж окотел. Но даже за те 15 минут, что мы видим его в облике человека он всё такой же сногсшибательный. Дженнифер Гарнер хоть уже и не так молода, как та девушка, которой в 13 исполнилось 30, но всё так же прекрасна. А Кристофер Уокен, кажется, продал душу котодьяволу, получив взамен 9 жизней, так как из фильма в фильм он совершенно не меняется, и какую бы роль он ни играл, всегда делает это идеально. А ещё в картине есть кошачье камео Лил Баб (для тех, кто в теме).

Кадр из фильма «Девять жизней»
Кадр из фильма «Девять жизней»

Не стоит умалчивать, что слабых мест у фильма хватает. В сюжете немало дыр, которые пришлось заделывать при помощи абсолютно бесполезного и скучного материала. Например, разговоров о бизнесе, большого количества второстепенных персонажей и бесполезных побочных сюжетных линий. Ну а компьютерная графика здесь такая же, какая была в 90-е, но от этого картина становится ещё более милой. Да и вообще, всё это блекнет на фоне тех безумств, которые творит Мистер Пушистые Штаны, а добротное кино в стиле 90-х в прокате сейчас появляется редко, поэтому для семейного просмотра фильм подойдёт как нельзя кстати.

Кадр со съёмок фильма «Девять жизней»
Кадр со съёмок фильма «Девять жизней»

В российском прокате с 1 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Девять жизней»

Трошина Олеся

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