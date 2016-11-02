«Большой собачий побег»: Рецензия Киноафиши

Собачья жизнь

В последнее время почему-то стало выходить много мультфильмов про животных, начиная от всеми известного и многими любимого «Зверополиса» («Zootopia», реж. Байрон Ховард и Рич Мур) и заканчивая более- менее знакомым миром «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон). Тенденцию поддерживают и режиссёры Альберто Родригез и Начо Ла Каза, которые выпускают анимационную картину «Большой собачий побег» («Ozzy»).

Кадр из фильма «Большой собачий побег»

Счастливый пёс Оззи имеет любимую семью, хороший дом и уютный дворик. Его жизнь не омрачает ничего, пока однажды его не отдают в гостиницу для собак, потому что забрать его с собой уезжающие в командировку хозяева не могут. Но этот рай для собак внезапно оказывается постановочным, и теперь уже несчастный пёс оказывается в собачьей тюрьме.

Оказавшийся там непонятно за какие прегрешения, он, конечно, пытается освободиться. Но на пути к побегу он встречает не только псов, которые становятся ему друзьями, но и разные приключения. Например, местный авторитет предлагает нашему герою участвовать в бегах, чтобы победить команду тюрьмы. Но вместе с этим и начальник этого мрачного заведения видит в Оззи подходящую для бега собаку. И герой мучается, не зная, кого выбрать, потому что каждый из вариантов может потом аукнуться.

Сюжет немного напоминает российские «Ёлки лохматые» 2015 года режиссёра Максима Свешникова, только в «Большом собачьем побеге» перед зрителем история, которую видят и проживают собаки. Они ещё и разговаривают, обсуждая то, что с ними происходит.

Кадр из фильма «Большой собачий побег»

В общем и целом – мультфильм слаб. Сюжет не цепляет внимание так, чтобы неотрывно следить за его развитием весь сеанс. Картина не имеет ограничений по возрасту, поэтому детям, скорее всего, будет интересно, а вот взрослые сразу могут готовиться к скуке.

В трейлере «Большой собачий побег» называется безудержной комедией, но даже просто комедией его назвать можно с трудом.

Картинка в мультфильме не самая качественная, но смотрится без особых нареканий. А вот что там действительно ужасно, так это движения персонажей. Ладно уж, что сами они, как и локации, плохо прорисованы. У собак – созданий, на прорисовку которых нужно всё-таки порядочное количество времени, ведь шерсть – штука непростая, – шкурки в основном плоские и гладкие. А на воду в картине вообще страшно смотреть. Но минус прорисовки — ничто, по сравнению с деревянными движениями всех, кто задействован в фильме. Как будто они впали в кому и ещё недостаточно оправились после неё.

А ещё в мультфильме, как часто бывает в картинах с говорящими животными, мы видим крайне умных собак (хоть и не всех) и предельно глупых людей (опять же не всех). Ох уж это странное желание возвысить животных над людьми.

Кадр из фильма «Большой собачий побег»

Если сравнить «Большой собачий побег» с «Полярными приключениями», которые когда-то произвели на меня такое неизгладимо негативное впечатление, что я ставлю этот анимационный кошмар мерилом для всех последующих мультфильмов, «Побег» кажется не таким плохим. Последний вполне можно смотреть. До анимационной классики не дотягивает, конечно, но никто этого и не ждал.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 3 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой собачий побег»