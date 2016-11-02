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Киноафиша Рецензии «Большой собачий побег»: Рецензия Киноафиши

«Большой собачий побег»: Рецензия Киноафиши

2 ноября 2016 00:00
«Большой собачий побег»: Рецензия Киноафиши
Собачья жизнь

В последнее время почему-то стало выходить много мультфильмов про животных, начиная от всеми известного и многими любимого «Зверополиса» («Zootopia», реж. Байрон Ховард и Рич Мур) и заканчивая более- менее знакомым миром «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон). Тенденцию поддерживают и режиссёры Альберто Родригез и Начо Ла Каза, которые выпускают анимационную картину «Большой собачий побег» («Ozzy»).

Кадр из фильма «Большой собачий побег»
Кадр из фильма «Большой собачий побег»

Счастливый пёс Оззи имеет любимую семью, хороший дом и уютный дворик. Его жизнь не омрачает ничего, пока однажды его не отдают в гостиницу для собак, потому что забрать его с собой уезжающие в командировку хозяева не могут. Но этот рай для собак внезапно оказывается постановочным, и теперь уже несчастный пёс оказывается в собачьей тюрьме.

Оказавшийся там непонятно за какие прегрешения, он, конечно, пытается освободиться. Но на пути к побегу он встречает не только псов, которые становятся ему друзьями, но и разные приключения. Например, местный авторитет предлагает нашему герою участвовать в бегах, чтобы победить команду тюрьмы. Но вместе с этим и начальник этого мрачного заведения видит в Оззи подходящую для бега собаку. И герой мучается, не зная, кого выбрать, потому что каждый из вариантов может потом аукнуться.

Сюжет немного напоминает российские «Ёлки лохматые» 2015 года режиссёра Максима Свешникова, только в «Большом собачьем побеге» перед зрителем история, которую видят и проживают собаки. Они ещё и разговаривают, обсуждая то, что с ними происходит.

Кадр из фильма «Большой собачий побег»
Кадр из фильма «Большой собачий побег»

В общем и целом – мультфильм слаб. Сюжет не цепляет внимание так, чтобы неотрывно следить за его развитием весь сеанс. Картина не имеет ограничений по возрасту, поэтому детям, скорее всего, будет интересно, а вот взрослые сразу могут готовиться к скуке.

В трейлере «Большой собачий побег» называется безудержной комедией, но даже просто комедией его назвать можно с трудом.

Картинка в мультфильме не самая качественная, но смотрится без особых нареканий. А вот что там действительно ужасно, так это движения персонажей. Ладно уж, что сами они, как и локации, плохо прорисованы. У собак – созданий, на прорисовку которых нужно всё-таки порядочное количество времени, ведь шерсть – штука непростая, – шкурки в основном плоские и гладкие. А на воду в картине вообще страшно смотреть. Но минус прорисовки — ничто, по сравнению с деревянными движениями всех, кто задействован в фильме. Как будто они впали в кому и ещё недостаточно оправились после неё.

А ещё в мультфильме, как часто бывает в картинах с говорящими животными, мы видим крайне умных собак (хоть и не всех) и предельно глупых людей (опять же не всех). Ох уж это странное желание возвысить животных над людьми.

Кадр из фильма «Большой собачий побег»
Кадр из фильма «Большой собачий побег»

Если сравнить «Большой собачий побег» с «Полярными приключениями», которые когда-то произвели на меня такое неизгладимо негативное впечатление, что я ставлю этот анимационный кошмар мерилом для всех последующих мультфильмов, «Побег» кажется не таким плохим. Последний вполне можно смотреть. До анимационной классики не дотягивает, конечно, но никто этого и не ждал.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 3 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой собачий побег»

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