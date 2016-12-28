«Монстр траки»: Рецензия Киноафиши

Вопреки логике, ПДД и законам физики

Однажды в гараже, где работает старшеклассник Трипп (Лукас Тилл) появляется необычное существо – что-то среднее между осьминогом, кальмаром и желе. Испугавшись, парень обсыпает монстра экстренно придуманными обидными прозвищами, вроде странного «скользкий кусок слизи». Но после – проникается его очаровательной улыбкой с тремя рядами челюстей и заводит с ним искреннюю межвидовую дружбу. Теперь Крич (такое в итоге монстр получил имя) разъезжает в полупустом монстр-траке, эдаком машинном франкенштейне, фанатично собранном Триппом из обломков. Буквально вдохнув жизнь в машину, желейный монстр с удовольствием катает парня и его новую подружку (Джейн Леви) на огромной скорости, вопреки дорожным правилам и физическим законам. Не удивительно, что почти сразу за этой странной компанией начинают охоту полиция и те, кто случайно освободили животное из недр земли.

Кадр из фильма «Монстр траки»

Крис Уэдж, известный по культовым анимациям начала 2000-х, «Роботам» и первому «Ледниковому периоду», в этот раз создал нечто оригинальное не только для своего режиссерского портфолио, но и игрового кино. И здесь вопрос больше к сценаристам, которые, кажется, писали историю смелыми широкими мазками, сделавшими картину настолько сюжетно неправдоподобной, что порядочно сократили аудиторию, отрезав всех здравомыслящих взрослых.

Кадр из фильма «Монстр траки»

И дело не в самом монстре, который питается нефтью, умеет смеяться и вообще прекрасно понимает юмор (да и не только), а в человеческом мире, в котором он оказывается. И мир этот можно назвать торжеством беззакония: государственного и гравитационного. Трипп и его команда без всяких мук совести крушат город и его имущество (случайно, конечно), без спроса используют чужие запчасти для личных целей, ставят под угрозу жизни людей, а возможно, даже являются причиной ряда смертей (а что случается с водителями, машина которых была расплющена). Ну а робкое предположение, что то, как ребята катаются по скалам и ущельям, давно сожгло бы и кальмарного монстра, и покрышки трака, тонет в море нелогичностей этой фантастики. А главный вопрос, который мучает с первых минут – почему Трипп, обнаружив необычное существо, быстренько оборудует его под свои авто-нужды, не задумываясь о том, чтобы вернуть потерявшегося животное домой?

Кадр из фильма «Монстр траки»

И если взрослые от этих подделанных под сюжет исключений то и дело поднимают брови и разводят руками, то дети не скрывают восторга. Их искренне восхищает предложенное комбо: монстр, крутые машины и гонки, символически объединяющее «Как приручить дракона» и «Тачки». Да и главный герой находит у них полное понимание, ведь он сам еще не перестал играть в супергонщика, вертя баранку из стороны в сторону и нажимая на неработающие педали.

Кадр из фильма «Монстр траки»

Но несмотря на все нарекания, не удается устоять перед очарованием и мощью самого Крича, который то ведет себя как ребенок, не научившийся толком переворачиваться со спины на пузо, то как настоящий Годзилла, громящий все на своем пути. И что действительно не вызывает никаких сомнений – так это качество графики, которая и монстра оживила, и старательно проложила все эти безумные пути монстр-трака.

В общем, если дети не будут учиться у главного героя идти к своей цели по капотам чужих авто, фильм может оказаться вполне полезным для их фантазии, не стесненной рамками логики и другими формальностями. Можно сказать наверняка, «Монстр траки» вас точно удивит, а может даже развеселит и тронет за душу, как это всегда бывает в историях о друзьях из разных миров.

Кадр из фильма «Монстр траки»

Инна Син

В российском прокате с 5 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Монстр траки»