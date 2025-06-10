«Каратэ-пацан: Легенды»: Рецензия Киноафиши

В кинотеатрах по всему миру идет «Каратэ-пацан: Легенды» — долгожданное продолжение старой доброй франшизы, которую не отпускают продюсеры. Новая часть объединяет в себе не только старую трилогию с Ральфом Маччио и Пэтом Моритой, но и ремейк 2010 года с Джеки Чаном и Джейденом Смитом. Рассказываем, получилось ли в 2025 году у авторов сделать самобытный фильм по рабочей схеме.

Фансервис начинается с первых же минут, когда нам показывают душевную сцену из прошлого с мистером Мияги (Морита) и юным каратистом Дэниелом ЛаРуссо (Маччио). Пожилой сэнсэй объясняет ученику, как появилось каратэ на Окинаве и при чем тут китайское кунг-фу. После действие сразу переносится в наши дни, где Ли Фун (Бен Ван) тренируется в школе, созданной мистером Ханом (Джеки Чан) из «Каратэ-пацана» (2010). Прошло много лет с тех пор, как сяо Дре (Джейден Смит) победил на турнире своих обидчиков. Хоть герой Смита не упоминается, но подготовленному зрителю становится понятно, что те события сыграли решающую роль в жизни героя Джеки Чана. Он сумел выбраться из депрессии, найти учеников и открыл собственную школу кунг-фу. Все меняется, когда мама Ли Фуна получает работу в Нью-Йорке. Следуя уже знакомым сюжетным лекалам, герой перебирается в новую локацию, где находит не только девушку и друзей, но и врагов. Дальнейшие события подводят Ли к финальной драке на турнире с оппонентами, превосходящими его по силе. В этот раз его будут тренировать представители сразу двух поколений — Джеки Чан продолжит раскрывать секреты кунг-фу, а Ральф Маччио передаст наследие каратэ мистера Мияги.

После успешного «Каратэ-пацана» этот фильм напрашивался много лет, но нежелание или неспособность Джейдена Смита вернуться к своей роли ставили продюсеров в тупик. За это время успел выйти сериал «Кобра Кай», ставший абсолютным хитом сначала на стриминге YouTube, а затем на Netflix. Протагонистом шоу выступил Уильям Забка, которого Барни Стинсон в сериале «Как я встретил вашу маму» называл главным персонажем оригинального «Парня-каратиста». Возможно, что эта шутка могла поспособствовать появлению сериала, потому что его концепция как раз и заключалась в том, что в первом фильме все было не так однозначно. Между тем и у Дэниела ЛаРуссо была полноценная сюжетная линия, отдающая дань памяти его сэнсэю мистеру Мияги. Сериал настолько разросся, что история приняла масштабный размах — за шесть сезонов герои успели создать собственные школы, обучить учеников и даже вновь подраться. И все это было сделано с максимальной душой и грамотным фансервисом, поэтому сериал приняли не только любители поностальгировать, но и новая юная аудитория. Успех «Кобры Кай» продемонстрировал, что франшиза жива и готова к новым вызовам.

Продюсерам пришла на ум отличная идея — объединить сразу несколько миров. Если изначально «Каратэ-пацан» являлся ремейком, то теперь его сделали полноценным спин-оффом. И мистер Мияги с мистером Ханом оказались старыми друзьями. Стоит отметить, что это первый раз в истории кино, если не считать кинокомиксы с их мультивселенными, когда оригинал и ремейк сливаются в единое полотно. Свежей идеей стало и то, что протагонист теперь китаец, а не американец. Со всеми этими вводными у создателей на руках были все карты, чтобы сделать первоклассное кино, воздающее должное классике. Отчасти у них это получилось.

Фильм длится всего полтора часа, что намного меньше «Каратэ-пацана» (2 часа 20 минут) и «Парня-каратиста» (2 часа 6 минут). Небольшой хронометраж, к сожалению, не позволяет раскрыться истории на 100%. Несмотря на достойную вступительную часть, вторая половина буквально несется со скоростью 2x. Создается ощущение, что множество сцен, раскрывающих героев, были вырезаны на этапе монтажа или же вовсе не были сняты. Режиссер Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира») погружает нас в ностальгию, но не дает времени ею насладиться. Короткие сцены в доме Мияги с Джеки Чаном выглядят приятно, но этого мало, чтобы раскрыть окончательную мотивацию героев. В предыдущих частях франшизы путь главного героя до самого турнира был прописан намного тщательнее и логичнее: у ЛаРуссо или сяо Дре были все причины разобраться с противниками в финальной драке. Здесь же мотивация выглядит натянутой, а сам турнир заканчивается, не успев начаться.

Если история и выглядит неполноценно из-за скомканного сценария, то боевые сцены нивелируют этот недостаток. Весь экшен и хореография поставлены на совесть. Главный антагонист даже занимается MMA, в отличие от базового каратэ из предыдущих частей. Физически он представляет куда большую угрозу для кунгфуиста Ли, чем кто-либо. Драк в фильме достаточно, акробатика на высоте, а старина Джеки в образе бойкого постаревшего мастера по-прежнему способен вызвать улыбку. Объединение каратэ и кунг-фу — отличная идея, вокруг которой и построен весь фильм.

«Каратэ-пацан: Легенды» — это кино для тех, кто полюбил предыдущие части и «Кобру Кай». Несмотря на огрехи, перед нами действительно добрый и в чем-то поучительный фильм, который, возможно, побывал в производственном аду. Джеки Чан и Ральф Маччио являются сердцем картины. Их не так много, как хотелось бы, потому что авторы не смогли последовать главному совету мистера Мияги, который говорил, что баланс — это ключ. Идеального баланса добиться не удалось, зато погружение в теплые воспоминания о франшизе гарантировано.