«Битва за битвой»: Рецензия Киноафиши

Создатель «Магнолии» и «Нефти» Пол Томас Андерсон — живой классик американского кино, каждая работа которого становится событием для синефилов. При этом, что свойственно большим авторам, кассовым режиссером он никогда не был — его самый коммерчески успешный фильм собрал всего $75 млн. Так что многие удивились, когда боссы Warner Bros. выделили на новый проект Андерсона «Битва за битвой» $140 млн. Подробности долго держались в секрете. Известно было лишь, что главную роль исполнит Леонардо ДиКаприо, а сюжет вдохновлен романом «Винляндия» постмодерниста Томаса Пинчона, чей «Врожденный порок» ПТА экранизировал в 2014 году. Позже выяснилось, что постановщик перенес действие книги из рейгановских 80-х в наши дни — до этого он почти четверть века не обращался к современности, предпочитая ретро. Наконец, жанровую принадлежность «Битвы за битвой» неуверенно описывали как «комедийный боевик» — наименее очевидный формат для Андерсона.

Поклонники режиссера насторожились. И зря — после выхода в прокат «Битва за битвой» получила рекордные оценки на агрегаторах рецензий и обрела статус «мгновенной классики».

ДиКаприо сыграл Боба Фергюсона — левого террориста, состоящего в группировке «Френч 75». Вместе с возлюбленной Перфидией Беверли Хиллз и другими радикалами он борется за права мигрантов и взрывает госучреждения, выступая против режима. Все меняется, когда у пары рождается дочь Уилла. Через год Перфидия бросает семью ради революции, превращая Боба в отца-одиночку.

Во время одного из налетов группировка наживает опасного врага — ультраправого полковника Стивена Дж. Локджоу, который начинает охотиться на членов банды. Военные уничтожают «Френч 75», но Бобу и Уилле удается сбежать. Спустя 15 лет они живут под другими именами в провинциальном городке, затерянном где-то в Южной Калифорнии. Однажды Локджоу все же выходит на их след.

«Битва за битвой» с первых кадров обескураживает своей актуальностью. Картина снималась два года назад, но со снайперской точностью бьет по болевым точкам сегодняшней Америки. ПТА показывает фашистское полицейское государство, которое еще недавно выглядело бы мрачной антиутопией, но в 2025 году воспринимается как прямое отражение реальности. После возвращения Трампа в Белый дом антимигрантская политика в США достигла апогея: таможенная полиция отправляет тысячи людей в изоляторы, а по всей стране проводятся рейды, цель которых — арест и депортация мигрантов, включая тех, кто живет вполне законно. Неслучайно «Битва за битвой» начинается с освобождения заключенных из детеншна на границе с Мексикой, где их содержат в нечеловеческих условиях. Между тем центральная экшен-сцена разворачивается на фоне митингов в городе-убежище — летом антимигрантские законы спровоцировали в Лос-Анджелесе похожие протесты, жестоко подавлявшиеся, как и в фильме, общими усилиями полиции и армии.

Не менее злободневной вышла линия, посвященная солдафону, мечтающему вступить в «Клуб рождественских авантюристов» — сообщество сторонников белого превосходства. В образе антагониста блистает Шон Пенн, сыгравший одну из лучших ролей за долгие годы. Его Локджоу с идиотской челкой и строевой выправкой получился карикатурным, но от этого не менее зловещим. А риторика тайной организации, где собираются влиятельные мужчины-расисты, звучит комично — пока не вспомнишь, что подобные идеи сегодня транслируются открыто и широко поддерживаются.

При этом «Битва за битвой» не превращается в агитку — ключевой темой оказывается не политическая борьба, а извечный конфликт отцов и детей. ДиКаприо играет отнюдь не героя-революционера, а недотепу, влипающего в анекдотичные ситуации. Из ярого бунтаря Боб превратился в пассивного наблюдателя, коротающего вечера перед телевизором. Обрюзгший папаша отстал от жизни, но охотно раздает дочери-подростку советы, ведь старшим, как известно, виднее. Словно Чувак из «Большого Лебовски» он слоняется по улицам в поношенном халате и черных очках, не расставаясь с косяком и пивом. Боб сжег свои мозги дурью до такой степени, что напрочь забыл код, необходимый для связи с давними союзниками — а от этого напрямую зависит спасение Уиллы. Его мучает одышка и подводит зрение, когда дело доходит до стрельбы из винтовки.

Все судьбоносные поступки осуществляются без непосредственного участия Боба — этим занимаются женщины. Сначала — фанатичная Перфидия в исполнении Тейяны Тейлор, не расстающаяся с автоматом даже на девятом месяце беременности, затем — ее дочь Уилла, сыгранная дебютанткой Чейз Инфинити (очередное открытие Андерсона). С последней также связана финальная — и крайне необычная — погоня, своей медитативностью напоминающая фильмы Антониони.

Нельзя не отметить и Бенисио Дель Торо в роли невозмутимого сенсея Серджио — тренера Уиллы по карате, поддерживающего мигрантов. ДиКаприо и Дель Торо образуют уморительный тандем, достойный отдельного бадди-муви, а сцены подпольной взаимопомощи — самые пронзительные во всей картине.

«Битва за битвой» — монументальный арт-блокбастер, в котором хаотично переплетаются, казалось бы, несочетаемые жанры и вещи. И тем не менее это, пожалуй, наиболее зрительская работа в карьере ПТА. Вопреки трехчасовому хронометражу просмотр проходит на одном дыхании — благодаря динамичному монтажу, изобретательному экшену, гэгам и, конечно же, тревожной музыке Джонни Гринвуда из Radiohead, наполняющей саспенсом даже спокойные отрезки.

Вряд ли фильм окупится в прокате, но почти наверняка принесет Андерсону заветный «Оскар».