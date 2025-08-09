«Чумовая пятница 2»: Рецензия Киноафиши

Только ты, пульт и священный ритуал щелканья каналов — сегодня звучит как древнее развлечение, а ведь это были нулевые (ну ладно, часть десятых тоже). Никаких стримингов с их «досмотрю позже», только хардкор. Хочешь кино? Лови расписание, подстраивайся под эфир и надейся на то, что сосед не начнет сверлить стену в кульминационный момент, ведь на паузу не поставишь. Зато было в этом особое чувство единения: миллионы зрителей синхронно смеялись над одними и теми же шутками, а после обсуждали их в школе или на работе. Никаких персонализированных алгоритмов, только общий культурный код, синхронные эмоции и… да, мы иногда по этому тоскуем.

Нулевые стали золотым веком комедий об обмене телами — своеобразным зеркалом эпохи, где социальные роли начали стремительно меняться. Каналы регулярно крутили «Из 13 в 30», «Мальчика в девочке», «Папе снова 17» и «Любовь-морковь» — фильмы, в которых герои буквально примеряли на себя чужую жизнь. Среди них была и «Чумовая пятница» — эталонный микс подросткового бунта и материнского невроза, в котором в легкой форме осмыслялись важные темы конфликта поколений, поиска идентичности, сложности материнства и взросления. Неудивительно, что сегодня, на волне ностальгии по 2000-м (достаточно вспомнить ставший хитом ремейк «Лило и Стича» или сиквел «Дьявол носит Prada»), эта история вновь оказалась востребована. Только теперь она воспринимается еще и как капсула эпохи — с ее эстетикой и иным взглядом на семейные отношения.

2020-е, кажется, остро осознали хрупкость семейных связей в эпоху, когда искусственный интеллект претендует сначала на роль собеседника, а там, глядишь, и идеального партнера. Неслучайно в 2023 году Netflix выпустил рождественскую комедию «Семейный обмен» с Дженнифер Гарнер (для которой «переселение душ» было не в новинку) — ностальгическую попытку вернуть ценности простых человеческих отношений, используя тот же ход с обменом телами. Увы, слабая драматургия и плоские шутки отправили фильм прямиком в пучину цифрового забвения. Когда новые истории не находят отклика, индустрия неизменно возвращается к проверенным формулам — ремейкам, сиквелам, ребутам — этой «тяжелой артиллерии» голливудской ностальгической машинерии. И продолжение «Чумовой пятницы» сработало безотказно: проект вызвал ажиотаж еще на стадии первых промокадров — зрители сами требовали возвращения любимых героев.

В сиквеле семейной авантюры, созданном сценаристом Джорданом Уайссом и режиссером Нишей Ганатрой («Куколка»), в обмене телами участвуют сразу четыре женщины. С одной стороны, Тесс Коулман (все та же блистательная Джейми Ли Кертис) — бабушка, успешный психотерапевт и ведущая подкаста о воспитании. С другой — ее дочь Анна (Линдси Лохан) — бывшая бунтарка, а ныне мать-одиночка зумерши-серферши и музыкальный продюсер. Роль Харпер, дочери Анны, досталась Джулии Баттерз, подросшей актрисе из сцены с Ди Каприо в «Однажды... в Голливуде» (да, ей уже 16). Конфликт начинается ее школьным противостоянием с напарницей по химии Лили (София Хэммонс), надменной «принцессой» из Англии. К несчастью обеих, Анна и отец Лили, Эрик (Мэнни Хасинто), влюбляются друг в друга и уже через полгода отношений планируют свадьбу (отличный монтажным прием с их фотоальбомом). Теперь юные соперницы рискуют стать сводными сестрами, но настоящий хаос начинается, когда мистическая предсказательница запускает новый виток «телесной чехарды», так что Тесс просыпается в теле Лили, а Анна — в теле Харпер, и наоборот.

Но здесь мы сталкиваемся с главной проблемой сиквела — недоверием к магии ключевого сюжетного хода. Фильм так и не решается всерьез поверить в условность обмена душами: персонажи после «переселения» остаются практически собой же (или утрированными версиями себя), лишая комедию ее главного двигателя — метаморфозы. Даже уморительная Кертис, чья игра становится главным аттракционом картины, ограничивается пародией на подростковую манерность, даже не пытаясь изобразить чопорную британку-зумершу. И все же именно раскованная игра и харизма Джейми Ли Кертис спасает фильм, когда актриса демонстрирует особый стиль игры в падел или позирует как русалочка на полу магазина винила. Создается ощущение, что Кертис по инерции продолжает свое путешествие по мультивселенным из «Все везде и сразу» — и, честно говоря, мы этому только рады. Оскароносный опыт явно пошел на пользу: даже в стереотипном образе она умудряется показать мини-шедевр комедийного мастерства.

Тем не менее остроумную игру с идентичностями в фильме заменяют точечные поколенческие панчи. Лили в теле Тесс язвительно определяет ее возраст «между полтосом и сотней», а еще школьницы называют одну из соцсетей «базой контактов пожилых людей». Особенно умиляют ностальгические самоповторы «Пятницы», например, сцена на рок-концерте с героиней Лохан. Однако сами по себе четыре сюжетные линии героинь создают эффект перегруженности: слишком много внутренних конфликтов для одного фильма. Вдобавок молодые актрисы теряются на фоне 66-летней Кертис, которая устраивает мастер-класс по тому, как оставаться центром вселенной (даже если зумеры думают, что ей до могилы осталось лет пять). Чего только стоит флирт ее героини с бывшим возлюбленным Анны, мотоциклистом Джейком (вечно юный Чед Майкл Мюррей — живое доказательство, что где-то существует портал в 2003 год). Фильм Ганатры определенно иронизирует над возрастными стереотипами и выражает непоколебимую уверенность в том, что с годами женщина становится только лучше.

И все же сиквелу далеко до магического статуса оригинала, который мы когда-то пересматривали вновь и вновь на развлекательных телеканалах или DVD. Но в финале второй части — этом хаотичном, слегка наивном и искреннем празднике — есть особое тепло, когда три поколения женщин наконец обретают счастье взаимопонимания под легендарную Take Me Away. Высокая эмоциональная нота напоминает, почему мы вообще любим такие истории: они дают надежду, что даже в мире цифровых одиночек можно построить свою старомодную love story и собрать из осколков ту самую «крепкую семью». Пусть не так идеально, как в кино, зато по-настоящему.