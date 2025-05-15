«Миссия невыполнима: Финальная расплата»: Рецензия Киноафиши

На 78-м Международном Каннском кинофестивале вне конкурса состоялась мировая премьера картины Кристофера Маккуорри «Миссия невыполнима: Финальная расплата» во главе с Томом Крузом. Ажиотаж вокруг показа кинотеатре в Grand Theatre Lumiere, который уже оборудован Dolby звуком, был колоссальным. Несмотря на количество людей в смокингах, бабочках и платьях, было похоже, будто в зале собрались исключительно фанаты франшизы. Каждый затаил дыхание, не зная, какое будущее ждет Итана Ханта.

Новый фильм — прямое продолжение предыдущей части, получившей подзаголовок «Смертельная расплата». Агент Итан Хант с Бенджи, Грейс и Лютером пытается остановить необычайно опасный искусственный интеллект, который может начать Третью мировою войну, выпустив весь атомный арсенал. После череды труднейших заданий команде удается добыть ключ, напрямую связанный с затонувшей подлодкой «Севастополь» — именно там хранится исходный код вышедшей из-под контроля ИИ-машины. Теперь Итану Ханту надо погрузиться в глубины моря, чтобы остановить настоящий Армагеддон.

Пиар-кампания почти на каждом шагу внушала, что это последний фильм об Итане Ханте. Кристофер Маккуорри только подливал масла в огонь, всячески намекая на прощание с любимым персонажем. При этом в 2023 году в одном из интервью режиссер недвусмысленно заявил, что франшиза вполне может продолжаться, поскольку у него есть много идей для будущих частей. Впоследствии интерес к продолжению выразил и Том Круз — видимо, просто так отказаться от такой роли невозможно.

Съемочная группа в Каннах, разговаривая с журналистами, на этот раз больше лукавила, чем давала конкретные ответы. Круз практически отказался комментировать будущее франшизы, ссылаясь на то, что не хочет портить зрителям впечатление от просмотра — публика сама все увидит. И мы увидели. Это действительно самая сложная и невыполнимая миссия в карьере Итана Ханта. После этого ему полагается внушительное пособие и длительный отпуск.

В действительности «Миссия невыполнима: Финальная расплата» во многом играет в ностальгию, переплетая настоящее с прошлым и иногда фокусируясь на флешбэках из прошлых частей. Первый час хронометража прямо дает понять аудитории, что пришло время прощаться, но потом меланхоличным заявлениям уже не место, так как начинается настоящий экшен и саспенс.

Как и принято в фильмах такого жанра, диалоги несут лишь символический характер, не так уж явно продвигая сюжет. «Миссия: невыполнима» — это сложнейшие задания, умопомрачительные трюки и спасение мира. Неспроста Круз предпочитает делать все сам, не прибегая к помощи каскадеров. Адреналин зашкаливает, кровь кипит в жилах и не останавливается — и все это надо передать через экран. Для этого Маккуорри пускается во все тяжкие, не жалея Ханта и его команду. Комната пыток с кувалдой и пятнами крови, длинная и тревожная сцена на подводной лодке, почти цирковые трюки на самолетах, а еще постоянный спринт, чтобы добежать от одной точки до другой.

«Финальная расплата» — это словно квинтэссенция франшизы в плане экшена, а также самая сложная часть по уровню хореографии боевых сцен. Спасение мира должно быть не прямолинейным и бесчувственным, а стильным и душераздирающим. Маккуорри с Крузом будто утверждают, что это никакое не «прощание», а очередное доказательство того, что Итан Хант еще способен на многое — даже «магически» материализовать парашют и ступить на землю абсолютно живым.

Однако за всем внушительным экшеном стоит важная мысль, которая и является окантовкой всего этого киносериала. «Миссия: невыполнима» — это история про дружбу и про семью, найденную там, где этого меньше всего ожидаешь. Хант готов ради своих близких даже задохнуться под водой, лишь бы у них было спокойное и счастливое будущее. Вот только за все эти десятилетия существования франшизы зрители тоже стали считать Итана своим другом, поэтому как же он может оставить нас одних?