«Рейс навылет»: Рецензия Киноафиши

17 апреля в российский прокат ворвался комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом в главной роли — и это тот случай, когда самолет, полный киллеров, оказывается не просто аттракционом, а настоящим откровением. Фильм дебютанта Джеймса Мэдигана, снятый при поддержке продюсеров «Джона Уика», не претендует на философскую глубину, но с лихвой компенсирует это драйвом, черным юмором и Хартнеттом, который, кажется, наконец нашел свое идеальное амплуа. Это не просто экшен — это хулиганский трип, который заставляет смеяться, держаться за подлокотники и радоваться, что боевики все еще могут удивлять.

Лукас Рейес (Джош Хартнетт) — бывший агент ФБР, чья карьера пошла под откос, а жизнь превратилась в череду барных посиделок и сомнительных заказов. Ему дают последний шанс реабилитироваться: сесть на борт самолета и выследить неуловимого хакера по кличке Призрак, чьи цифровые трюки угрожают сильным мира сего. Звучит просто? Только до тех пор, пока Лукас не обнаруживает, что все пассажиры рейса — это сборище первоклассных наемников, и каждый из них держит в руках его фотографию с пометкой «убить». Самолет превращается в летающую мясорубку, где Лукасу предстоит не только выжить, но и разобраться, кто дергает за ниточки этой безумной игры. Сюжет не мудрствует лукаво, но держит в напряжении, подбрасывая неожиданные твисты и не давая зрителю заскучать.

Джеймс Мэдиган, явно насмотревшийся гонконгских боевиков, превращает самолет в клетку для гладиаторских боев. Камера здесь — как загнанный зверь: мечется по узким проходам, заглядывает в тусклые углы, дергается в такт ударам. Это не просто красиво, это бьет по нервам, заставляя чувствовать себя взаперти вместе с Лукасом. Монтаж — как острый нож: режет сцены ровно там, где нужно, не давая экшену растечься. Музыка — вообще отдельное удовольствие: хриплые гитары и электронные пульсации звучат так, будто их записали в подвале панк-клуба, и это идеально сочетается с безумной энергией фильма. Бюджет, конечно, не дотягивает до «Миссии: невыполнима», но Мэдиган выкручивается на все сто: грамотная постановка и хитрые визуальные ходы заставляют «Рейс» выглядеть так, будто он стоит втрое дороже.

Джош Хартнетт — это не просто козырь, а целый джокер в колоде фильма. После долгих лет на вторых ролях — от «Черного ястреба» до яркой, но короткой вспышки в «Оппенгеймере» — он вернулся, чтобы показать, кто тут босс. Его герой — потрепанный циник с язвительной ухмылкой, который лучше нальет себе виски, чем будет размахивать пистолетом. Но как только начинается заварушка, Хартнетт преображается: каждый его удар подобен выстрелу, а пот на лбу настоящий. Он сам выполнил массу трюков, и это чувствуется, потому что в Лукасе есть живая, шершавая правда, которую не подделать. Кэти Сакхофф и Чаритра Чандран на подхвате играют крепко, но, честно говоря, они тут как гарнир к основному блюду. И это не баг, а фича: «Рейс навылет» — шоу одного актера, и Хартнетт тащит его с блеском.

«Рейс навылет» — это не просто ответ «Быстрее пули», а наглый пинок под зад всем, кто считает, что боевики должны быть серьезными. Экшен выглядит так, будто кто-то закинул в блендер канистру бензина, пару гранат и включил максимальную скорость. Лукас дерется всем, что попадается под руку: ремень безопасности становится удавкой, кофейник — дубиной, а в одной сцене он хватает бензопилу — и это такой дикий угар, что зал орет, как на рок-концерте. Драки — не мордобой, а какой-то акробатический панк: тут тебе и хруст костей, как в «Джоне Уике», и абсурдная лихость «Дэдпула». Теснота самолета давит, каждый удар равносилен личному оскорблению, и ты почти чувствуешь, как тебе самому прилетает по ребрам. Юмор? Колкий, как лезвие, и бесстыжий: Лукас швыряет саркастичные подколы, пока уворачивается от ножа, а сцена, где наемник застревает в багажной полке, — это как если бы Тарантино решил снять скетч-шоу. Но круче всего то, что «Рейс» плюет на чопорность шпионских франшиз. Пока «007» поправляет смокинг, а «Миссия: невыполнима» грузит пафосом, этот фильм врывается, как пьяный рокер на скучную вечеринку, и орет: «Давайте веселиться!» Лукас — не герой из комиксов, а обычный мужик, который тащит не за счет суперсилы, а потому что ему плевать на шансы. И это делает его таким близким — как друг, который лезет в драку, зная, что получит, но сдаваться не собирается.

«Рейс навылет» не перезагружает жанр, но представляет из себя чертовски увлекательное зрелище, которое знает, чего хочет зритель: драйва, смеха и харизматичного героя. Хартнетт — заряженный аккумулятор, экшен хлещет, как из пожарного шланга, а юмор бьет в точку, как меткий дротик. Фильм не стесняется своих корней: он берет клише, встряхивает их, как коктейль, и подает с ухмылкой. Это ваш билет на полтора часа бескомпромиссного угара, где один парень сносит целый самолет просто потому, что ему не хочется умирать. И иногда это именно то, что доктор прописал.