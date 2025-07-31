Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Одно целое»: Рецензия Киноафиши

«Одно целое»: Рецензия Киноафиши

31 июля 2025 17:43
«Одно целое»: Рецензия Киноафиши

Забавнейший боди-хоррор о паре, которая «застряла друг в друге».

Последний кинофестиваль «Сандэнс» порадовал несколькими яркими дебютами. Совсем недавно в российский прокат вышло драмеди Евы Виктор «Прости, детка», а уже сегодня состоялась премьера «Одного целого» Майкла Шэнкса — комедийного хоррора, который сравнивают с «Субстанцией», прогремевшей в прошлом году в Каннах. Впрочем, кроме нескольких до нелепости выразительных боди-хоррорных сцен, у фильмов мало общего. Там, где Корали Фаржа прибегала к густому черному юмору и беспощадному преувеличению, Шэнкс обходится легчайшей иронией и всячески сглаживает углы.

В отличие от француженки, австралиец использует пластические трансформации тела как метафору не глубоких личностных травм одного человека, а запутанных и дисгармоничных отношений двух людей — инди-музыканта Тима (Дэйв Франко) и учительницы Милли (Элисон Бри), которые перебираются из Нью-Йорка в Нью-Джерси.

По жанровой традиции прогулка по заповедным лесам «страны садов» оборачивается встречей с хтоническим. Тим и Милли проваливаются в странно декорированную подземную пещеру, в стенах которой замурованы церковные скамьи (в этом образе есть что-то от зажмурившейся луны из знаменитого фильма Жоржа Мельеса). Напившись воды из этой пещеры, герои буквально слипаются ногами во сне. Внутри их тел оживает сила, которая против воли притягивает Тима и Милли друг к другу, стремясь объединить их в одно целое.

Шэнкса на этот сюжет натолкнули грустные размышления о собственных длительных отношениях с женой, с которой он вместе с 18-ти лет. Как и его альтер эго Тим, режиссер и сценарист уже не помнит, каким был до встречи с ней, где заканчивается он и начинается она, и как вышло, что он стал частью единого двухголового существа. Разбираясь в собственных ощущениях, Шэнкс случайно угадал основной страх человека, живущего в информационную атомизированную эпоху — всецело принадлежать чему-то или кому-то. Против этого в Тиме, кажется, восстают все возможные социальные инстинкты и инфантильное нежелание состоять в клубе, в который принимают кого-то вроде тебя самого.

«Одно целое»: Рецензия Киноафиши

Четкого ответа на эту дилемму Шэнкс не дает. С одной стороны, он развлекает себя и зрителя комическими сценами-аттракционами, в которых тела Тима и Милли пытаются слиться воедино, с другой — декорирует происходящее эзотерикой в духе нью-эйджа и отсылками к теории Аристофана о двуедином происхождении человека. В диалоге Платона «Пир» Аристофан утверждает, якобы изначально мы состояли из двух половин, пока Зевс, опасаясь людской силы, не разделил нас на две половины. К слову, в фильме этой идеей делится персонаж, сыгранный Дэймоном Херриманом (от актера, дважды сыгравшего Чарли Мэнсона, добра не жди).

Кажется, финал, следующий логике античного анекдота Аристофана, намекает на то, что Шэнкс относится к этой теории с той же степенью иронии, что и сам Платон, вложивший ее в уста Аристофана, по одной из версий, в качестве ответной издевки по поводу его пьесы «Облака», в которой комедиограф высмеял Сократа и его учеников.

«Одно целое»: Рецензия Киноафиши

«Пир», применительно к фильму Шэнкса, (возможно) неслучайно заканчивается упоминанием о том, что комедия и трагедия суть едины. Из межжанрового слияния комедии и боди-хоррора — которому метаироничности добавляет тот факт, что Дэйв Франко и Элисон Бри вместе уже 10 лет — выпадают кое-какие элементы сюжета. Например, история о смерти отца Тима, которая, вероятно, должна усилить его страх перед женитьбой. Впрочем, несмотря на это, «Одно целое» остается одним из самых оригинальных и самобытных хорроров этого лета, наскучившей патетике предпочитающий легковесную иронию.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏 1
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Бесконечная история любви Джейми и Клэр подошла к концу: что уже известно о 8 сезоне сериала «Чужестранка»
100% на Rotten Tomatoes — это уже не шутка: «Королева змей» стала редким сериалом, который хвалят все критики
Он уже не «мальчик», который выжил: Гарри Поттеру — 45 лет! На эти 6 вопросов о культовых фильмах ответит только фанат
Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода»
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание
Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше