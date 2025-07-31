«Одно целое»: Рецензия Киноафиши

Последний кинофестиваль «Сандэнс» порадовал несколькими яркими дебютами. Совсем недавно в российский прокат вышло драмеди Евы Виктор «Прости, детка», а уже сегодня состоялась премьера «Одного целого» Майкла Шэнкса — комедийного хоррора, который сравнивают с «Субстанцией», прогремевшей в прошлом году в Каннах. Впрочем, кроме нескольких до нелепости выразительных боди-хоррорных сцен, у фильмов мало общего. Там, где Корали Фаржа прибегала к густому черному юмору и беспощадному преувеличению, Шэнкс обходится легчайшей иронией и всячески сглаживает углы.

В отличие от француженки, австралиец использует пластические трансформации тела как метафору не глубоких личностных травм одного человека, а запутанных и дисгармоничных отношений двух людей — инди-музыканта Тима (Дэйв Франко) и учительницы Милли (Элисон Бри), которые перебираются из Нью-Йорка в Нью-Джерси.

По жанровой традиции прогулка по заповедным лесам «страны садов» оборачивается встречей с хтоническим. Тим и Милли проваливаются в странно декорированную подземную пещеру, в стенах которой замурованы церковные скамьи (в этом образе есть что-то от зажмурившейся луны из знаменитого фильма Жоржа Мельеса). Напившись воды из этой пещеры, герои буквально слипаются ногами во сне. Внутри их тел оживает сила, которая против воли притягивает Тима и Милли друг к другу, стремясь объединить их в одно целое.

Шэнкса на этот сюжет натолкнули грустные размышления о собственных длительных отношениях с женой, с которой он вместе с 18-ти лет. Как и его альтер эго Тим, режиссер и сценарист уже не помнит, каким был до встречи с ней, где заканчивается он и начинается она, и как вышло, что он стал частью единого двухголового существа. Разбираясь в собственных ощущениях, Шэнкс случайно угадал основной страх человека, живущего в информационную атомизированную эпоху — всецело принадлежать чему-то или кому-то. Против этого в Тиме, кажется, восстают все возможные социальные инстинкты и инфантильное нежелание состоять в клубе, в который принимают кого-то вроде тебя самого.

Четкого ответа на эту дилемму Шэнкс не дает. С одной стороны, он развлекает себя и зрителя комическими сценами-аттракционами, в которых тела Тима и Милли пытаются слиться воедино, с другой — декорирует происходящее эзотерикой в духе нью-эйджа и отсылками к теории Аристофана о двуедином происхождении человека. В диалоге Платона «Пир» Аристофан утверждает, якобы изначально мы состояли из двух половин, пока Зевс, опасаясь людской силы, не разделил нас на две половины. К слову, в фильме этой идеей делится персонаж, сыгранный Дэймоном Херриманом (от актера, дважды сыгравшего Чарли Мэнсона, добра не жди).

Кажется, финал, следующий логике античного анекдота Аристофана, намекает на то, что Шэнкс относится к этой теории с той же степенью иронии, что и сам Платон, вложивший ее в уста Аристофана, по одной из версий, в качестве ответной издевки по поводу его пьесы «Облака», в которой комедиограф высмеял Сократа и его учеников.

«Пир», применительно к фильму Шэнкса, (возможно) неслучайно заканчивается упоминанием о том, что комедия и трагедия суть едины. Из межжанрового слияния комедии и боди-хоррора — которому метаироничности добавляет тот факт, что Дэйв Франко и Элисон Бри вместе уже 10 лет — выпадают кое-какие элементы сюжета. Например, история о смерти отца Тима, которая, вероятно, должна усилить его страх перед женитьбой. Впрочем, несмотря на это, «Одно целое» остается одним из самых оригинальных и самобытных хорроров этого лета, наскучившей патетике предпочитающий легковесную иронию.