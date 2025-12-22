«Поймать монстра»: Рецензия Киноафиши

Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) — умная не по годам и смелая девочка, которая боится только одного — пыльного кролика (в оригинале фильм называется Dust Bunny), живущего под ее кроватью. Родители не относятся к словам девочки всерьез, но однажды бесследно исчезают, оставив после себя лишь леденящий душу крик. Уверенная в том, что родителей съел монстр, охотящийся за ней самой, Аврора обращается за помощью к единственному взрослому, которому доверяет — молчаливому соседу из квартиры напротив, профессиональному киллеру (Мадс Миккельсен), имени которого зритель так и не узнает. Сам он подозревает, что за исчезновением стоит опасный наемник, вышедший на его след. Так зарождается невероятный союз: девочка, которая верит в сказочное чудовище, и мужчина, знающий, что самые страшные твари носят человеческое обличье.

«Поймать монстра» — это полнометражный дебют шоураннера и сценариста Брайана Фуллера, создателя культовых сериалов «Мертвые как я» и «Ганнибал». История необычной дружбы киллера и оставшегося без родителей ребенка неизбежно вызывает ассоциации с «Леоном», но на этом связь с легендарным фильмом Люка Бессона заканчивается. Там, где у Бессона лирическая драма, Фуллер уходит в забористый, пародийный экшен. Оттого «Поймать монстра» крайне сложно загнать в какие-либо жанровые рамки, а в описании фильма можно встретить как «ужасы», так и «фэнтези». Есть здесь и зрелищный боевик в духе «Джона Уика», и выкрученный до предела кукольный визуал Уэса Андерсона, и нотка мрачных сказок Гильермо дель Торо, и черная комедия в стиле братьев Коэн, и даже драма о детских травмах и борьбе с внутренними монстрами. Несомненно, прослеживается влияние «Амели» Жан Пьера-Жене, которую Фуллер не раз называл любимым фильмом — в образе чудаковатой, не от мира сего героини, в нарочито сложных, до мельчайших деталей выверенных интерьерах, и в общей атмосфере сюрреализма, подчеркнутой нереалистичности происходящего.

Такой жанровый коктейль и отказ от правдоподобия играют на руку фильму. Если разделаться с преступниками, спрятавшимися под костюмом дракона, можно прямо возле закусочной, не привлекая внимания зевак и полиции, почему бы и пыльному кролику из кошмаров не оказаться реальным? Впрочем, существование монстра, о котором говорит Аврора — основная интрига фильма. Герой Миккельсена убежден, что детское воображение дорисовало то, что еще не способно понять. Кому же так насолила Аврора и свидетельницей каких страшных событий стала, раз за ней охотится кто-то настолько опасный и неуловимый?

Помимо главного актерского дуэта Миккельсена и Слоун, важное место занимают и второстепенные герои, в особенности Лаверн в исполнении Сигурни Уивер. Лаверн — начальница киллера, непроницаемая женщина с ангельской улыбкой, готовая не моргнув глазом убить ребенка, если это нужно для успеха ее страшного бизнеса. Тем абсурднее выглядит ее окружение: встречу с персонажем Миккельсена она назначает в идиллическом ресторане, напоминающем то ли райский сад, то ли усыпанную цветами страну чудес.

Во второй половине фильма размеренный темп повествования и плавное погружение в мир героев сменится калейдоскопом из стремительно меняющихся событий и гротескных персонажей. Колоритная сотрудница ФБР, японская мафия, хладнокровные наемники и подчеркнуто вежливые головорезы — с кем только не предстоит столкнуться Авроре, чтобы взглянуть страху в лицо и наконец встретиться со своим главным «монстром».

«Поймать монстра» — это увлекательная история, которая, с одной стороны, развлекает и доставляет визуальное наслаждение, а с другой — говорит о простых и важных вещах, при этом не превращаясь в дотошное исследование психологических травм. С какими бы монстрами не пришлось столкнуться, человеку по-прежнему нужен человек.