«Иллюзия обмана 3»: Рецензия Киноафиши

13 ноября 2025 20:17
Фокус удался: «Иллюзия обмана 3» ловко извлекает из шляпы знакомого зрителям кролика, и это по-прежнему работает.

Пока в реальном мире воры за семь минут грабят Лувр, чьи системы видеонаблюдения защищены сложнейшим паролем Louvre, в третьей «Иллюзии обмана» тайное магическое общество «Око» вновь собирает легендарных Четырех Всадников для нового не менее масштабного задания. Современным «Робинам Гудам» от мира фокусов нужно украсть бесценный алмаз в форме сердца. Он хранится в биометрическом коконе у безжалостной магнатши Вероники Вандерберг (Розамунд Пайк, играющая злодейку с восхитительным, язвительным презрением), которая продает свои камушки самым опасным людям мира, отмывая их грязные деньги.

В общем, у каждого из Всадников (Дэниел Атлас, Мерритт МакКинни, Хенли Ривз и Джек Уайлдер) как и раньше по карте Таро. Но времена изменились: чтобы провернуть аферу века, ветеранам приходится объединиться с тремя юными выскочками: стеснительным гением и иллюзионистом в тени Чарли (Джастис Смит), дерзким уличным фокусником-пародистом Боско (Доминик Сесса) и юркой карманницей-паркуршей Джун (Ариана Гринблатт). Вместе две команды устраивают головокружительную игру против системы, используя ловкость рук и никакого мошенничества.

Спустя двенадцать лет после первого фильма Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дэйв Франко возвращаются уже под руководством режиссера Рубена ФляйшераВеном»), который прекрасно улавливает безумный дух франшизы. Постановщик не пытается вдохнуть в нее новую жизнь, а грамотно перетасовывает карточную колоду. Главная ставка сделана на новое поколение — Смита, Сессу и Гринблатт — чья энергия, по-видимому, должна обеспечить будущее серии. Поэтому фильм во многом ощущается как переходная глава, где герои прошлого передают эстафету современности.

Картина получилась забавной и ностальгической, построенной на конфликте поколений: душевные, но слегка застрявшие в прошлом иксы и миллениалы сталкиваются с прагматичными зумерами, которых сложно удивить, но можно заразить своим азартом. Правда, за комнатами-лабиринтами в духе модных квестов и технологичных новинок скрываются трюки, чья суть уже знакома по предыдущим частям. А финальное разоблачение и вовсе может вызвать дежавю, напомнив о фокусах с дождевальными установками из первого, да и второго фильмов.

Но триквел ловко оправдывается самой своей концепцией: новички — это подражатели, их сила в копировании, а не в изобретении нового. И все же зритель жаждет настоящих чудес, которых в фильме катастрофически не хватает. Фляйшер не пытается переизобрести велосипед, а честно дает публике то, за что она любит эту франшизу: фееричные представления, остроумные диалоги и обаятельных мошенников.

Магия «Иллюзии обмана», бесспорно, в ее персонажах. Неизменное обаяние основной четверки (или пятерки) по-прежнему завораживает. А новички ни в чем не уступают мэтрам. Особенно хорош Доминик Сесса, чья дерзкая энергия скрывает уязвимость, делая его персонажа одним из самых живых в фильме. После драматической роли в «Оставленных» Сесса показал здесь и потрясающий комедийный талант. Следить за тем, как каждый из героев фокусничает и красуется друг перед другом — одно удовольствие. А химия между актерами, подпитанная легким и ненавязчивым юмором, превращает даже самые нелепые сцены в праздник для зрителя.

Третья часть знаменитой франшизы возвращает нас в мир, где дерзкие иллюзионисты воруют у сильных мира сего, доказывая, что достижение справедливости — это самый зрелищный трюк из всех. Кажется, именно так сегодня и должен выглядеть сиквел. Даже когда ему нечего сказать принципиально нового, даже когда чудо давно разоблачено, а скептицизм стал нормой, авторы продолжают делать самое важное: показывать зрителю, что магия все-таки есть.

Ольга Корф
