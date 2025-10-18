«Черный телефон 2»: Рецензия Киноафиши

В конце 70-х похититель детей Граббер утаскивает в свой подвал очередную жертву — 13-летнего Финна Блейка. С помощью черного дискового телефона с обрезанным проводом мальчику удается связаться с предыдущими жертвами маньяка, которые в итоге помогают ему выбраться и убить похитителя.

Основанный на коротком рассказе сына Стивена Кинга, Джо Хилла, «Черный телефон» стал приятной жанровой находкой: пугающий злодей в исполнении ненавистника хорроров Итана Хоука, отличный кастинг молодых актеров и тягучая ретро-атмосфера. В эпоху франшиз желание продюсеров развить законченную историю, ставшую кассовым хитом, уже не удивляет. Однако инициатива шла от автора — Хилл предложил создателям фильма идею, что через несколько лет черный телефон снова зазвонит для Финна, но на том конце окажется Граббер.

Первая часть была скорее триллером, который опирался на реальные характеристики известных маньяков с вкраплениями магического реализма (звонящие души и паранормальные способности младшей сестры Финна). Вторая же часть по своей задумке требует полного ухода в сверхъестественное. Здесь на первый план выступают уже не реальные прототипы убийц, а классика хоррор-кинематографа — «Кошмар на улице Вязов».

Сестре Финна вновь снятся пророческие сны, и на этот раз ей звонит погибшая мама из лагеря, где работала вожатой. Гвен чувствует, что должна отправиться туда, составить ей компанию соглашается и Финн. Ребята хотят отработать зимнюю смену, присматривая за малышами, но смена отменяется из-за сильной снежной бури. Герои остаются заперты на маленьком участке с несколькими другими постоянными смотрителями лагеря. Оказывается, что туда же отправился дух Граббера, желающий отомстить. Посередине территории, конечно же, стоит автомат с неработающим черным телефоном.

Хоть Финн и продолжает отвечать на звонки с того света, главной звездой продолжения становится Гвен. Ее сны занимают чуть ли не бо́льшую часть сюжета и выполнены в эстетике шумных VHS-кассет. Единственной по-настоящему пугающей сценой фильма становится ее столкновение с Граббером, который, по известному завету, если причиняет вред во сне — причиняет и наяву. В остальном же фильм скорее склоняется к жанру семейной драмы.

Вторая часть «Черного телефона» сосредоточена на рефлексии травмы. Мэйсон Темз играет нарочито пафосного курящего подростка, чьи гормоны отягощаются непроработанным ужасом от столкновения с маньяком. Парень должен отбросить маскулинность и признать свои страхи. Мадлен Макгроу же выступает сильной женской фигурой — прекрасным воплощением нового поколения «королев крика». Ее задачей становятся принятие силы, полученной по наследству, отдавание почестей матери и примирение молчаливых членов семьи.

Итану Хоуку почти не остается задач на экране, и его пугающий образ со сменой масок и взглядом на убийства как на игру забывается. Если включать фильм с желанием провести время с Граббером и испугаться, то вас может ждать разочарование. Если же зажечь елку, налить себе огромную кружку какао с зефирками и укутаться в теплое одеяло, пока за окном идет снег, то эта на удивление новогодняя история идеально попадет в настроение. Ее снежная холодная атмосфера заменит сеанс семейной психотерапии и напомнит о важности проговаривания своих истинных чувств.