Молодая девушка из отдалённого кыргызского села по имени Жылдыз становится жертвой жестокого насилия. Вместо поддержки и защиты она сталкивается с недоверием и предательством со стороны мужа и его матери. Осознав, что рассчитывать больше не на кого, Жылдыз решает взять судьбу в свои руки. Поочерёдно расправляясь со своими насильниками, она вынуждена взглянуть в лицо горькой правде о людях, которых считала близкими.
|17 апреля 2025
|Казахстан
|27 февраля 2025
|Кыргызстан
|18+
У режиссера второй провальный в таком жанре.Лучше снимайте семейные фильмы.