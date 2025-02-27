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Постер фильма Өч
Постер фильма Өч
Рейтинги
6.8
Оцените
2 постера
Пойду 76
Не пойду 12
Киноафиша Фильмы Өч

Өч

Өч 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 76
Не пойду 12

О фильме

Молодая девушка из отдалённого кыргызского села по имени Жылдыз становится жертвой жестокого насилия. Вместо поддержки и защиты она сталкивается с недоверием и предательством со стороны мужа и его матери. Осознав, что рассчитывать больше не на кого, Жылдыз решает взять судьбу в свои руки. Поочерёдно расправляясь со своими насильниками, она вынуждена взглянуть в лицо горькой правде о людях, которых считала близкими. 

Өч - трейлер
Өч  трейлер
Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 февраля 2025
Дата выхода
17 апреля 2025 Казахстан
27 февраля 2025 Кыргызстан 18+
Режиссер
Илгиз Куватбек
Шамилбек Бекболсун уулу
В ролях
Имаш Ажыкул
Назира Мамбетова
Курал Чокоев
Бактыбек Нурмат Уулу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 18 голосов
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кундуз Болотова 4 марта 2025, 19:45
Очень тяжелый фильм… Тяжелая судьба одной девушки. Показали отношение нашего общества к жертвам. (((😥
Сауле Назарбаева 25 марта 2025, 20:39
Снято тупо и слишком жестоко.Можно было бы показать проблему другим образом,у кого слабая психика-не ходите.
У режиссера второй провальный в таком жанре.Лучше снимайте семейные фильмы.
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Өч - трейлер
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