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«Дыхание шторма»: Рецензия Киноафиши

10 апреля 2025 14:49
«Дыхание шторма»: Рецензия Киноафиши

Напряженный триллер с Вуди Харрельсоном, основанный на реальных событиях.

Молодой дайвер Крис Лемонс (Финн Коул) прощается с невестой перед уходом на очередную смену. Вместе с другим дайвером, высококлассным профессионалом и скупым на эмоции Дэвисом (Симу Лю), он работает под началом матерого морского волка Дункана (Вуди Харрельсон), который вот-вот должен выйти на пенсию, но никак не хочет расставаться с опасной, но любимой работой. Когда Дэвид и Крис спускаются под воду, газовый трос Криса обрывается. Дайвер медленно погружается на дно, имея в запасе кислорода всего на несколько минут. Команда решает сделать все, чтобы спасти товарища, но времени помочь катастрофически мало.

Сюжет триллера «Дыхание шторма» звучит как классическая история о борьбе за выживание, если бы не одно но: он основан на реальных событиях, точно объяснить природу которых ученые не могут до сих пор. В 2012 году Крис Лемонс провел под водой без кислорода около 29 минут. Эта удивительная история, случившаяся вопреки всем законам физики и ставшая примером высочайшего профессионализма и слаженной работы команды судна, в 2019 году вдохновила режиссера Алекса Паркинсона на создание документального фильма (в оригинале обе картины носят название Last Breath). Стоит отметить, что в своей карьере Паркинсон не раз обращался к теме выживания в тяжелых условиях: он является одним из режиссеров документальных сериалов «Выжить в племени» и «Инстинкт выживания». Не обошел Паркинсон стороной и водную тему: он также работал над сериалом «Речные монстры», посвященном расследованию загадок, которые скрывают крупнейшие реки Земли.

В своей дебютной художественной полнометражной работе Паркинсон сохраняет документальную стилистику и рассказывает историю Лемонса без излишней сентиментальности и драматизма. Кратко познакомив зрителя с личной жизнью героя (Крис скоро женится) и несколькими штрихами обрисовав его отношения с невестой, режиссер сосредотачивается на ключевом событии фильма. О том, как живут напарники Лемонса вне работы, мы практически ничего не узнаем: лишь в финале мы увидим короткую сцену, в которой Дэвис с любовью смотрит на фото дочерей, тем самым понимая, что и его, как Лемонса, с нетерпением ждут дома.

«Дыхание шторма»: Рецензия Киноафиши

Несмотря на то, что события сосредоточены вокруг Лемонса, в фильме сложно выделить одного главного героя. Скорее, таким героем можно назвать экипаж корабля, каждый член которого в минуту опасности проявляет удивительные сдержанность и профессионализм. И капитан, который принял решение управлять кораблем вручную, и спустившийся за Крисом Дэвид, и Дункан, который координировал его движения — команда корабля сработала как единый механизм.

Фильм скрупулезно и с особым вниманием к деталям погружает в тонкости спасательной операции, поэтому зритель, не знакомый с особенностями работы дайвера, рискует запутаться. Несмотря на отсутствие ярких эмоциональных сцен, кульминация фильма держит в напряжении: затаив дыхание, мы вместе с членами экипажа переживаем разворачивающуюся на наших глазах драму, в которой дорога каждая секунда.

«Дыхание шторма»: Рецензия Киноафиши

Обращение к реальной истории — самая сильная сторона «Дыхания шторма». В финале Паркинсон демонстрирует документальные кадры с Лемонсом и остальными, а также вкратце рассказывает о том, что случилось дальше. Искушенному зрителю, привыкшему к зрелищным высокобюджетным триллерам, «Последнее дыхание» может показаться незамысловатой иллюстрацией, которой не хватает художественности. Но сама возможность рассказать широкой аудитории историю удивительного спасения — уже несомненный плюс.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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