Август - первый трейлер
Август. Первый трейлер

Август. Первый трейлер

🧡 31
👏 17
🥺 11
🤔 8
🥱 8
Дата публикации: 25 апреля 2025
Август – Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ…
serega-mx3 12 мая 2025, 22:34
трейлер был крутой , но название было Момент Истины
12 мая 2025, 22:34 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:30
в ответ на сообщение serega-mx3 от 12 мая 2025, 22:34
о как 😮
29 мая 2025, 20:30 Ответить
Марфа Посадница 7 августа 2025, 15:58
Чёт, кажется, что от книги оооооочень далеко(((((
7 августа 2025, 15:58 Ответить
Евгений 14 августа 2025, 00:58
\"Момент истины\"-название романа Богомолова, по нему был ранее снят фильм \"В августе 44-го\", в главных ролях: Миронов, Галкин и другие
14 августа 2025, 00:58 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:09
в ответ на сообщение Марфа Посадница от 7 августа 2025, 15:58
Каждому режиссёру хочется представить своё видение первоисточника
31 августа 2025, 23:09 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:09
в ответ на сообщение Евгений от 14 августа 2025, 00:58
Благодарим за справку!
31 августа 2025, 23:09 Ответить
No Vinograd 12 сентября 2025, 09:07
Очень грустно наблюдать, когда шедевр мирового уровня, фильм «В августе 44го» с такими гениальными актерами как Миронов, Галкин, Балуев и много других, Высоцкий пытается переснять этот шедевр с посредственным актерским составом. Зачем трогать? Совет молодежи, прежде чем смотреть это, прежде посмотрите бриллиант российского кино «В августе 44го».
Это мое личное мнение)
12 сентября 2025, 09:07 Ответить
Дмитрий Домашенкин 13 сентября 2025, 02:02
в ответ на сообщение No Vinograd от 12 сентября 2025, 09:07
Полностью с вами согласен, Я изначально прочитал это произведение, а когда посмотрел фильм в августе 44, мне он очень понравился, а что снял Высоцкий пока не видел, посмотрю обязательно.Но уверен того шедевра уже не повторить!!!
13 сентября 2025, 02:02 Ответить
Евгений Остроухов 20 сентября 2025, 19:48
в ответ на сообщение No Vinograd от 12 сентября 2025, 09:07
Согласен с Вами! Это по моему уже 4 попытка переснять эту лучшую книгу о работе СМЕРШ, но первый фильм сделанный на уровне лучшего Советского кино я думаю им ещё долго не повторить! Актёрский состав сразу на порядок ниже! Как фронтовиков смершевцев могут играть гопники и бандюганы?! Ещё в юности прочитал эту книгу! Потом через много лет вышел фильм! Нужно показывать этот фильм молодёжи пока не запретили! Новую версию конечно посмотрю, но боюсь опять нарваться на ересь про злых НКВД шников!
20 сентября 2025, 19:48 Ответить
Евгений Остроухов 20 сентября 2025, 19:53
в ответ на сообщение No Vinograd от 12 сентября 2025, 09:07
Ну как зачем? Да чтобы изгадить фильм, людей, события! После Егора Гайдара с кем у молодёжи ассоциируется эта фамилия? С мразью, чиновником и ворюгой! А у Советской молодёжи Гайдар был легендой! Мальчишка в 16 лет командовал полком, потом написал несколько замечательных детских рассказов, по которым сняли фильмы, а в начале войны ушёл добровольцем на фронт и погиб, отдав жизнь за Родину и народ! Хотя имел бронь и мог спокойно пересидеть на должности корреспондента всю войну!
20 сентября 2025, 19:53 Ответить
Евгений Остроухов 20 сентября 2025, 19:54
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 31 августа 2025, 23:09
Особенно когда за это неплохо платят!
20 сентября 2025, 19:54 Ответить
nikitapadre302 22 сентября 2025, 22:43
Да ладно успокойтесь, классный фильм будет! И Безруков и Кологривый шикарные актеры современности! Пойду обязательно на этот фильм! И не пожелею😊
22 сентября 2025, 22:43 Ответить
Сергей Сиркин 23 сентября 2025, 23:44
Мне очень нравится фильм ,, В августе 44-го,, с Мироновым, Галкиным. Фильм снят точь в точь-в-точь, как написано в книге Богомолова, даже фразы и выражения взяты оттуда. Я всегда, когда его смотрю, то словно окунаюсь в чтение книги. Актеры все подобраны хорошие, играли великолепно. Действительно, этот первый фильм снят без спецэффектов, безареукрашивания событий. А песня А. Градского? Это вообще супер! Я не понимаю, почему Богомолову не понравился этот первый фильм? А может это все ,, сказки,, нынешних режисеров и создателей фильма ,, Август,, , а? Мы же с вами не слышали сами этого, а насочинять можно что угодно. Все последующими фильмы , снятые по книге Богомолова, уже выглядят, как суррогат, эрзац , это и ,, Операция Неман,, и вот этот,, супер боевик,, ,, Август,, , который я даже и смотреть не буду. Ничего правдоподобного в нем нет, вот именно как бывает в жизни. Это напоминает фильм Ф. Бондарчука ,, Сталинград,, с его голливудскими спецэффектами.Очеь жаль, что. стали выходить на экраны вот такие суррогаты фильмы , как ,, Август,, , да еще с плохо подобранными на роли,актерами.
23 сентября 2025, 23:44 Ответить
Marina Maltseva 25 сентября 2025, 10:26
Оценка
Первое, что бросилось в глаза, Совместно с США. Всё, дальше можно не смотреть... хотя, посмотрела... ОТВРАТИТЕЛЬНО!!! Оригинал фильма 2001 года намного лучше, честнее, а тут все легли под США, полное переосмысление описываемого в произведении события в худшую сторону. В общем, не советую, потеряете время. Лучше посмотрите фильм 2001 года. ТАМ правда, а здесь голливудщина
25 сентября 2025, 10:26 Ответить
vezikko 25 сентября 2025, 15:25
Для тех, кто считает "В августе 44" гениальным непревзойденным шедевром, неплохо было бы поинтересоваться, почему его не оценил сам Богомолов и даже потребовал убрать свое имя из титров..)) Хотя лично мне этот фильм очень нравится и смотрел я его неоднократно!! (да и книгу читал пару раз уже) Так что не надо раньше времени поливать грязью новый фильм, возможно это будет лучшая экранизация!!
25 сентября 2025, 15:25 Ответить
Светлана 25 сентября 2025, 21:40
Оценка
Фильм 🔥
25 сентября 2025, 21:40 Ответить
User 25 сентября 2025, 21:46
Оценка
Отличный фильм , сходил не пожалел, этот фильм нельзя сравнивать с В Августе 44 они как ни странно разные
25 сентября 2025, 21:46 Ответить
User 25 сентября 2025, 21:46
Оценка
Отличный фильм , и игра актеров на высоте идите не пожалеете
25 сентября 2025, 21:46 Ответить
Cr 25 сентября 2025, 22:50
Оценка
Очень понравилось!!! Советую к просмотру!
25 сентября 2025, 22:50 Ответить
Александр Соколов 26 сентября 2025, 11:43
в ответ на сообщение Сергей Сиркин от 23 сентября 2025, 23:44
Сергей, но вот Вы даже не видели ещё этот фильм, а уже столько негатива и осуждений....Зачем ??? Всегда надо смотреть, слушать, читать, чтобы иметь своё мнение, а тем более критиковать.
26 сентября 2025, 11:43 Ответить
zateinik911 26 сентября 2025, 16:19
Оценка
Возможно, сам фильм и достоин внимания, но Безруков и Кологривый уже, если честно, лично у меня поперек горла встали. Пихают их во все мало-мальски достойные фильмы. Поэтому только из-за них не хочу и не буду смотреть этот фильм.
26 сентября 2025, 16:19 Ответить
ivshershen 26 сентября 2025, 23:08
Оценка
Хороший фильм, но не про СМЕРШ. Книга "Момент истины" это психологический триллер, фильм "В августе 44-го.." 2001 отличный детектив, фильм "Август" 2025 военный боевик, не более. В книге, Таманцев по кличке "Скорохват", это волкодав, что на слэнге чистильщиков СМЕРШа высшее звание мастера по физическому захвату агентов вражеской разведки и да, словами Таманцева из книги: - "В тебя стреляют, а ты обязан взять их живыми". Капитан Алехин это другая "каста" перед которой Таманцев, в буквальном смысле, преклоняется, за умение видеть то, чего не видит он сам. В книге, огневой контакт это апофеоз "шахматной партии" разведки и контрразведки, который длится секунды и все кончено, а в фильме "Август" от перестрелок и их длительности рябит в глазах. Однако, рекомендую "Август" 2025 к просмотру как добротный современный военный фильм. Если кто еще не читал книгу, то очень рекомендую, после просмотра фильма, прочитать книгу Владимира Богомолова "Момент истины"
26 сентября 2025, 23:08 Ответить
Алексей Обухов 27 сентября 2025, 11:41
в ответ на сообщение serega-mx3 от 12 мая 2025, 22:34
Второе название тоже было- " В августе 44-го" У меня именно с таким названием книга есть.
27 сентября 2025, 11:41 Ответить
katofeich 27 сентября 2025, 12:10
Оценка
Весь фильм во внимании, на одном дыхании. Актеры скпер, сюжет, спецэффекты все на высшем уровне
27 сентября 2025, 12:10 Ответить
Марсель Ахметгареев 27 сентября 2025, 17:27
где посмотреть можно
27 сентября 2025, 17:27 Ответить
Алексей Халаман 27 сентября 2025, 17:47
в ответ на сообщение Евгений Остроухов от 20 сентября 2025, 19:48
Дело в том, что до обалденного фильма Пташука, был все-таки первенец, снятый в конце 80-х. Но ребенок оказался мертворожденным, и отснятый материал смыли даже не озвучив. Про это рассказал в какой-то передаче актер Александр Збруев, который играл роль Егорова.
27 сентября 2025, 17:47 Ответить
Алексей Халаман 27 сентября 2025, 17:58
в ответ на сообщение Marina Maltseva от 25 сентября 2025, 10:26
Вам в каком месте бросилось "совместно с США"? Где вы это узрели? Зачем поливать помоями фильм, даже не посмотрев его?
27 сентября 2025, 17:58 Ответить
User 27 сентября 2025, 19:23
Оценка
Супер фильм! Советую
27 сентября 2025, 19:23 Ответить
rasitaserbakova2000 27 сентября 2025, 21:49
Оценка
Мне понравился хороший фильм захватывает сюжет смотрится на одном дыхании. Спасибо создателям
27 сентября 2025, 21:49 Ответить
Weteran Mc 28 сентября 2025, 06:53
Оценка
Посмотрел премьеру отечественной исторической военной драмы, снятой по роману Владимира Богомолова «Момент истины» - «Август».

Сюжет повествует про контрразведку СМЕРШ в августе 1944 года. Советские оперативники ищут в белорусских лесах немецких шпионов, чтобы те не сорвали наступление Красной армии.

К сожалению я не читал оригинальный роман и не смотрел вариант 2002 года - так что сравнивать мне не с чем. Поэтому я выскажусь лишь по поводу данной экранизации.
Фильм длинный, как с множеством медлительных, детективных и эмоционально драматичных моментов, так и с множеством динамичных и напряжённых. Но точно одно - скучать не приходилось. Время пролетело практически незаметно.
Мощный актёрский состав с блестяще отработанными ролями, живая атмосфера военного времени с современными спецэффектами боевых действий.
И очень трогательный, неоднозначный финал.

Данный фильм настоящим шедевром я назвать не могу. Но и низкой оценки он тоже не заслуживает.
Посмотреть его однозначно стоит, особенно молодому поколению.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
28 сентября 2025, 06:53 Ответить
Роман Любименко 28 сентября 2025, 09:04
Оценка
Честно говоря, военные фильмы давно перестали задевать меня за живое. Но «Август» меня очень приятно удивил! Да, это не классическая военная драма, которая пробивает на эмоции, но это еще лучше. Во-первых, здесь есть классная детективная сюжетная линия, которая держит в напряжении на протяжении всего фильма. Во-вторых, главные герои такие живые и настоящие, что простое раскрытие их как людей вызывает искренние эмоции. Я бы очень хотел, чтобы снимали побольше именно таких фильмов!
28 сентября 2025, 09:04 Ответить
28 сентября 2025, 11:13
Это не «Моиент истины» это аиериканские комиксы со звездным составом. Если не знать о существовании книги, то до середины смотреть можно, но дальше даже генерал в исполнении Романа Модянова возмущается бреду ( он говорит такие слова «Русский немцами командует?! Он, что, от Гитлера в лесу приказы проучает что ли ?!».\
Зачеи делать римейки хороших фильмов, я не понимаю. В передаче характеров героев соих \
Мироноа с Галкиным на две головы выше Безрукова с Кологривым. Эпизод , гда Алехин (Безруков) рассказывает про болезнь дочери , видимо , включен просто для пинка в сторону Советской власти , больше он никакой нагрузки смысловрй не несет.\
И все зыркают. Борьба взглядов какая то. Все шпионы? Или все ищут шпионов?\
Сценарист с режисером книгу прочитали по диагонали, похоже, или на помощников эту задачу переложили , а просматривали уже чужие конспекты.\
У меня просто определяется хороший фильм или нет: буду ли я смотреть его еще раз.\
«В августе 44-го» я смотрю каждый раз, когда он по тв идет.\
«Август» я точно больше смотреть не буду. \
P.S. Кто книгу не читал, посмотрите фильм с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным. А поделку Никиты Высоцкого с арбузами в Белоруссии во время войны смотреть не стоит
28 сентября 2025, 11:13 Ответить
Андрей и Ирина Кротовы 28 сентября 2025, 14:58
Оценка
Фильм ОТЛИЧНЫЙ!!! В духе нашего времени, очень стоит посмотреть ВСЕМ. Он абсолютно не копирует фильм в Августе 44. Это другое понимание романа в очень понятном и современном понимании. Игра актёров изумительна, цвет, режесура и качество съёмки на ВЫСОТЕ. Я теперь понимаю, почему автор Богомолов отказался от своих данных в титрах фильма "В августе-44". Это абсолютно разное понимание сути произведения и его решение в фильме. Нужно почитать, посмотреть и каждому определиться в его понимании. Как по мне, так своё время требует и свои фильмы. А теперь истинные читатели подскажите, где реалистичнее по произведению осмыслен и снят фильм?
28 сентября 2025, 14:58 Ответить
luchshev.1977 28 сентября 2025, 16:18
Оценка
Пародия на фильм \" августе 44\"
28 сентября 2025, 16:18 Ответить
alfaterm 28 сентября 2025, 16:28
Оценка
Думаю лучший наш фильм про войну, в последнее время.\
Очень интересный сюжет.\
До конца сохраняеться загадка.\
Актеры играют правдоподобно.Хороший звук.\
Красивые кадры.\
Фильм достаточно протяженный, более 2 часов.\
Советую посмотреть в кинотеатре на передних рядах.
28 сентября 2025, 16:28 Ответить
Игорь Коротков 28 сентября 2025, 18:03
Оценка
«Август» — это очень классное кино не просто о войне, а о той войне, которую обычно не видно. Весь события, происходящие в фильме – это история про контрразведчиков, которые боролись в тылу, не позволяя врагу повалить всю наступательную операцию и освобождение территорий. Очень рад был видеть Безрукова в главной роли – один из моих любимых актеров) Да и вообще помимо захватывающего сюжета, меня здесь зацепил именно актерский состав))
28 сентября 2025, 18:03 Ответить
Настя Макина 28 сентября 2025, 18:22
Оценка
Я совсем не ожидала, что мне так понравится этот фильм! Я просто в нереальном напряжении была до самого конца, пока не узнала, чем все закончилось. А Кологривый сыграл просто суперски, после этой роли в него реально можно влюбиться) Но и Безруков с Табаковым отыграли максимально профессионально и вжились в роли так, что к каждому из героев очень сильно проникаешься…
28 сентября 2025, 18:22 Ответить
Дмитрий Румянцев 28 сентября 2025, 18:27
Оценка
Добрый вечер, если честно прям не ожидал, фильм нормальный, давно такких не видел, Кологривый молодец, Безруков просто красавчик. Рекомендую. 5 из 5.
28 сентября 2025, 18:27 Ответить
Анна Малыгина 28 сентября 2025, 21:27
Оценка
Фильм очень понравился! Советую всем..
28 сентября 2025, 21:27 Ответить
usanova.alena 28 сентября 2025, 21:32
Оценка
С фильмом 2001 года и рядом не стоит. Слабый сценарий. Многие моменты в фильме не понятны, т.к. опущены важные подробности. Спасает красочность и актеры.
28 сентября 2025, 21:32 Ответить
Денис Цыпченко 28 сентября 2025, 21:37
Оценка
Фильм бомба классный 👍👍👍
28 сентября 2025, 21:37 Ответить
Ибрагим Зиганшин 28 сентября 2025, 22:28
Оценка
Фильм смотрели на одном издыхании, все актеры сыграли свои роли талантливо, единственное спецэффекты были не совсем реалистичны, но игра актеров берет вверх.
28 сентября 2025, 22:28 Ответить
Ибрагим Зиганшин 28 сентября 2025, 22:53
Оценка
Очень понравился фильм, сюжет актеры, на отдном дыхании. Спецэффектов слишком видно, но в целом актерская игра перекрывает!
28 сентября 2025, 22:53 Ответить
karolin.kis 29 сентября 2025, 00:21
Оценка
Отличный фильм!
29 сентября 2025, 00:21 Ответить
User 29 сентября 2025, 00:40
Оценка
Что было в конце? Как это развидеть теперь.
29 сентября 2025, 00:40 Ответить
Инна Иванова 29 сентября 2025, 11:51
Оценка
Очень хороший фильм, ходила на сеан с сыном подростком. С первой минуты сюжет закрутил что забыли даже за попкорн 😁. Всем советую сходить.
29 сентября 2025, 11:51 Ответить
Алексей Ердяков 29 сентября 2025, 13:28
Оценка
Читал книгу " Момент истины" несколько раз, очень интересно и увлекательно написано, потом в 2001 вышел фильм "В Августе 44-го" тоже посмотрел не один раз с огромным удовольствием. И вот вчера посмотрел "Август", как по мне так нудно и затянуто, не хватает динамики, второй раз желания смотреть нет. Повеселило когда Таманцев в исполнении Кологривого спрашивает у человека которого встретил в лесу: Ты кто? Аи́н цвай полицай? Доктор Албан нервно курит)). Один раз посмотреть можно, но скучновато, фильм 2001 года с Мироновым и Галкиным гораздо интереснее и динамичнее.
29 сентября 2025, 13:28 Ответить
Наталья Кирзнер 29 сентября 2025, 16:59
Оценка
Фильм понравился! Переживания,слезы,улыбка,всё было!Спасибо всем ,кто создал этот фильм за эмоции!
29 сентября 2025, 16:59 Ответить
Катя Шабунина 29 сентября 2025, 19:07
Оценка
Попалось в реках "русский триллер с кологривым". думаем русский триллер а такое бывает вообще?? военное кино типа по сюжету. ничо не поняли, пошли смотреть на Кологривого на большой экран хе
кмк вообще не про войну, триллер психо мистика, лес готичный, напряжение все два часа на очке а скриммера всего два три было
никита лучший!
29 сентября 2025, 19:07 Ответить
kkrtpks 29 сентября 2025, 20:44
Оценка
Фильм не плохой, понравилась игра Калогривого Н. но переснимать зачем? Фильм в августе 1944, атмосферу передали именно 1944 года, а здесь, получился современный боевик.
29 сентября 2025, 20:44 Ответить
Оксана Любец 29 сентября 2025, 21:14
Оценка
Краем глаза зацепила рекламу по телевизору, а у сына в квартире большой телевизор, и думаю: какая же проработка деталей, когда на крупных планах показывают актёров! Сергей Безруков! Кожа, каждая морщинка... решила, что пойду смотреть на большом экране, тем более в кинотеатре прямо у дома показывают.
Я отходила после просмотра часа два наверно. Столько эмоций! Пошла в интернет почитать, что пишут, обсудить с кем-то может быть, и смотрю - а тут его ругают. Ну, может на вкус и цвет, но это же действительно талантливый фильм! Книгу я читала лет двадцать или тридцать назад, она меня не очень впечатлила. Мне кажется, не надо вообще этот новый фильм ни с чем сравнивать - он отдельно от всего, от книги, от прошлых фильмов (оказывается, он был не один), это просто большое, зрелищное, качественное кино. С Сергеем Безруковым, который наш большой русский артист! И с молодыми талантливыми ребятами.
Спасибо тем, кто делает такие фильмы.
29 сентября 2025, 21:14 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:25
в ответ на сообщение No Vinograd от 12 сентября 2025, 09:07
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
29 сентября 2025, 23:25 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:26
в ответ на сообщение nikitapadre302 от 22 сентября 2025, 22:43
Желаем приятного просмотра!
29 сентября 2025, 23:26 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:27
в ответ на сообщение Сергей Сиркин от 23 сентября 2025, 23:44
Дадим картине шанс!
29 сентября 2025, 23:27 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:27
в ответ на сообщение Marina Maltseva от 25 сентября 2025, 10:26
Жаль, что фильм вас не впечатлил!
29 сентября 2025, 23:27 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:28
в ответ на сообщение User от 25 сентября 2025, 21:46
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:28 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:28
в ответ на сообщение User от 25 сентября 2025, 21:46
Последуем совету!
29 сентября 2025, 23:28 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:28
в ответ на сообщение zateinik911 от 26 сентября 2025, 16:19
Думаем, фильм заслуживает шанс!
29 сентября 2025, 23:28 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:29
в ответ на сообщение ivshershen от 26 сентября 2025, 23:08
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:29 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:30
в ответ на сообщение Weteran Mc от 28 сентября 2025, 06:53
Благодарим вас за развёрнутый отзыв!
29 сентября 2025, 23:30 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:30
в ответ на сообщение Роман Любименко от 28 сентября 2025, 09:04
Рады, что фильм смог вас впечатлить!
29 сентября 2025, 23:30 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:31
в ответ на сообщение от 28 сентября 2025, 11:13
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:31
в ответ на сообщение Андрей и Ирина Кротовы от 28 сентября 2025, 14:58
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:31
в ответ на сообщение alfaterm от 28 сентября 2025, 16:28
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:31
в ответ на сообщение Дмитрий Румянцев от 28 сентября 2025, 18:27
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:31
в ответ на сообщение Анна Малыгина от 28 сентября 2025, 21:27
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:32
в ответ на сообщение usanova.alena от 28 сентября 2025, 21:32
Бывает!
29 сентября 2025, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:32
в ответ на сообщение Денис Цыпченко от 28 сентября 2025, 21:37
Рады, что фильм вызвал у вас столько эмоций!
29 сентября 2025, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:33
в ответ на сообщение Ибрагим Зиганшин от 28 сентября 2025, 22:28
Круто, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
29 сентября 2025, 23:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:33
в ответ на сообщение User от 29 сентября 2025, 00:40
Возможно, нужно пересмотреть фильм ещё раз 😎
29 сентября 2025, 23:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:34
в ответ на сообщение Инна Иванова от 29 сентября 2025, 11:51
Когда забыт попкорн - это показатель !
29 сентября 2025, 23:34 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:34
в ответ на сообщение Наталья Кирзнер от 29 сентября 2025, 16:59
Буря эмоций!
29 сентября 2025, 23:34 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:35
в ответ на сообщение kkrtpks от 29 сентября 2025, 20:44
Каждый хочет представить своё видение 😎
29 сентября 2025, 23:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 23:35
в ответ на сообщение Оксана Любец от 29 сентября 2025, 21:14
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
29 сентября 2025, 23:35 Ответить
Наталья Демчук 30 сентября 2025, 13:35
Оценка
Мне фильм и игра актеров понравились. И не важно что сценарий отличается от написанного сюжета в книге. Первый фильм с Мировым больше как об оперативной работе снят. Второй фильм о том , что разведчики это не только оперативники, но люди с личными трагедиями.
30 сентября 2025, 13:35 Ответить
Елена Тобиас 30 сентября 2025, 18:29
Оценка
Очень отличный фильм
Посмотрела на одном дыхание
Сколько людей,столько мнений
И книга,и первый фильф-это одно.
Но есть с чем сравнивать
И актер Безруков играет идеально!!
Много его последних сильных ролей!
Мнения неоднозначные
Но не надо так категорично обливать грязью!!
Плюсую ЗА!!!
30 сентября 2025, 18:29 Ответить
Елена Жук 1 октября 2025, 17:42
Оценка
Фильм к просмотру!
Актеры замечательно сыграли , просто погрузили в фильм!
1 октября 2025, 17:42 Ответить
Руслан Затевахин 1 октября 2025, 19:49
Оценка
Нормальный фильм. Без нюней! Актёрский состав справился на отлично!
1 октября 2025, 19:49 Ответить
Comon 2 октября 2025, 14:40
Оценка
Ну то что Кологривый - суперзвезда было понятно уже по его ролям в сказках, затем пошли гопники и бандюганы, теперь вот классная героическая военная роль - многоликий талант, выходит, покруче всяких там Петровых с Васечкиными. Безруков уже давно мэтр, и давно играет соответствующе этому званию. Что до фильма, ну классный роман, классный сюжет, вот и снимают очередные версии, беспроигрышный же вариант - снять по такому сюжету картину. Здесь добавили боевика, да, добавили масштаба и зрелищности, чуть не дотянули конечно в конце, но не критично. Вообщем - получился очередной супер фильм, не всеж смотрели шедевр из уже далёкого 2001 года
2 октября 2025, 14:40 Ответить
Вячеслав Малицкий 3 октября 2025, 13:47
в ответ на сообщение No Vinograd от 12 сентября 2025, 09:07
Сейчас схожу на сеанс и сравню. Фильм с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным специально на днях пересмотрел - нормальный. Но явно не шедевр. Проверим...
3 октября 2025, 13:47 Ответить
Вячеслав Малицкий 4 октября 2025, 05:08
Сходили вчера семьёй. Фильм добротный. До этого видел и " В августе 44-го", и "Операцию "Неман". Смотрели с удовольствием. Авторы и актёры постарались вполне. Евгений Миронов был хорош в роли Алёхина, но и Безруков сумел своего персонажа подать на отличном уровне. Кологривый неплох, но, как по мне, менее подходит на роль Таманцева, нежели Галкин. У Владислава получился отличный и запоминающийся образ. Никита сыграл слегка другого Таманцева. Понравились визуализация мозговой работы Алёхина, масштабность, внимание к деталям, внятность рассказа (с этим у Пташука было хуже). А вот штурм лангобардов и финальная перестрелка в лесу - перебор. Но это сугубо моё видение. В целом фильм состоялся. Мой 13-летний сын даже на попкорн не отвлекался, а после просмотра вопросы по военным событиям задавал. Поясняли с женой. Так что эффект правильный!
4 октября 2025, 05:08 Ответить
Оля Хохолкова 4 октября 2025, 18:10
Оценка
Очень-очень долгий фильм....
Как и положено в фильмах Никиты Высоцкого...
После его фильмов не становится интересно изучить историю, задуматься о жизнях главных героев, об определенном периода страны.... Не становится ничего....
Просто фильм, просто долгий, просто зря потраченное время...
Очень скудное отражение истории. Очень нелепо расставленные акценты.

Безруков и Табаков - безупречны! Прекрасные актеры.
Кологривый сдает позиции , переигрывает , в последнем фильме "Бегу" тоже самое.

Короче говоря, в кино идти не рекомендую.
Для домашнего просмотра может и сойдет.
4 октября 2025, 18:10 Ответить
Ольга Авдыш 4 октября 2025, 21:30
Оценка
Фильм очень понравился.И сравнивать с августом 44 нет смысла .Это два разных фильма.На высоте актерская игра Безрукова,Кологривова ,Табакова,Кузнецова.Свежо,яркие зрелищные съёмки.Хотелось бы ,чтобы больше людей не поленились ,не проигнорировали и посетили кинотеатр.10из 10.
4 октября 2025, 21:30 Ответить
Ирина Сорочкина 4 октября 2025, 22:35
Оценка
Очень понравился!! Кологривый играл шикарно, съемки очень красивые, Майданов ❤️. Табаков - молодец!
4 октября 2025, 22:35 Ответить
Алексей Дедов 5 октября 2025, 18:07
Просто жесть! Что Вы творите 1-й канал! Богомолов в гробу вертится как пропеллер от Вашего "фильма". Это просто треш...Он фильм с Мироновым и Галкиным считал слишком боевиком...((((((( Там работа аналитика прежде всего... Всем прочитать советую книгу Богомолова "Момент истины" и потом смотреть это так называемое "кино" в голливудском стиле...И ВЫ поймете, что там даже от "по мотивам" ничего нет. Вот так вливают в уши дерьмо новому поколению, кто не хочет читать, а хочет только смотреть!(((((.....
5 октября 2025, 18:07 Ответить
Алексей Дедов 5 октября 2025, 18:10
в ответ на сообщение Оксана Любец от 29 сентября 2025, 21:14
Конечно, ВЫ же не видели фильм Пташука 2001 года с Мироновоым Евгением и Владиславом Галкиным!((((( А туда же в критики))))....
5 октября 2025, 18:10 Ответить
Алексей Дедов 5 октября 2025, 18:12
в ответ на сообщение Ольга Авдыш от 4 октября 2025, 21:30
Только один вопрос! ВЫ читали книгу Богомолова "Момент истины"? ВЫ смотрели фильм Пташука 2001 года "В августе 44-го"????))))))
5 октября 2025, 18:12 Ответить
Алексей Дедов 5 октября 2025, 18:15
в ответ на сообщение Оля Хохолкова от 4 октября 2025, 18:10
Советую сначала прочитать книгу Богомолова "Момент истины" и посмотреть фильм Пташука "В августе 44-го". И Вы многое поймете.......
5 октября 2025, 18:15 Ответить
Алексей Дедов 5 октября 2025, 18:19
в ответ на сообщение Катя Шабунина от 29 сентября 2025, 19:07
ЧТо сказать? Поколение "лайков"..... Читать не умеют, смотреть не могут. Думать тем более.... Посмотрите сначала близкий к книге вариант фильма "В августе 44-го"...
5 октября 2025, 18:19 Ответить
Алексей Плющ 7 октября 2025, 14:48
в ответ на сообщение Евгений Остроухов от 20 сентября 2025, 19:53
Вы про Аркадия Гайдара? Сначала прочитайте про его "славные подвиги" в Хакасии в годы Гражданской войны.
7 октября 2025, 14:48 Ответить
Казакова Надежда 7 октября 2025, 18:16
Оценка
Фильм хороший, рекомендую посмотреть)!
7 октября 2025, 18:16 Ответить
Алибек 8 октября 2025, 19:47
Оценка
Посмотрел "Август", слабый фильм на один разок.
Фильм "В августе 44-го" с Е.Мироновым намного лучше и круче и всегда хочется пересмотреть ещё и ещё раз, хотя смотрел уже несколько раз.
8 октября 2025, 19:47 Ответить
Дмитрий Леканов 10 октября 2025, 08:44
Оценка
10 баллов из 10, отличный фильм, концовка немного смазана, 2 полка фашистов против батальона конечно задавили бы любое сопротивление.
Но всё хорошее должно заканчиваться хеппиэндом.
10 октября 2025, 08:44 Ответить
Василий Платонов 10 октября 2025, 22:32
в ответ на сообщение No Vinograd от 12 сентября 2025, 09:07
И совсем будет хорошо, если перед просмотром «В августе 44го» прочитаете первоисточник «Момент истины».
10 октября 2025, 22:32 Ответить
Сергей Паньшин 11 октября 2025, 07:56
в ответ на сообщение от 28 сентября 2025, 11:13
вот теперь точно посмотрю
11 октября 2025, 07:56 Ответить
Лидия Дюгаева 11 октября 2025, 10:20
Оценка
Лучший фильм за последнее время, дух того времени передан, роли сыграны отлично, кто говорит что зря потратил время на просмотр фильма- просто «пустые люди». Я горжусь этим фильмом!
11 октября 2025, 10:20 Ответить
Андрей Ларуш 11 октября 2025, 10:34
в ответ на сообщение nikitapadre302 от 22 сентября 2025, 22:43
Кологривого слишком много стало на экране, как в свое время Петрова, уже не хочу ...
11 октября 2025, 10:34 Ответить
Елена Пирожкова 11 октября 2025, 16:58
Не понимаю ,отрицательные рецензии ... Как будто все профессиональные разведчики ,и как будто именно они и участвовали в этой войне ... Это так здорово ,что снова и снова ставят фильмы об Отечественной Войне ,и так здорово ,что снова и снова возвращаются к роману " В августе 44 ... " Значит и новые поколения будут переосмысливать и эту войну ,и восхищаться нашими русскими героями ... Произведение бессмертное ,если его ставят снова и снова.. Так " Ромео и Джульетта " будут ставить все поколения ...и плакать ... Так и мы будем всегда ставить фильме о этой страшной войне ,и будем знать какой ценой нам досталась Победа!!! Спасибо ,что поставили фильм !!!
11 октября 2025, 16:58 Ответить
Марина Локтева 12 октября 2025, 16:12
Оценка
Еще одна версия (третья по счету) о разведчиках группе Капитана Алехина снятый по мотивам книги «Момент истины». \
Фильм получился зрелищный, хорошая игра Никиты Кологривого и Павла Табакова. Безруков просто был, последняя роль Романа Мадьянова. Кто любит военные фильмы может сравнить какой фильм им действительно по душе. Мне вот все равно больше нравится фильм в Августе 44.
12 октября 2025, 16:12 Ответить
dima51.2806 13 октября 2025, 23:49
Оценка
Позорище, пересняли фильм "в АВГУСТЕ 44-го" с небольшими изменениями, мало героических моментов во время ВОВ было чтоли!!! Знал бы, даже не пошел
13 октября 2025, 23:49 Ответить
igvish89 14 октября 2025, 15:16
Оценка
Очень хорошо поставлен, леса Беларуси и обстановка всё здорово. Актёрский состав Мадянов, Безруков, Кологривый высший пилотаж.Захотелось почитать книгу Владимира Богомолова \"Момент истины \".Вот так должен быть снят фильм чтобы после него захотелось искать реальных прототипов, читать книгу. Советую 👍
14 октября 2025, 15:16 Ответить
User 15 октября 2025, 14:58
Оценка
Хороштй фильм . Можно идти смотреть , но этот калагривый слишком переигрывает . Если бы не он . Шикарный фильм был бы
15 октября 2025, 14:58 Ответить
tatyanag.77 16 октября 2025, 16:18
Оценка
Отличный фильм.
16 октября 2025, 16:18 Ответить
Марина Совцова 17 октября 2025, 05:01
в ответ на сообщение Евгений Остроухов от 20 сентября 2025, 19:48
Оценка
Злые НКВДешники, конечно, присутствуют, но в малом количестве)). А вообще-то, после просмотра фильма, мы , не сговариваясь, с приятелем , практически в один голос - сказали - Как на шоу побывали. Бойся своих мыслей! Потому как, очень боялась разочароваться в очередном "шедевре" Высоцкого. Тем более, что книга и первый фильм были для меня идеальны. Здесь же, просто фильм "на потребу".
17 октября 2025, 05:01 Ответить
Марина Совцова 17 октября 2025, 05:07
в ответ на сообщение Ирина Сорочкина от 4 октября 2025, 22:35
Оценка
Вообще-то, Малянов он. Осторожно надо с именами собственными
17 октября 2025, 05:07 Ответить
Марина Совцова 17 октября 2025, 05:07
Оценка
МаДянов
17 октября 2025, 05:07 Ответить
Марина Совцова 17 октября 2025, 05:17
в ответ на сообщение ivshershen от 26 сентября 2025, 23:08
Оценка
Спасибо вам за такой отзыв.
17 октября 2025, 05:17 Ответить
Ольга Михайлова 17 октября 2025, 09:14
Оценка
Отличный фильм. Главных персонажей великолепно сыграли талантливые актеры. Яркий зажигательный образ советскооо разведчика в исполнении Никиты Кологривого запомнился особенно. Фильм смотрится на одном дыхании. Советую посмотреть
17 октября 2025, 09:14 Ответить
Иван Васильевич 17 октября 2025, 15:51
Оценка
Шикарная игра актеров,дуэт Безруков - Кологривый, очень динаминая картина, прекрасная работа кинооператора и всей сьемочной группы, смотрится на одном дыхании...очень вовремя вышел этот фильм...браво!!!
17 октября 2025, 15:51 Ответить
User 17 октября 2025, 18:55
Оценка
Крутой
17 октября 2025, 18:55 Ответить
Татьяна Бурова 18 октября 2025, 21:11
Оценка
отличный фильм.Смотрела на одном дыхании.
18 октября 2025, 21:11 Ответить
Никс 18 октября 2025, 21:12
Оценка
Актеры молодцы! Кологривый "в жизни" неприятное впечатление производит - скандалы, развод, пьянки, нецензурная речь... а в фильме очень хорошо сыграл, и верится, и сопереживаешь! Безруков с годами только лучше. Момент с "запоминанием" фото, используя физио тип дочери - очень сильный момент, пробрал. Вообще фильм просто отличный. Не стоит сравнивать его с "Августом 44" - они совершенно разные. Главное, что катарсис словили. Рекомендую!
18 октября 2025, 21:12 Ответить
Nadia Kozlova 19 октября 2025, 00:29
Оценка
Сегодня смотрела этот фильм, вторым сеансом. Сразу два фильма решила увидеть. Молодцы наши режиссёры! Хорошие российские фильмы снимают. Сначала не хотела идти на фильм о войне, ведь война и так у нас в жизни и на тв ежедневно... Но потом решила посмотреть любимых актёров. Фильм очень понравился, хоть каждую минуту думалось о современной войне.... О том, что диверсантов ещё ловить - неизвестно сколько их на нашей земле....
Спасибо всей съёмочной группе, что взялись за такой сложный материал!
19 октября 2025, 00:29 Ответить
Вадим Бабайлов 19 октября 2025, 15:45
Оценка
Почитал отзывы, многие сравнивают этот фильм с предыдущим и с книгой. А я хочу сказать о другом. На мой взгляд фильм снят просто безобразно . Сплошные крупные планы, причём даже не лиц, а частей лиц! Камера и изображение постоянно дёргается и резкость теряется! Задние планы почти везде размыты. Глаза очень устают так как постоянно пытаются поймать резкость, которой просто нет! К середине фильма глаза уже просто начали болеть! И пришлось фильм частично слушать! За операторскую работу единица! Такое ощущение что снимали не на профессиональном оборудовании а на телефон старой модели без стабилизации и с минимальным числом пикселей! Смотрится ужасно, а так фильм не плохой ... мог бы быть!! Они сами видели что сняли?
19 октября 2025, 15:45 Ответить
Андрей Надыкто 19 октября 2025, 19:47
Наши люди способны лишь на Грязь и осуждение !!!!!!! ни один из тех кто написал плохо о новом фильме в принципе за 10 своих жизней подобного не достигнут !!!! и 2001 года и фильм и этот это фильмы о людях и их судьбах о той войне !!!!!
19 октября 2025, 19:47 Ответить
Viktor 20 октября 2025, 00:40
в ответ на сообщение Евгений Остроухов от 20 сентября 2025, 19:53
Там где гайдар " мальчишкой..командовал полком" до сих пор с ужасом вспоминают про этого красного людоеда..что пролил реки крови.
20 октября 2025, 00:40 Ответить
niniku.leha 20 октября 2025, 00:52
Оценка
Если честно то фильм на любителя, зал, экран,звук и кресла особенно кресла 💯,а фот фильм не зашло нарвом часе ушол
20 октября 2025, 00:52 Ответить
kimo777 20 октября 2025, 10:41
Оценка
На мой взгляд очень толковая экранизация. Отлично передана атмосфера прифронтовой полосы, где война ушла на запад, но следы ее еще повсюду.
Удачный подбор актеров. Безруков, Табаков - идеальное попадание. Кологривый в начале несколько раздражал, но в целом с ролью справился.
К сожалению, финал смазывает впечатление от фильма. К чему вся эта "боевка"? Авторам не хватало "экшена"? Почему нельзя было оставить развязку как в романе? За это -2 балла.
20 октября 2025, 10:41 Ответить
derg-s 20 октября 2025, 23:35
Оценка
В прошлом году прочитал роман Богомолова "Момент истины" на одном дыхании, дал почитать книгу своему знакомому, но он так и не смог ее осилить (это специфическое полудокументальное произведение изобилующее реальными шифровками времён войны). Чувствуется насколько скрупулёзно автор подошел к написанию произведения (сколько архивных документов было переработано), вот только о новом фильме такого сказать нельзя (импровизация так и прёт порой просто глупая).
Долго томился в ожидании выхода новой картины, а переживать было над чем: первую картину вообще уничтожили (а там снимались большие артисты), во второй он вычеркнул себя из титров (хотя мне картина понравилась, а многие считают ее гениальной), третья уже была снята без него.
Ну вот дождались и "Августа": по книге Алехин - это мозг группы, который постоянно анализирует события, факты, улики, в попытке предугадать следующий шаг противника (можно провести параллель со Щтирлицом), в фильме же эту мозговую работу попытались обыграть перекликая фото дочери с фотографиями диверсантов - получился полный бред. А вот герой Таманцева - это другое дело, это волкодав, вот тут есть где разгуляться современным гениям от кино, поэтому в фильме он затмил всех остальных героев.
А хуже всего, что создатели фильма пренебрегают исторической правдой событий тех лет (нельзя выдумывать того чего не было).
В конечном итоге, вместо военной драмы получили боевик. Эталоном того как нужно снимать военное кино служит картина "Иваново детство" Тарковского по повести Богомолова. Жаль, что таких режиссеров больше нет, да и навряд ли появятся.
Но даже такое кино рекомендую к просмотру за не имением лучшего.
20 октября 2025, 23:35 Ответить
User 21 октября 2025, 19:15
Оценка
🫶🏻
21 октября 2025, 19:15 Ответить
vyctory1979 22 октября 2025, 15:15
Оценка
Все портит калогривый. Операторская работа шикарна.
22 октября 2025, 15:15 Ответить
Киноафиша.инфо 22 октября 2025, 23:56
в ответ на сообщение Наталья Демчук от 30 сентября 2025, 13:35
Здорово, когда режиссёру удаётся привнести своё видение, а не снять побуквенную экранизацию 🙌
22 октября 2025, 23:56 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:00
в ответ на сообщение Елена Тобиас от 30 сентября 2025, 18:29
Полностью с вами согласны — Безруков действительно выдал сильнейшую игру! 🔥
А какая сцена, по вашему мнению, получилась самой мощной?
23 октября 2025, 00:00 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:02
в ответ на сообщение Елена Жук от 1 октября 2025, 17:42
Актёрская игра действительно затягивает с первых минут!
23 октября 2025, 00:02 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:03
в ответ на сообщение Руслан Затевахин от 1 октября 2025, 19:49
Фильм держит стиль — без лишней драмы, всё по делу 💪
23 октября 2025, 00:03 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:04
в ответ на сообщение Comon от 2 октября 2025, 14:40
Кологривый действительно показал себя с новой стороны, роль ему к лицу 👏
И правда, сюжет сам по себе почти гарантия успеха, а с таким актёрским дуэтом получилось мощно!
23 октября 2025, 00:04 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:05
в ответ на сообщение Оля Хохолкова от 4 октября 2025, 18:10
Понимаем вас, ощущение, когда ждёшь глубины, а в итоге не зацепило, знакомо многим. Согласны, что Безруков и Табаков как всегда на высоте, тут без споров.
А как считаете, чего не хватило фильму, чтобы «заиграть» по-настоящему: сценария, режиссуры или эмоций?
23 октября 2025, 00:05 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:07
в ответ на сообщение Ольга Авдыш от 4 октября 2025, 21:30
Сравнивать действительно не стоит, у каждого фильма свой дух и настроение!
23 октября 2025, 00:07 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:16
в ответ на сообщение Ирина Сорочкина от 4 октября 2025, 22:35
Да вообще все красавцы, чего уж тут!
23 октября 2025, 00:16 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:17
в ответ на сообщение Алексей Дедов от 5 октября 2025, 18:19
Не все снимают экранизации с точностью до буквы, некоторые дают свой взгляд 🙌
23 октября 2025, 00:17 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2025, 00:21
в ответ на сообщение Казакова Надежда от 7 октября 2025, 18:16
Рады, что фильм произвёл на вас хорошее впечатление! 🙂
23 октября 2025, 00:21 Ответить
Владимир Солодов 23 октября 2025, 11:41
Оценка
В последнее время перебор в фильмах визуальных и звуковых эффектов.
Весь фильм пытался распознать, что же там бормочет Безруков. БОльшая часть его речи абсолютно невнятна.С кем ни разговаривал- то же самое отметили..
Может, настройка звука (голосовая) в кинотеатре не совсем корректная?
В фильме не выстроена четкая логическая цепочка, которую бы зритель отслеживал на протяжении всего фильма -от первых"зацепок" и до финала, когда вычислили агентов.
Если бы я не смотрел фильм с Е.Мироновым и В .Галкиным- ничего бы не понял. Скомкано всё...Токо визуал и грохот...
На фильм пошел с семьей ради любопытства...Не впечатлило..
23 октября 2025, 11:41 Ответить
Сергей Дадеко 27 октября 2025, 09:22
в ответ на сообщение ivshershen от 26 сентября 2025, 23:08
Лучше до просмотра прочитать, а уже потом запастись попкорном и в кино.
27 октября 2025, 09:22 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 12:52
в ответ на сообщение Алибек от 8 октября 2025, 19:47
Хорошего кино много не бывает!
27 октября 2025, 12:52 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 12:55
в ответ на сообщение Дмитрий Леканов от 10 октября 2025, 08:44
Художественности не повредит немного выдумки 😉
27 октября 2025, 12:55 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 12:55
в ответ на сообщение Лидия Дюгаева от 11 октября 2025, 10:20
Фильм, похоже, попал прямо в сердце — и ни одного «пустого» чувства в ответ!
27 октября 2025, 12:55 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 12:58
в ответ на сообщение Елена Пирожкова от 11 октября 2025, 16:58
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
27 октября 2025, 12:58 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 12:59
в ответ на сообщение Марина Локтева от 12 октября 2025, 16:12
Хорошо, что история группы Алехина продолжает вдохновлять режиссёров, интересно наблюдать, как одна и та же книга рождает разные версии и подходы к сюжету!
27 октября 2025, 12:59 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:01
в ответ на сообщение dima51.2806 от 13 октября 2025, 23:49
Это не "пересъём' фильма, а новая экранизация книги 🙌
27 октября 2025, 13:01 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:02
в ответ на сообщение igvish89 от 14 октября 2025, 15:16
Сюжет и герои вызывают интерес к книге и реальным прототипам, хочется узнавать больше после просмотра!
27 октября 2025, 13:02 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:02
в ответ на сообщение tatyanag.77 от 16 октября 2025, 16:18
Рады, что фильм вам понравился!
27 октября 2025, 13:02 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:03
в ответ на сообщение Ольга Михайлова от 17 октября 2025, 09:14
История захватывает с головой и не отпускает до конца!
27 октября 2025, 13:03 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:05
в ответ на сообщение Иван Васильевич от 17 октября 2025, 15:51
Мы бы расширили ваш дуэт до трио и отметили Табакова! 😁
27 октября 2025, 13:05 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:05
в ответ на сообщение User от 17 октября 2025, 18:55
Круче только ваш отзыв! 😎
27 октября 2025, 13:05 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:05
в ответ на сообщение Татьяна Бурова от 18 октября 2025, 21:11
Держит внимание до самого конца, не давая ни секунды отвлечься!
27 октября 2025, 13:05 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:06
в ответ на сообщение Никс от 18 октября 2025, 21:12
Катарсис это наш всё! Рады, что фильм произвёл на вас впечатление 😎
27 октября 2025, 13:06 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:13
в ответ на сообщение Вадим Бабайлов от 19 октября 2025, 15:45
Читая отзыв сразу чувствуется, что глаза были на пределе! 😅
27 октября 2025, 13:13 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:15
в ответ на сообщение kimo777 от 20 октября 2025, 10:41
У всех свой взгляд, создатели решили добавить немного экшена 🙌
27 октября 2025, 13:15 Ответить
Киноафиша.инфо 27 октября 2025, 13:16
в ответ на сообщение derg-s от 20 октября 2025, 23:35
Похоже, Таманцев действительно забирает весь экран 😄 А попытки обыграть мозговую работу Алехина превратились в настоящий ребус для зрителей.
27 октября 2025, 13:16 Ответить
Anna S 29 октября 2025, 11:06
Оценка
Супер!!!!
29 октября 2025, 11:06 Ответить
Ирина Елизарова 29 октября 2025, 13:28
Оценка
Ожидала большего,но увы....-картина В Августе 44 намного лучше и интереснее,Миронов Безрукова переиграл.Посмотреть один раз
29 октября 2025, 13:28 Ответить
Александр Проценко 30 октября 2025, 11:54
Фильм в августе 44 лучше намного, а ав густ содрали. Игра Миронова и Галкина очень круто кологривый не может так сыграть.
30 октября 2025, 11:54 Ответить
Игорь Александров 30 октября 2025, 17:01
Оценка
Фильм ужасный! Из какой помойки форма на актерах! Какая-то мешковина, у всех военнослужащих разные оттенки формы, качество материала, не глаженная,мятые фуражки, сплошное нарушение формы одежды, ходят как бомжи! Особенно на вокзале- сплошной бомжатник! Посмотрите старые советские фильмы ,какая форма на них! Уже из-за этого не мог смотреть фильм. А как они общаются между собой, на современный манер.... А сцены боев- не война, а бандитские разборки с элементами боевиков, особенно когда фашисты пошли в наступление.... Линия фильма тоже слабо улавливается... Маразм полнейший.... Фильм для ткх, кто совсем ничего не понимает в вов и кто хочет поглазеть на Безрукова и Кологривого....
30 октября 2025, 17:01 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2025, 17:25
в ответ на сообщение Anna S от 29 октября 2025, 11:06
Фильм зарядил по полной!
30 октября 2025, 17:25 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2025, 17:26
в ответ на сообщение Ирина Елизарова от 29 октября 2025, 13:28
Хорошо, что всегда можно вернутся к любимой классике 🙌
30 октября 2025, 17:26 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2025, 17:28
в ответ на сообщение Игорь Александров от 30 октября 2025, 17:01
Возможно, плохой формой авторы стремились передать тяжесть того времени, когда даже одинаковой ткани найти было трудно 🙌
30 октября 2025, 17:28 Ответить
ludmila_ink 2 ноября 2025, 09:50
Оценка
Этот фильм оставил у меня крайне негативное впечатление! С большим трудом я дождалась, когда он закончится. Ремейк на фильм «В августе 44-го» оказался неудачным. Актёры в нём снимались талантливые, но их игра не сравнится с первой версией картины.
2 ноября 2025, 09:50 Ответить
Svetlana Rоgovic 2 ноября 2025, 11:24
"В августе - 44" - Супер.... Читала несколько раз книгу и с удовольствием смотрела фильм. Обязательно посмотрю и "Август"
2 ноября 2025, 11:24 Ответить
Яна Новак 2 ноября 2025, 12:03
Оценка
ДУМАЮ ПРИШЛО ВРЕМЯ ВВОДИТЬ ЦЕНЗУРУ ПРИ ПЕРЕСЪЕМКЕ РАНЕЕ СНЯТЫХ ФИЛЬМОВ. Особенно тех , которые получили признание зрителей или КЛАССИКИ( Джентельмены удачи и т.д)
Тут был ответ - типа новые режиссеры видят по другому. Да мало ли кто что видит. А ЗРИТЕЛИ НЕ ОБЯЗАНЫ это смотреть, еще сегодня не малые деньги платить.
Если за свои деньги снимает - пусть, но ведь дают из Госфима, а это наши деньги!!!!!!!!
ДА ЕЩЕ ПРИВЛЕКАЮТ БЕЗДАРНЫХ АКТЕРОВ. В своем междусобойчике хвалят друг друга и думают что они неземные таланты.
2 ноября 2025, 12:03 Ответить
сергей логинов 3 ноября 2025, 17:03
Оценка
Ну, во первых, о компании: "Август ". Мосфильм, Ленфильм, студия Горького и т.д. рядом не лежали рядом с ней! И слава Богу! С ней могут тягаться только: сентябрь, ноябрь, ну как исключение декабрь. Режиссеры, не ведую таких даже среди бомжей( да простят меня они, за сравнение). Но, список иноагентов, могут возглавить, слабо. Актеры, достойные: "не знаем, но смогем"( деньги хорошие).. . особое место заслуженному Деятелю рекламы Безрукову(тридцать копеек с меня). Посмотрел, как дерьма наелся. Такая редкая гадость. Перебить может, только Кончаловский, с курочкой рябой........
3 ноября 2025, 17:03 Ответить
User 4 ноября 2025, 00:51
Оценка
Очень захватывающий фильм!
4 ноября 2025, 00:51 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 4 ноября 2025, 04:11
Оценка
Фильм так себе, Кологривый, с его бешенной энергетикой, вот и всё, на что там можно посмотреть.
4 ноября 2025, 04:11 Ответить
Артур Айрапетян 5 ноября 2025, 17:52
Оценка
Сильно снято!!!
5 ноября 2025, 17:52 Ответить
Наталья Артемова 9 ноября 2025, 08:54
Оценка
Военные фильмы всегда на высоте, это наша история.......Восторг
9 ноября 2025, 08:54 Ответить
ღ Natalia D ღ 9 ноября 2025, 11:24
Оценка
Военно-патриотический фильм. Стоит посмотреть.
9 ноября 2025, 11:24 Ответить
Елена Ишмухометова 9 ноября 2025, 19:08
Оценка
Сегодня смотрела военный фильм. Любимые актёры.Спасибо.
9 ноября 2025, 19:08 Ответить
Екатерина Пономарева 12 ноября 2025, 23:02
в ответ на сообщение Оксана Любец от 29 сентября 2025, 21:14
Оценка
Аналогично читала книгу около тридцати лет назад.В отличие от Вас до сих пор чувствую нерв, драйв, напряжение, которые не отпускают до последней строчки. Таких книг мало. И такую книгу очень трудно переносить на экран. Уважаю и люблю таких актеров, как Миронов и Галкин, но фильм с их участием не оставил у меня таких сильных впечатлений, как книга. Новый фильм пока не успела посмотреть. В любом случае, такие фильмы надо снимать, чтобы молодые их смотрели и, возможно, обращались к первоисточнику.
12 ноября 2025, 23:02 Ответить
tihiy-stl 14 ноября 2025, 19:23
Оценка
Отличный фильм, замечательная игра актёров! Такие фильмы нужно снимать и смотреть, это наша история..
14 ноября 2025, 19:23 Ответить
Андрей Льдоков 16 ноября 2025, 17:06
полная МУРА... на кой хрен переснимать шедевральный фильм ( В августе 44-го) ТУПО НЕКУДА БАБКИ ДЕВАТЬ....
16 ноября 2025, 17:06 Ответить
spiridonovdmitrij312 16 ноября 2025, 19:34
Оценка
В августе 44,Операция Неман, Август, каждый фильм по своему хорош...
16 ноября 2025, 19:34 Ответить
Татьяна Ельская 17 ноября 2025, 00:35
Оценка
Лучший фильм из того что мы видели за последнее время!! Спасибо актерам и режиссеру!
17 ноября 2025, 00:35 Ответить
Татьяна Ельская 17 ноября 2025, 00:37
в ответ на сообщение сергей логинов от 3 ноября 2025, 17:03
Оценка
Почему здесь нет модератора ? Откуда столько негатива? Попробуйте сами снять и сыграть - а вас покритикуют . Критики
17 ноября 2025, 00:37 Ответить
Екатерина Манурина 19 ноября 2025, 01:00
Оценка
Отличный фильм
19 ноября 2025, 01:00 Ответить
Валерий Алексеев 19 ноября 2025, 22:46
Реклама достала. Доведётся посмотрю. Август 44 го, всё равно лучше, как и источник.
19 ноября 2025, 22:46 Ответить
Маргарита Мартынова 20 ноября 2025, 22:12
в ответ на сообщение Марфа Посадница от 7 августа 2025, 15:58
тогда прочитайте её ещё раз
20 ноября 2025, 22:12 Ответить
Маргарита Мартынова 20 ноября 2025, 22:13
в ответ на сообщение Дмитрий Домашенкин от 13 сентября 2025, 02:02
Сначала посмотрите! Фильм великолепный!!!
20 ноября 2025, 22:13 Ответить
Маргарита Мартынова 20 ноября 2025, 22:21
Один из лучших военных фильмов за последнее время!!!! После просмотра, фильм долго крутился в голове, так он меня зацепил. Обязательно посмотрю ещё и ещё раз. Актёрская работа прекрасна!!!!
20 ноября 2025, 22:21 Ответить
Дульсинея Семечкина 20 ноября 2025, 22:36
Оценка
Фильм по заказу и деньгам продюсеров нахваливают,капая слюной. На самом деле деле,дешевая анимация,Безруков настолько всеяден,что вызывает отторжение.А Кологривый раньше,чем успел стать актером,заболел звездной болезнью. Все « шедевры» Эрнста энд Ко,как под одну гребенку,бездарны.Чем больше их раскручивают по ящику,тем меньше хочется их смотреть,и даже слышать о них. Они так сейчас делают с каждым своим детищем. Денег вложено много,а вот талантом не пахнет❗️❗️❗️
20 ноября 2025, 22:36 Ответить
naduha2154 23 ноября 2025, 17:11
где полная версия
23 ноября 2025, 17:11 Ответить
Дамир Резванов 25 ноября 2025, 10:07
Оценка
По мне фильм очень хорош описывается военный случай смершевцов который максимально подвели к реальности тех времён. А что касается фильм где снимались Миронов, Галкин то он на просмотр может лучше кому-то но от реальности далёк. Мне этот август лучше понравился.
25 ноября 2025, 10:07 Ответить
Андрей К 25 ноября 2025, 14:25
Оценка
Если сравнивать с тем фильмом которые снимались Миронов ,Галкин и т.д.они сильно проиграли ,сходив на фильм были сильно разочированы,зачем ворошить то что снято отлично было в то время.
25 ноября 2025, 14:25 Ответить
Гузель Гатиятуллина 29 ноября 2025, 10:31
Оценка
Вчера посмотрела замечательный фильм " Август"! Браво! Замечательный актерский состав, прекрасное исполнение, я как будто вживую увидела войну. Рекомендую, сходите и посмотрите фильм!
29 ноября 2025, 10:31 Ответить
Людмила Кущ 30 ноября 2025, 08:35
Оценка
Очень понравился фильм. Смотрела в "августе 44го", фильм тоже очень хороший. "Август" смотреть в кинотеатре, с'емки обалденные, режиссеры и операторы на высоте. Рекомендую к просмотру, не пожалеете...
30 ноября 2025, 08:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 19:57
в ответ на сообщение Svetlana Rоgovic от 2 ноября 2025, 11:24
Надеемся, что фильм ваши ожидания оправдал!
30 ноября 2025, 19:57 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 19:58
в ответ на сообщение Яна Новак от 2 ноября 2025, 12:03
Это не пересъёмка, а новая версия экранизации книги 🙌
30 ноября 2025, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 19:59
в ответ на сообщение сергей логинов от 3 ноября 2025, 17:03
За словом в карман не лезете! Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
30 ноября 2025, 19:59 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 19:59
в ответ на сообщение User от 4 ноября 2025, 00:51
Рады, что фильму удалось вас впечатлить!
30 ноября 2025, 19:59 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:00
в ответ на сообщение Татьяна Реснянская (Милюкова) от 4 ноября 2025, 04:11
Уже что-то!
30 ноября 2025, 20:00 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:01
в ответ на сообщение Артур Айрапетян от 5 ноября 2025, 17:52
Надеемся, что и просмотр был соответствующим!
30 ноября 2025, 20:01 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:01
в ответ на сообщение Наталья Артемова от 9 ноября 2025, 08:54
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
30 ноября 2025, 20:01 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:02
в ответ на сообщение tihiy-stl от 14 ноября 2025, 19:23
Рады, что вас так зацепило!
30 ноября 2025, 20:02 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:03
в ответ на сообщение Андрей Льдоков от 16 ноября 2025, 17:06
Это не пересъём, а новая экранизация книги 😉
30 ноября 2025, 20:03 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:03
в ответ на сообщение spiridonovdmitrij312 от 16 ноября 2025, 19:34
Верно подмечено!
30 ноября 2025, 20:03 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:06
в ответ на сообщение Татьяна Ельская от 17 ноября 2025, 00:37
Мы удаляем только нецензурные отзывы 😉
30 ноября 2025, 20:06 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:08
в ответ на сообщение Екатерина Манурина от 19 ноября 2025, 01:00
Хорошо, что просмотр оставил приятные впечатления!
30 ноября 2025, 20:08 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:09
в ответ на сообщение Валерий Алексеев от 19 ноября 2025, 22:46
А если нет? 😏
30 ноября 2025, 20:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:09
в ответ на сообщение Маргарита Мартынова от 20 ноября 2025, 22:21
Похоже, картина зацепила прям основательно!
30 ноября 2025, 20:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:10
в ответ на сообщение Дульсинея Семечкина от 20 ноября 2025, 22:36
Эмоции у вас — огонь, тут не поспоришь 😄
30 ноября 2025, 20:10 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:11
в ответ на сообщение naduha2154 от 23 ноября 2025, 17:11
В кинотеатрах 😁
30 ноября 2025, 20:11 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:11
в ответ на сообщение Дамир Резванов от 25 ноября 2025, 10:07
Понимаем, когда реалистичный угол подачи цепляет сильнее других версий 👍
А какой момент в этой истории вам запомнился больше всего?
30 ноября 2025, 20:11 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:13
в ответ на сообщение Андрей К от 25 ноября 2025, 14:25
Иногда режиссёрам хочется представить свою версию любимых произведений 😉
30 ноября 2025, 20:13 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:14
в ответ на сообщение Гузель Гатиятуллина от 29 ноября 2025, 10:31
Звучит впечатляюще!
30 ноября 2025, 20:14 Ответить
Киноафиша.инфо 30 ноября 2025, 20:14
в ответ на сообщение Людмила Кущ от 30 ноября 2025, 08:35
Согласны, эффект кинотеатра усиливает впечатления 😎
30 ноября 2025, 20:14 Ответить
key765 10 декабря 2025, 14:30
Оценка
Попытка сделать фильм с голливудским размахом, большим хронометражем и по-настоящему детективным блокбастером. Исправили косяки с сюжетом книги и фильма "В августе 44-го". Здесь он более естественный и детективный чем в книге. Например: зачем комендантскому патрулю заходить в лес проверять документы? У кого? У зайцев,медведей, волков и лис? Что могут делать офицеры, допустим снабжения в лесу? Собирать ягоды, грибы, орехи для своих воинских частей? Или провести пикничок на природе? Никакой проверки документов быть не могло, а сразу была бы перестрелка. В фильме "В августе 44-го" достоверности достичь не удалось: эту проверку Миронов сыграл слишком неестественно, а Галкин наоборот переиграл, так, что зритель был вправе сказать не верю, так не бывает. Кодовая фраза:"Бабушка приехала" и в книге звучит слишком нелепо, а буквальная экранизация в 2001 году проявила этот и все другие недостатки текста книги. В "Августе" 2025 это всё додумали и объяснили. Достигли ли голливудских высот в этом фильме не знаю, но фильм смотрится с интересом, хотя придумка с десантом, финальной перестрелкой сильно бросается в глаза, но Голливуда без этого не бывает.
10 декабря 2025, 14:30 Ответить
Ирина Петрова 12 декабря 2025, 11:49
Оценка
Потрясающий фильм!!!!
12 декабря 2025, 11:49 Ответить
Бабуля Гай 12 декабря 2025, 13:21
Оценка
Фильм супер!.смотрела 2 раза(обычный и дополненный) и оба раза в восторге. Пошла бы и 3й раз, но у вы, он больше не показывается😔фильм замечательный. Спасибо. 😻
12 декабря 2025, 13:21 Ответить
Олег Орлов 16 декабря 2025, 17:52
В юности раз 5 прочитал книгу Богомолова. Что сняли эти дебилы, уму непостижимо. Это такое убожество. Еле досмотрел. Уж если смотреть то "В августе 44" с Мироновым, Петренко... Там хоть все логично, хоть и есть расхождения с книгой. Но какова игра актеров. А здесь что? Да ничего. Очередное дерьмо за наши бабки.
16 декабря 2025, 17:52 Ответить
Ольга Листарова 20 декабря 2025, 21:30
в ответ на сообщение Игорь Коротков от 28 сентября 2025, 18:03
Надо вам обязательно книгу прочитать и фильм посмотреть с Галкиным и Петренко, думаю мнение изменится)
20 декабря 2025, 21:30 Ответить
Ольга Листарова 20 декабря 2025, 21:35
Вот наворотили. Фамилии героев поменять и не узнать произведение от слова совсем. В подметки не годится первой версии.Галкина не переиграет никто и никогда. Это его и только его роль.
20 декабря 2025, 21:35 Ответить
Михаил Роксман 22 декабря 2025, 21:19
Оценка
Не плохой фильм, если не придираться к некоторым ляпам. Неожиданно, Кологривый не вызывал сильно неприятного осадка.
22 декабря 2025, 21:19 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:24
в ответ на сообщение Бабуля Гай от 12 декабря 2025, 13:21
Значит пришло время домашнего просмотра!
31 декабря 2025, 01:24 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:25
в ответ на сообщение Ольга Листарова от 20 декабря 2025, 21:35
Не экранизация, а по мотивам 🙌
31 декабря 2025, 01:25 Ответить
Денис Будин 31 января 2026, 12:20
Оценка
Отвратительная режиссерская работа. Бездарный фильм и это всем очевидно. Только из за того, что хочется отбить бабло, бенефициары фильма распаривают его. Но самое главное сами понимают, что сняли позорище, про которое не вспомнят никогда больше
31 января 2026, 12:20 Ответить
zemskov84 6 февраля 2026, 00:39
Оценка
Это просто позор,а не фильм. Распиарили, чтобы деньги отбить. Сюжет исковеркали полностью. По сравнению с фильмом Галкина и Миронова и Петренко полный отстой .Единственная сцена понравилась со старухой диверсанткой. Остальное полное несоответствие с книгой. Нельзя так. Фильм В августе 44 хочется пересматривать. Этот забудут скоро...
6 февраля 2026, 00:39 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2026, 16:17
в ответ на сообщение Денис Будин от 31 января 2026, 12:20
Однако!
23 февраля 2026, 16:17 Ответить
Киноафиша.инфо 23 февраля 2026, 16:17
в ответ на сообщение zemskov84 от 6 февраля 2026, 00:39
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
23 февраля 2026, 16:17 Ответить
7.2 Август
Август драма, исторический, военный, 2025, Россия
