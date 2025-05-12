Август
– Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ…
Это мое личное мнение)
Сюжет повествует про контрразведку СМЕРШ в августе 1944 года. Советские оперативники ищут в белорусских лесах немецких шпионов, чтобы те не сорвали наступление Красной армии.
К сожалению я не читал оригинальный роман и не смотрел вариант 2002 года - так что сравнивать мне не с чем. Поэтому я выскажусь лишь по поводу данной экранизации.
Фильм длинный, как с множеством медлительных, детективных и эмоционально драматичных моментов, так и с множеством динамичных и напряжённых. Но точно одно - скучать не приходилось. Время пролетело практически незаметно.
Мощный актёрский состав с блестяще отработанными ролями, живая атмосфера военного времени с современными спецэффектами боевых действий.
И очень трогательный, неоднозначный финал.
Данный фильм настоящим шедевром я назвать не могу. Но и низкой оценки он тоже не заслуживает.
Посмотреть его однозначно стоит, особенно молодому поколению.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
Зачеи делать римейки хороших фильмов, я не понимаю. В передаче характеров героев соих \
Мироноа с Галкиным на две головы выше Безрукова с Кологривым. Эпизод , гда Алехин (Безруков) рассказывает про болезнь дочери , видимо , включен просто для пинка в сторону Советской власти , больше он никакой нагрузки смысловрй не несет.\
И все зыркают. Борьба взглядов какая то. Все шпионы? Или все ищут шпионов?\
Сценарист с режисером книгу прочитали по диагонали, похоже, или на помощников эту задачу переложили , а просматривали уже чужие конспекты.\
У меня просто определяется хороший фильм или нет: буду ли я смотреть его еще раз.\
«В августе 44-го» я смотрю каждый раз, когда он по тв идет.\
«Август» я точно больше смотреть не буду. \
P.S. Кто книгу не читал, посмотрите фильм с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным. А поделку Никиты Высоцкого с арбузами в Белоруссии во время войны смотреть не стоит
Очень интересный сюжет.\
До конца сохраняеться загадка.\
Актеры играют правдоподобно.Хороший звук.\
Красивые кадры.\
Фильм достаточно протяженный, более 2 часов.\
Советую посмотреть в кинотеатре на передних рядах.
кмк вообще не про войну, триллер психо мистика, лес готичный, напряжение все два часа на очке а скриммера всего два три было
никита лучший!
Я отходила после просмотра часа два наверно. Столько эмоций! Пошла в интернет почитать, что пишут, обсудить с кем-то может быть, и смотрю - а тут его ругают. Ну, может на вкус и цвет, но это же действительно талантливый фильм! Книгу я читала лет двадцать или тридцать назад, она меня не очень впечатлила. Мне кажется, не надо вообще этот новый фильм ни с чем сравнивать - он отдельно от всего, от книги, от прошлых фильмов (оказывается, он был не один), это просто большое, зрелищное, качественное кино. С Сергеем Безруковым, который наш большой русский артист! И с молодыми талантливыми ребятами.
Спасибо тем, кто делает такие фильмы.
Посмотрела на одном дыхание
Сколько людей,столько мнений
И книга,и первый фильф-это одно.
Но есть с чем сравнивать
И актер Безруков играет идеально!!
Много его последних сильных ролей!
Мнения неоднозначные
Но не надо так категорично обливать грязью!!
Плюсую ЗА!!!
Актеры замечательно сыграли , просто погрузили в фильм!
Как и положено в фильмах Никиты Высоцкого...
После его фильмов не становится интересно изучить историю, задуматься о жизнях главных героев, об определенном периода страны.... Не становится ничего....
Просто фильм, просто долгий, просто зря потраченное время...
Очень скудное отражение истории. Очень нелепо расставленные акценты.
Безруков и Табаков - безупречны! Прекрасные актеры.
Кологривый сдает позиции , переигрывает , в последнем фильме "Бегу" тоже самое.
Короче говоря, в кино идти не рекомендую.
Для домашнего просмотра может и сойдет.
Фильм "В августе 44-го" с Е.Мироновым намного лучше и круче и всегда хочется пересмотреть ещё и ещё раз, хотя смотрел уже несколько раз.
Но всё хорошее должно заканчиваться хеппиэндом.
Фильм получился зрелищный, хорошая игра Никиты Кологривого и Павла Табакова. Безруков просто был, последняя роль Романа Мадьянова. Кто любит военные фильмы может сравнить какой фильм им действительно по душе. Мне вот все равно больше нравится фильм в Августе 44.
Спасибо всей съёмочной группе, что взялись за такой сложный материал!
Удачный подбор актеров. Безруков, Табаков - идеальное попадание. Кологривый в начале несколько раздражал, но в целом с ролью справился.
К сожалению, финал смазывает впечатление от фильма. К чему вся эта "боевка"? Авторам не хватало "экшена"? Почему нельзя было оставить развязку как в романе? За это -2 балла.
Долго томился в ожидании выхода новой картины, а переживать было над чем: первую картину вообще уничтожили (а там снимались большие артисты), во второй он вычеркнул себя из титров (хотя мне картина понравилась, а многие считают ее гениальной), третья уже была снята без него.
Ну вот дождались и "Августа": по книге Алехин - это мозг группы, который постоянно анализирует события, факты, улики, в попытке предугадать следующий шаг противника (можно провести параллель со Щтирлицом), в фильме же эту мозговую работу попытались обыграть перекликая фото дочери с фотографиями диверсантов - получился полный бред. А вот герой Таманцева - это другое дело, это волкодав, вот тут есть где разгуляться современным гениям от кино, поэтому в фильме он затмил всех остальных героев.
А хуже всего, что создатели фильма пренебрегают исторической правдой событий тех лет (нельзя выдумывать того чего не было).
В конечном итоге, вместо военной драмы получили боевик. Эталоном того как нужно снимать военное кино служит картина "Иваново детство" Тарковского по повести Богомолова. Жаль, что таких режиссеров больше нет, да и навряд ли появятся.
Но даже такое кино рекомендую к просмотру за не имением лучшего.
А какая сцена, по вашему мнению, получилась самой мощной?
И правда, сюжет сам по себе почти гарантия успеха, а с таким актёрским дуэтом получилось мощно!
А как считаете, чего не хватило фильму, чтобы «заиграть» по-настоящему: сценария, режиссуры или эмоций?
Весь фильм пытался распознать, что же там бормочет Безруков. БОльшая часть его речи абсолютно невнятна.С кем ни разговаривал- то же самое отметили..
Может, настройка звука (голосовая) в кинотеатре не совсем корректная?
В фильме не выстроена четкая логическая цепочка, которую бы зритель отслеживал на протяжении всего фильма -от первых"зацепок" и до финала, когда вычислили агентов.
Если бы я не смотрел фильм с Е.Мироновым и В .Галкиным- ничего бы не понял. Скомкано всё...Токо визуал и грохот...
На фильм пошел с семьей ради любопытства...Не впечатлило..
Тут был ответ - типа новые режиссеры видят по другому. Да мало ли кто что видит. А ЗРИТЕЛИ НЕ ОБЯЗАНЫ это смотреть, еще сегодня не малые деньги платить.
Если за свои деньги снимает - пусть, но ведь дают из Госфима, а это наши деньги!!!!!!!!
ДА ЕЩЕ ПРИВЛЕКАЮТ БЕЗДАРНЫХ АКТЕРОВ. В своем междусобойчике хвалят друг друга и думают что они неземные таланты.
А какой момент в этой истории вам запомнился больше всего?
Авторизация по e-mail