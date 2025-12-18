Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Вечность»: Рецензия Киноафиши

«Вечность»: Рецензия Киноафиши

18 декабря 2025 17:56
«Вечность»: Рецензия Киноафиши

Элизабет Олсен выбирает не платье, а мужа на вечность. И оба варианта — идеальны.

Что, если главный романтический выбор в жизни ждет тебя не на свидании, а на станции между жизнью и смертью? Именно такую мучительную дилемму должна решить героиня нового фильма A24 «Вечность». Джоан (Элизабет Олсен), скончавшаяся от рака после 65 лет брака, в молодом облике просыпается в поезде, который прибывает на вокзал загробного мира. Здесь нет ни рая, ни ада в привычном смысле, зато есть рекламные стенды, зазывающие в «Мир без мужчин», «Мир естества» (где все ходят голые), «Мир марксизма» и другие чудесные измерения. Каждому дается семь дней, чтобы выбрать свою вечность. Проблема в том, что Джоан ждут там сразу двое любящих красавцев: ее верный, ворчливый второй муж Ларри (Майлз Теллер), подавившийся кренделем на гендер-пати внучки, и ее первый, погибший на войне муж Люк (Каллум Тернер), который 67 лет работал в перевалочном пункте барменом, лишь бы ее дождаться. Загробный мир превращается в поле боя двух прекрасных, но абсолютно разных любовных историй, где Джоан предстоит понять, с кем ей провести свою идеальную вечность.

Фильм снял ирландец Дэвид ФрейнСвидание с Эмбер») по сюжету Пэта Куннана, попавшего в «Черный список лучших сценариев». Премьера состоялась на фестивале в Торонто, и это один из тех интересных ромкомов, которые продолжают тренд на гибрид романтической истории и фантастической предпосылки. Например, драма «Саван», где персонаж Венсана Касселя выбирает между сестрой-близняшкой, искусственным интеллектом и новой слепой подругой, параллельно следя за разложением трупа умершей жены в футуристичном технологичном саване. Или «Только ты» с Имоджен Путс, где алгоритм подбирает ее героине идеально подходящего мужчину, которому она изменяет с лучшим другом. «Вечность» встраивается в этот ряд фильмов с любовными треугольниками и задается экзистенциальным вопросом: что есть любовь — страстная вспышка, так и не угасшая из-за трагедии, или тихая, нажитая десятилетиями привычка? Фильм умело играет с нашим восприятием: сначала Ларри кажется занудой на фоне романтичного Люка, но постепенно оба образа усложняются, обретая трещины и демонстрируя достоинства.

«Вечность»: Рецензия Киноафиши

Перевалочный пункт с его бруталистской архитектурой, холщовыми фонами и тоскливой красотой отеля середины века — своего рода чистилище, напоминающее вечный офис. Олсен добавляет в эту одинокую, искусственную обстановку живую эмоциональность. Актриса виртуозно передает панику, растерянность и глубокую грусть женщины, которая всю жизнь угождала другим и наконец должна сделать выбор самостоятельно. Теллер делает своего Ларри забавным и трогательным брюзгой, а Тернер наделяет «идеального» Люка тоской и ревностью. Но звезда здесь — Да’Вин Джой Рэндольф в роли загробного координатора Анны. Ее ироничная интонация, мудрость и некоторое безразличие, свойственное работникам любой бюрократической системы, становятся моральным компасом всей истории. Однако в погоне за изящной метафорой фильм иногда теряет глубину или слишком прямолинейно проговаривает все основные идеи.

Тем не менее «Вечность» — это не пустой банальный ромком, а фильм, который поднимает философские вопросы о природе любви, неразрывно связанной с темами выбора, счастья и сожаления. «Вечность» — это очаровательный, стильный и очень человечный фильм, который не совершает революцию в жанре, но блестяще исполняет свою главную задачу: заставляет задуматься, с кем и ради чего мы строим свою жизнь здесь и сейчас, пока не оказались на вокзале с билетом в один конец.

Ольга Корф
Ольга Корф
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏 1
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
В первом сезоне «Гарри Поттера» появятся сразу два Рона Уизли — HBO готовит неожиданный поворот для тех, кто читал книги
Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков
«Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше