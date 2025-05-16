«Расплата 2»: Рецензия Киноафиши

Сиквел фильма «Расплата» (2016) бережно подхватывает сюжет оригинала и развивается куда бережнее, чем это делают многие франчайзинговые продолжения. Авторы успешно расширяют мир бухгалтера-киллера Кристиана Вулфа и его брата Брэкстона, добавляя истории новые оттенки. Двум непохожим друга на друга братьям предстоит не только столкнуться с вооруженными до зубов противниками, но и наладить утерянную когда-то связь.

Первая часть познакомила нас с Кристианом Вулфом (Бен Аффлек) — аутичным гением счета, который отмывал для преступных картелей огромные суммы денег. Он вел двойную жизнь: днем законопослушный гражданин, ночью — наемный бухгалтер-киллер. В центре сюжета был его заказ по аудитам компании Living Robotics. Вулф за одну ночь раскрыл хищение $61 млн из банковского отчета, что привело к серии кровавых столкновений, за которыми стояли опасные люди. В драматичной развязке и вовсе выяснилось, что плохой парень Брэкстон (Джон Бернтал) — брат Вулфа.

При бюджете в размере $44 млн первая часть собрала в прокате $155 млн, а позже стала хитом на онлайн-платформах. Оригинал можно похвалить за твердую рукопашку и вполне себе неплохой сценарий по меркам жанра.

В «Расплате 2» авторы сразу же бросают зрителя в эпицентр криминальных разборок. Бывший директор FinCEN Рэймонд Кинг (Дж.К. Симмонс) успевает написать на руке «Найдите аудитора» перед тем, как погибнуть. Его протеже — начальница службы Мэрибет Медина (Синтия Аддай-Робинсон) догадывается, что речь идет о Кристиане Вулфе. Она решает обратиться к тому самому аудитору. Действие переносится в Лос-Анджелес. Вулф и Медина ведут расследование и собирают улики, оставленный Кингом — на старой фотографии они видят семью из Сальвадора, которая когда-то стремилась к американской мечте, но что-то пошло не так. Многое в этой истории не сходится. На помощь Вулфу приходит его брат Брэкстон. Он по-прежнему наемник, но теперь, правда, занимает сторону хороших парней. Братья должны распутать клубок тайн и выяснить, кто стоит за убийством Кинга и торговлей людьми.

Гэвин О’Коннор вновь дарит зрителям мрачный и точный по стилю боевик. Спокойные диалоги резко прерываются адреналиновым экшеном — это и перестрелки в запыленных локациях, и рукопашные схватки в неожиданных местах. Постановка боев выделяет фильм среди большинства конкурентов, что является одним из главных плюсов ленты. Главная режиссерская фишка — это умение перемешать суровый криминал с легкими импровизационными сценами. Например, в фильме есть хорошо сбалансированные комические ремарки (легкие шутки о налогах и семейном бюджетировании), которые разбавляют суровую атмосферу. Сиквел также выигрывает именно за счет своеобразной бадди-химии главных героев, что неудивительно, ведь О’Коннор в этом явно силен. Вспомнить хотя бы его картины «Воин» или «Братья», где на первом плане также стоят семейный ценности.

Дуэт противоположных братьев — главный драйвер сиквела. Бен Аффлек вернулся к роли Кристиана Вулфа. Его герой сочетает внутреннюю сдержанность «ученого-аутиста» с внезапными вспышками ярости. В трагических моментах образ Вулфа приобретает глубину, а когда дело доходит до боя, то он выглядит натурально, словно Джейсон Борн. Джон Бернтал, вновь воплотивший Брэкстона, еще более эффектен — безбашенный брат-киллер перетягивает одеяло на себя. Хоть Бернтал, по сути, играет того же Карателя, это ни капли не мешает ему очаровывать зрителя. Братья не только эффектно разбираются с противниками, но и с успехом восстанавливают утраченные когда-то семейные узы.

На втором плане достойно работают женские партии. Синтия Аддай-Робинсон в роли финансового аналитика Мэрибет Медины разбавляет бескомпромиссность Кристиана и Брэкстона своей положительностью, а Даниэлла Пинеда, играющая убийцу Анаис с загадочным прошлым, оказывается ключевым антагонистом.

На данный момент «Расплата 2» собрала в мировом прокате порядка $85 млн. Это немного превышает $80-миллионный бюджет, что, к сожалению, не окупает затраты Amazon MGM. Студия в лучшем случае может надеяться на удовлетворительные результаты после цифрового релиза, как это было с первой частью. И ведь правда — этот фильм больше похож на крепкий хит для стриминга, нежели на кассово-успешный боевик.

Это не кино категории B, как могло показаться изначально. Если говорить прямо, то сиквел не был так уж необходим. Первая часть закрыла все сюжетные линии и вряд ли нуждалась в продолжении. Несмотря на это, Гэвин О’Коннор выдал крепкий боевик с первоклассными актерами категории A для уютного весеннего вечера. Кто знает, вдруг в какой-то момент дело дойдет и до триквела, а пока что можно насладиться житейским юмором, первоклассным экшеном и до безумия очаровательным хулиганом Джоном Бернталом.