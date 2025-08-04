«Фантастическая четверка: Первые шаги»: Рецензия Киноафиши

Долгожданный проект, который глава Marvel Studios Кевин Файги хранил в рукаве долгие годы, наконец дошел до больших экранов. Фантастическая семья спустя 10 лет вновь спасает мир, только теперь под брендом Disney и в другой вселенной. Действие разворачивается не на основной Земле, а на альтернативной — с ретрофутуризмом и усиками Педро Паскаля. Разбираемся, каким получился кинокомикс Мэтта Шекмана.

Фантастическая четверка — главные герои Земли-828. Они получили невероятные способности после загадочной катастрофы во время космической экспедиции. Гениальный Рид Ричардс (Педро Паскаль) научился растягивать свое тело, Джонни Шторм (Джозеф Куинн) теперь способен превращаться в горящее пламя, Сью Шторм (Ванесса Кирби) может создавать силовые поля и становиться невидимой, а Бену Гримму (Эбон Мосс-Бакрак) повезло меньше всех — он стал огромным каменным существом.

Мир принял героев не только как главных защитников планеты — они стали поп-звездами с армией поклонников, тематическим мерчем и публичными мероприятиями. Фантастическая четверка в этом ретрофутуристическом мире — главная мощь и надежда человечества. В прологе нас бегло знакомят с приключениями героев будто бы в формате «в предыдущих сериях». В какой-то момент над миром нависает новая опасность, когда Серебряный Серфер (Джулия Гарнер), посланница разрушителя миров Галактуса, передает сообщение жителям планеты и конкретно Фантастической четверке: «Вам конец». Особого стресса герои не испытывают, потому что привыкли к разного рода угрозам. Для них это действительно обычная работа, поэтому они решают разобраться с пожирателем миров и направляются прямо к нему в логово с беременной Сьюзан. Именно вокруг ребенка и крутится весь дальнейший сюжет. Галактусу — ребенка, всем остальным — мир и покой. Сделка нечестная, поэтому герои ломают голову, как же победить того, кого нельзя победить.

Фильм идет по протоптанной тропинке и не нагружает зрителя очередной историей происхождения. Мы вскользь узнаем, что было с героями раньше, и практически сразу оказываемся в гуще событий. Подобный трюк Джеймс Ганн провернул в «Супермене», потому что все ведь и так знают, что он прилетел на ракете. У Бэтмена убили родителей, а Человека-паука укусил радиоактивный паук. Некоторые вещи уже показывали на экранах так часто, что это стало моветоном. Вот и студия Marvel решила не знакомить в третий раз с деталями зарождения фантастической семьи супергероев. Более того, эти персонажи оказываются совершенно из другого мира. Он более технологичный и максимально по-комиксовому наивный. В этом заключается одна из главных фишек фильма, ибо авторам не нужно укладываться в рамки событий киновселенной Marvel — они вольны творить, что душе угодно. И именно стиль ретро делает картину особенной. Фильм Шекмана пропитан вайбами олдовых комиксов Стэна Ли и Джека Кирби. Угрозы здесь выглядят карикатурно, но масштабно, а злодеи — угрожающе, но безопасно.

Если с атмосферой и в общем-то банальным сюжетом все понятно, то в плане кастинга и персонажей могут возникнуть вопросы. Главная проблема заключается в том, что между героями как будто бы нет химии. Педро Паскаль играет обычного Педро Паскаля, а не Рида Ричардса, гениального изобретателя из комиксов Marvel. В нем не чувствуется не то что харизмы, а скорее банального интеллекта, которым должен обладать персонаж. В какой-то момент главным кандидатом на эту роль был Джон Красински, но по каким-то причинам выбор был сделан не в его пользу. Популярность Паскаля в интернете и количество проектов с его участием — очевидный сигнал для Marvel: «Этот парень должен быть у нас». Вот только популярность имеет свойство увядать, поэтому уже на второй неделе кассовые сборы «Фантастической четверки: Первые шаги» обвалились на колоссальные 66%. «Супермен» Джеймса Ганна, например, обвалился после первых выходных всего на 50%. Причин может быть несколько — от банальной усталости людей от низкокачественных кинокомиксов до невысокой популярности самих персонажей.

И если Педро Паскаль, кажется, не на своем месте, то про остальных персонажей так не скажешь. Джозеф Куинн отчаянно старается соответствовать каноническому амплуа огненного ловеласа, подкатывая к Серебряной Серферше, а Эбон Мосс-Бакрак отлично справляется с нерефлексирующим из-за своей внешности Беном Гриммом. Он даже успевает отпустить каменную бороду! Ванесса Кирби тоже выглядит органично в роли супермамы. Командный экшен здесь минимален, как и экшен в принципе, если не считать заключительную часть. Авторы нагнетают чувство надвигающейся катастрофы, но нам сложно сопереживать героям, потому что… Герои всегда побеждают? Тут все может быть иначе, ведь Земля-то другая.

На фоне общего пресыщения кино Marvel эта картина точно способна выделиться и запомниться: ретрофутуризм, альтернативный мир, огромный непобедимый Галактус. Если «Громовержцы*» убедили нас, что ты не одинок, а «Супермен» — в необходимости быть добрыми, то «Фантастическая четверка: Первая шаги» несет другой замечательный посыл: семья важнее всего. В следующем году героям предстоит столкнуться в новых «Мстителях» со своим архиврагом Доктором Думом (Роберт Дауни — младший), а Педро Паскалю надлежит выступить одним из лидеров нового состава популярной команды героев. Хочется верить, что угасающий интерес аудитории — временное явление, но тенденция удручает. Как бы ни старалась студия сделать нечто особенное, завлечь зрителя в кинотеатры становится все труднее.