«Долгая прогулка»: Рецензия Киноафиши

Этот год выдается невероятно урожайным на экранизации произведений Стивена Кинга. Уже вышли «Жизнь Чака» и «Долгая прогулка», а впереди «Бегущий человек» и многосерийный приквел «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри». Плодовитость Кинга всегда поражала воображение, поэтому у киноделов по-прежнему есть огромная база для потенциальных адаптаций на годы вперед. «Долгую прогулку» по ряду причин долгое время не могли перенести на экран, но этот день настал. Разбираемся, каким получился триллер Френсиса Лоуренса («Я — легенда»), и почему антиутопии о подростках имеют шансы вернуться в моду.

Действие разворачивается в недалеком будущем в послевоенной Америке. Нам не рассказывают, что конкретно случилось, кроме презентации самого факта закончившейся войны. Зато теперь в некогда демократической стране царит военная диктатура, лицом которой в картине становится Майор (Марк Хэмилл). И чтобы подчеркнуть народное единство, а также дать простому люду хлеба и зрелищ, власть проводит бескомпромиссное шоу с, казалось бы, простой механикой — соревнование по ходьбе со скоростью не ниже 4 миль/час, участниками которого выступают 50 молодых людей. Большой куш достанется одному из них, тогда как остальных ожидает смерть. Главные герои Рэй Гэррети (Купер Хоффман) и Пит Макврайс (Дэвид Джонссон), вопреки творящемуся вокруг безумию, шагают и шагают, чтобы получить заветный приз…

В разные годы фильм могли снять Джордж А. Ромеро, Фрэнк Дарабонт и Андре Эвредал, но продюсеры и студии все никак не решались довести дело до конца. И вот в 2023 году права на экранизацию перешли от студии New Line Cinema к Lionsgate. Откладывать работу в долгий ящик они не стали и привлекли к работе бессменного режиссера «Голодных игр» — Френсиса Лоуренса. Зная этот факт, можно увидеть много параллелей именно с историей о Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), потому что «Долгая прогулка» по атмосфере скорее напоминает спин-офф известной франшизы, чем экранизацию Стивена Кинга. И все-таки едва ли это можно отнести к минусам, потому что перед нами все равно достаточно крепко сделанное кино.

Главная проблема фильма — сам концепт. В XXI веке кинематограф в целом перенасыщен экранизациями young adult антиутопий, которые в какой-то момент перестали интересовать зрителей и продюсеров. Эта выжженная тематика, казалось бы, действительно ушла в небытие, но та же «Прогулка» и грядущие очередные «Голодные игры» говорят о том, что в Голливуде еще не оставили попыток сделать крупный проект на эту тему. Главное, чтобы был бэкграунд. Книжная основа — это всегда весомое преимущество.

В «Долгой прогулке» нет ничего такого, что могло бы по-настоящему шокировать зрителя, который, например, смотрел «Игру в кальмара» или «Королевскую битву». Это же касается и читавших книгу, которая чуть лучше фильма раскрывает второстепенных героев и демонстрирует куда более острый социальный посыл. И еще она пожестче. Страх режиссеров перед жестокостью оригинала как раз и был тем самым препятствием, не позволяющим фильму появиться на свет. Впрочем, сейчас подобным никого не удивить. И все же серьезных различий между литературным первоисточником и экранизацией не наблюдается. Многие диалоги романа буквально слово в слово перекочевали в экранизацию, а судьбе персонажей не позавидуешь. Также на экране 50 участников прогулки вместо 100.

Главная фишка фильма, помимо очевидно антимилитаристского и антитоталитарного подтекста, — ответ на вопрос, что будет с человеческим организмом, если идти без остановки сотни километров?.. Именно это хорошо получилось у Кинга в оригинале и неплохо у Лоуренса в экранизации. Именно в заключительном акте прогулки раскрывается вся суть происходящего, когда ценности и приоритеты «идущих» меняются. Нагнетание напряжения может заставить вас вжаться в кресло при должном погружении. Кинг — хороший психолог. Хоть «Долгая прогулка» и была его первым романом, но это не умаляет талантов писателя.

Сколько бы антиутопий ни выходило до этого, «Долгая прогулка» имеет все шансы со временем стать классикой, потому что снята она качественно. Молодые актеры идут в ногу со своими персонажами: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Чарли Пламмер и Бен Ван уверенно держат ритм. Они — яркие представители нового поколения голливудских звезд, которые еще успеют громко заявить о себе в большом и маленьком кино.

Запрос аудитории на безумные и жестокие антиутопии по-прежнему существует, иначе та же «Игра в кальмара» не стала бы хитом на Netflix. Впереди нас ждет адаптация другого бескомпромиссного романа Кинга, который обычно публиковался вместе с «Долгой прогулкой» в одном сборнике и был написан под псевдонимом Ричард Бахман — «Бегущий человек». Именно Бахман приучил нас к неочевидным и депрессивным концовкам. Собственно, этим он всегда страдал и не стеснялся об этом говорить.