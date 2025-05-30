«Нэчжа побеждает Царя драконов»: Рецензия Киноафиши

Сиквел китайского мультипликационного хита про мальчика, в которого вселился демонический дух, добрался до российского проката, имея на своем счету уже свыше $2 млрд кассовых сборов при весьма скромном бюджете.

Франшиза «Нэчжа» основана на китайской мифологии, а именно — на романе XVI века «Возвышение в ранг духов». Это один из главных памятников литературы, созданных в эпоху династии Мин. При этом создатели мультфильма во главе с режиссером Ян Юем не то чтобы вдаются в подробности первоисточника, оставляя весомую долю недосказанности. Тем самым они стимулируют зрителей самостоятельно изучить народный китайский эпос, чтобы глубже разобраться в этой насыщенной истории с большим количеством второстепенных и третьестепенных персонажей.

Хитросплетений действительно много, так что рядовому зрителю разобраться сходу будет непросто, но в целом знать сюжет первой части для просмотра второй совсем необязательно. В отличие от первоисточника, где героев еще больше, Ян Юю удалось отобрать только самое эффектное и зрелищное. Так, в первой части Нэчжа отклоняется от того, что предначертано судьбой. Во второй же части герой вынужден подружиться с бывшим противником Ао Бином и вобрать его дух в свое тело. Но решение это временное. Чтобы Ао Бин не умер, а его отец не разгромил все живое из-за мести, Нэчже и его учителю Тайи Чжэньжэню нужно отправиться на небеса — там мальчик-демон получит высший ранг и бессмертие в виде эликсира жизни. Именно это поможет все расставить на свои места, если не случатся другие трагедии.

Хронометраж мультфильма — внушительные два с половиной часа, которые все чаще становятся редкостью для современного кино, а уж тем более для анимации со специфическим национальным колоритом. Тем не менее того требует форма глобального эпоса — огромное количество риторических вопросов и всегда актуальных общечеловеческих тем переплетается с мощнейшими баталиями, которые трудно представить даже при самом богатом воображении и насмотренности. Здесь и путешествия по небесам, и блистательные водные дворцы, и продуманная архитектура с ландшафтами в каждой заявленной локации. Кроме того, хореография сражений может запросто посоревноваться с франшизами вроде «Джона Уика» или «Миссии: невыполнима». Стоит отдать должное Киану Ривзу и Тому Крузу за исполнение трюков зачастую без каскадеров и с минимумом компьютерной графики, но далеко не каждый продакшен осилит такой объем CGI-графики. Впрочем, Китай обожает преувеличение и роскошь в своем кинематографе, поэтому над сиквелом «Нэчжи» работало около 140 кинокомпаний.

С драматургической точки зрения авторы тоже никуда не торопятся. Каждому герою уделяется должное внимание, при необходимости добавляются флешбэки и акцентные пояснения без лишних повторов. Однако даже если с пониманием кто кому кем приходится и кто на кого зуб заточил возникнут проблемы, общие смыслы упущены не будут. Ведущая тема этой саги — предопределение и создание судьбы собственными руками, что ставит героев на новый уровень и предлагает им более зрелые выборы. Нэчжа уже не просто борется за свое место под солнцем — он берет штурвал в свои руки даже тогда, когда это абсолютно невозможно.

Смутить европейского зрителя может разве что странноватый азиатский юмор. В конце концов, сюжету и персонажам уже не один век, поэтому сценаристам пришлось осовременивать национальный эпос, чтобы достучаться до широкой аудитории. Так что обилие шуток про газы, туалет, блевотину и другие испражнения может изрядно шокировать. Впрочем, такой юмор тоже часть национального колорита.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» оказывается зрелищем непростым, специфическим, но точно достойным и увлекательным. Визуальный аттракцион, особенно при просмотре в 3D, обеспечен. Китайская анимация теперь официально является серьезным конкурентом для Disney и Pixar, привыкших создавать мультфильмы по отработанной схеме. Ведь порой если не знаешь, какую историю поведать миру, верным путем будет обращение к истокам.