«Туда»: Рецензия Киноафиши

На недавно завершившемся Московском кинофестивале одной из самых обсуждаемых секций уже традиционно стал конкурс национального кино «Русские премьеры». Фильмы в этом году в него отобрали по большей части приличные и очень разные: от взрослых семейных драм (победивший «Мужу привет» или жесткие алтайские «Волки») до милых сказок с возрастным ограничением 6+ («Легенды наших предков»). Где-то посередине между ними — романтическая комедия «Туда»: лихое и шутливое кино про потерянных миллениалов с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в главных ролях. Уже в середине мая «Туда» доберется до проката, и мы рассказываем, что ждать от этой картины.

Суровый Вадим (Петр Федоров) — молчаливый мужчина с грустными глазами и недружелюбными интонациями — живет в Москве, работает водителем в популярном сервисе такси и от своей жизни ничего нового уже не ждет. Однажды он приезжает на очередной заказ, а тут на тебе: пассажирка Вера (Ирина Старшенбаум) мало того что говорливая и настырная, так еще и заказала поездку не куда-нибудь, а в Уфу. Буквально, говорит, отвезите меня из Москвы в Уфу, я там побуду пару часиков, и поедем обратно. А Вадим помнется-помнется да и согласится — не из жажды нового опыта, а просто, видимо, из-за нежелания спорить.

Так они вдвоем и поехали: сначала до Владимира, потом через Нижний Новгород в Казань и затем с горем пополам в Приуралье. Исколесили пол-России, но, как и в любом продуманном роуд-муви, ехали не из точки А в точку Б, а вглубь и навстречу. Типичный дуэт красавицы и чудовища: он — хмурной, закрытый, харизматичный одинокий волк, а она — симпатичная дурочка, которая мелет языком без устали, с детской непосредственностью знакомится с бабушками, торгующими яблоками у шоссе, и все время пытается шутить (последнее выходит с переменным успехом). Романтическая линия проклевывается здесь с первой же сцены. Зрительный зал хихикает не переставая, но надо признать, что «Туда» берет не драматургией (кино вообще получилось довольно предсказуемое), а исполнением: Старшенбаум и Федоров в нынешних амплуа оказываются органичны и своей естественностью будто бы нивелируют то тут то там всплывающие нелепости сценария.

Таковые, если приглядеться, обнаружить несложно: начиная с того, что в сам факт подобных взаимоотношений между водителем такси и пассажиркой верится с трудом, и заканчивая тем, что психологические проблемы, которые всплывут у одного из героев, в кульминационной сцене окажутся просто несоразмерны их чересчур легкому драматургическому разрешению. Кроме того, в этой картине беспощадно много рекламы: само по себе это не преступление, но когда продакт-плейсмент бросается в глаза зрителю на протяжении всего фильма, трудно удержаться, чтобы не съязвить, назвав это кино полуторачасовой рекламой конкретного сервиса и не припомнить опыты Тимура Бекмамбетова. Видимо, пытаясь избежать подобных определений, режиссер Иван Петухов, для которого «Туда» стал вторым полнометражным проектом в карьере после нашумевших «Сестер», под конец примешивает к истории еще и элементы психологической драмы: вытаскивает из персонажей детские страхи и заставляет их делиться друг с другом не только выразительными взглядами, но и собственным ощущением уязвимости.

Если сравнивать «Туда» с другими российскими «дорожными» фильмами последних лет, то логичным образом в голову приходят «Далекие близкие» Ивана Соснина — еще одно «доброе» роуд-муви, в котором двое героев едут через всю Россию (на самом деле через всю) и один из них — разочарованный молодой мужчина, тоже не понимающий, во что вообще он ввязался. Этот же трюк, но уже в более сказочной и комедийной манере Соснин повторяет в «Легендах наших предков», которые идут в прокате прямо сейчас. При этом в обеих картинах Соснина больше внимания уделено разрыву поколений. Авторы «Туда» эту тему стороной тоже не обошли: когда герои доберутся до Казани, в кадре появятся родители Вадима, которых фактурно сыграли Евгения Добровольская и Алексей Серебряков. Все эти фильмы объединяет легкая зрительская интонация и, что главное, простой посыл: всем живется тяжело, но надо по возможности просто быть поближе друг к другу. И даже если едешь не в уютном фургончике, а в чистеньком (вечно мытом) такси, находящимся во власти предсказуемого навигатора-сценариста, не расслабляйся. Видишь, водитель грустит, — позаботься о водителе сам.

Иван Пуляев