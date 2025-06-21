«Элио»: Рецензия Киноафиши

После того как загребущие руки мышиной корпорации дотянулись до самое теплой и трогательной студии Pixar, вместо поощрения оригинальных работ главной целью стала нажива на франшизах. Даже в этих условиях талантливейшие сценаристы и аниматоры компании смогли вложить в сиквелы не только кассовый расчет, но и сердце. Вторая «Суперсемейка» не уступает оригиналу, как и потрясающее продолжение «Головоломки». Но не всё молоко дойной коровы оказывается свежим, ведь есть и провалы вроде «Базза Лайтера». В будущем — снова сиквелы: анонсированы пятая «История игрушек» и уже третья «Суперсемейка». Даже в сериальном формате Pixar было велено развивать уже имеющиеся вселенные, как в случае с не особо запоминающейся «Студией сновидений». Но как только авторам позволяют сделать шаг в сторону, то рождается чудо. Таковым стал пока единственный оригинальный сериал Pixar «Победа или поражение». Упор на неиссякаемую фантазию и проработку новых героев — самая сильная сторона этой студии, умеющей превратить свой материал в смешную и одновременно проникновенную историю для всей семьи. Именно поэтому «Элио», родившийся посреди франшизного производства, особенно ценен. Хоть путь к экрану у него был полон ухабов.

«Элио» должен был стать сольным проектом Эдриана Молины — соавтора «Тайны Коко», одного из лучших мультфильмов Pixar. Вдохновленный собственным детством на военной базе, Молина хотел рассказать очень личную историю о взрослении в одиночестве и страхе отличия от других, а также о том, как все кардинально изменилось для него при поступлении в Школу искусств. Люди там были словно инопланетяне — совсем непохожие на сотрудников базы. Но именно они и стали «его людьми», подарившими то самое окружение и мир, которые были ему жизненно необходимы.

Главный герой — Элио Солис, застенчивый мальчишка, потерявший родителей при неназванных обстоятельствах. Теперь он живет со тетей Ольгой, отслеживающей траектории космического мусора на военной базе. Там Элио впервые узнает о Золотой пластинке «Вояджера» — символе надежды, что где-то в далеком космосе нас могут услышать. Безумно одинокий и потерянный, он тоже хочет быть услышанным, и потому оставляет инопланетянам послание с просьбой забрать его подальше от мирских проблем. Его мечта исполняется: пришельцы действительно приходят... и принимают его за лидера Земли.

Такая интерпретация личного опыта в итоге была завершена без участия Молины. Студия так и не раскрыла конкретные причины его ухода, заявив лишь, что режиссер срочно понадобился в другом проекте. Скорее всего, речь идет о второй части «Тайны Коко». Ходили слухи, что Молина ушел в чрезмерную автобиографичность и не смог продвинуть развитие своего персонажа. Изменили вектор подключенные к «Элио» создательницы «Я краснею». Потому тизер двухлетней давности заметно отличается от итогового фильма. Если раньше Элио переживал из-за прилета инопланетян, то теперь он гораздо увереннее в себе и сам рвется на борт. Его мама становится тетей — видимо, очередная галочка в анкете героев-сирот Disney. Один из инопланетных лидеров, с которым Элио активно общается в тизере, превратился в классического антагониста. Главная же перемена заключается в изменении тональности. То, что Молина видел драмой, трансформировалось в веселое приключение для младшей аудитории. Но, несмотря на все трудности во время разработки, «Элио» получился прекрасным примером оригинального произведения, за которые мы и полюбили Pixar.

Финальная версия складывается из нескольких сюжетных линий. Есть межгалактический конфликт о том, кто достоин быть членом Вселенного общества. Есть инопланетный военачальник, желающий вступить в союз, и есть его сын, противящийся диктатору-отцу. Параллельно развивается линия на Земле, куда отправляют клона Элио, чтобы планета не погрузилась в хаос в отсутствие лидера. Все это удивительно хорошо собрано воедино и не делает детскую сказку перегруженной, сохраняя главную идею о поиске своего места.

Взрослому зрителю наблюдать за тетей Олей оказывается гораздо интереснее. Умная карьеристка и доброй души человек, она отказалась не просто от мечты, а от реального предложения стать космонавтом, чтобы заботиться о своем осиротевшем племяннике. Элио не осознает, что и она переживает утрату — смерть брата. Он чувствует себя обузой, преградой к ее будущему. Эта сюжетная линия пройдет мимо целевой аудитории, но для родителей станет болезненной и вызовет тоску по урезанному экранному времени героини.

Что до визуальной составляющей, то аниматоры Pixar устроили себе хорошее развлечение. Интересно множество концепций инопланетян, из которых особенно выделяются приближенные к главному герою существа: его новоиспеченный друг Глордон — эдакая сороконожка, чье отсутствие глаз никак не вредит его обильной мимике, и Ууууу — жидкий суперкомпьютер, чья очаровательная мордашка явно станет успешно продаваемой игрушкой. Однако сам космический мир оказался скромнее, чем можно было ожидать. Элио попадает лишь в очень ограниченное число пространств и перемещаемся между ними зачастую с помощью порталов, не наблюдая всей красоты вселенной. Скупость локаций озадачивает, ведь создатели фильма могли подарить нам уникальное межгалактическое путешествие, а не поход в развлекательный центр.

Тем не менее «Элио» свою цель выполняет. Это классическая история Pixar о ребенке, который чувствует себя чужим, но находит признание и счастье в ходе сказочных приключений. Мультик в первую очередь рассчитан на детей, но есть и множество приятных моментов для их родителей, чтобы те точно не заскучали в кинотеатре. Основная тема одиночества явственно резонирует с сегодняшним днем, где чувства потерянности и неприкаянности преследует многих, и неудивительно, что нам, как и авторам, порой хочется распластаться на пляже под надписью: «Пришельцы, похитьте меня».