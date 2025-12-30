«Злая. Часть 2»: Рецензия Киноафиши

Страшный ветер уносит Дороти и Тотошку из Канзаса в Волшебную страну Оз, — и им кажется, что это произошло по воле случая. Мы, дети, уверены, что все это исключительно ради приключений — таких, какие дома не водятся и за которыми каждый, окажись в эпицентре подобной бури, был бы рад отправиться хоть на край света. Взрослые иллюзий, кажется, не питают: как и полагается волшебной сказке, сюжет про Дороти вполне можно принять то ли за детскую фантазию, то ли за красочное температурное сновидение. Кто ж тогда знал, что маленькая девочка из американской глуши в этой истории лишь пешка, а тех, с кем происходит настоящая драма, писатель Лаймен Баум упомянул всего пару раз, нарочно то ли чего-то не договаривая, то ли оставляя сюжетные лакуны для гипотетических продолжателей.

А продолжатель нашелся, и, что примечательно, даже не один. Помимо того, что сам Лаймен Баум накатал после оригинальной The Wonderful Wizard of Oz еще полтора десятка книжек, помимо того, что в Советском Союзе писатель Александр Волков, как известно, предложил русскоязычному читателю почти такое же объемное по размеру альтернативное развитие все той же вселенной. Еще и, например, американец Грегори Магвайер, написавший в 1995 году роман под названием «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Через восемь лет по нему поставят культовый бродвейский мюзикл «Злая», где главные роли сыграют Идина Мензель и Кристин Ченовет. А спустя еще двадцать лет в Голливуде наконец-то этот мюзикл экранизируют: в прошлом году вышла первая часть дилогии «Злая: Сказка о ведьме Запада», получившая десять оскаровских номинаций и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как «самый кассовый фильм, основанный на сценическом шоу». Теперь же выходит вторая. Режиссер — снова Джон М. Чу, в главных ролях — все те же Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Дороти с Тотошкой на этот раз будут где-то на периферии основного действия, а центральными персонажами окажутся две волшебницы: Глинда (Ариана Гранде) и Эльфаба (Синтия Эриво). В первой части (или, соответственно, в первом акте мюзикла) рассказывалось, как когда-то давно они вместе учились в школе волшебства и, будучи полными противоположностями (одна — конвенциональная красотка без особых способностей, а другая — жутко талантливая, но странноватая и асоциальная), сначала враждовали, а потом подружились и вдвоем отправились к Волшебнику Оз (Джефф Голдблюм). Тот, правда, оказался благороден лишь в народном сознании: встретившись с ним лицом к лицу, девочки видят не спасителя и мудреца, а прохвоста, манипулятора и тирана, устраивающего репрессии и не гнушающегося обманывать всех подряд. Как нетрудно догадаться, Эльфаба ему служить откажется — и потому будет объявлена врагом государственного уровня и станет называться «Злой ведьмой Запада», — а Глинда, наоборот, дворец покидать не захочет и войдет в историю под именем «Доброй волшебницы».

Здесь и начинается вторая часть, поэтому если вдруг вы с сюжетом не знакомы и прошлогодний фильм не видели, то будете подключаться по ходу действия. Во втором фильме мы застаем героинь вмиг повзрослевшими состоявшимися волшебницами: Глинда вовсю транслирует пропагандистские нарративы главы государства, размахивая фейковой волшебной палочкой и купаясь в народной любви, а именем Эльфабы, которую объявили страшной преступницей, пугают детей и взрослых. И все это — когда Страна Оз рушится на глазах: пока конформисты молча разбираются не со слоном в комнате, а друг с другом, репрессии против слабых (животных и жевунов — маленьких человечков из вселенной Лаймена Баума) набирают обороты. Собственно, весь фильм и будет посвящен той извечной дилемме, перед которой в сложные времена непременно оказывается любой, чувствующий ответственность за то, что происходит вокруг: Глинда и Эльфаба, оставаясь подругами и в то же время становясь друг для друга врагами, постоянно сомневаясь и размышляя (а потому эта часть окажется более статичной и разговорной, чем первая), должны без посторонней помощи решить, что же все-таки им делать с собственной жизнью и может ли «добро быть не только словом».

Как и любой фанфик (а книга Грегори Магвайера подпадает скорее под это определение, чем под какое-либо иное), ни мюзикл, ни его экранные адаптации даже не стремятся встать вровень с оригиналом, то и дело лишь уважительно к нему отсылая. Той цельности и целомудренности, что были в классическом «Волшебнике страны Оз», здесь, само собой, не ожидается, но даже несмотря на уж очень слащавую романтическую линию, избыточный финал и мир, в котором люди больше походят на марципановые фигурки, чем на что-либо еще, кино Джона Чу нельзя назвать неудачей. Сделанная по всем лекалам голливудских мюзиклов, «Злая. Часть 2» — это обаятельная, снятая с лоском и поставленная крепкой режиссерской рукой музыкальная сказка, после просмотра которой в памяти хотя бы призрачно непременно останутся партитура Стивена Шварца и точная актерская работа Синтии Эриво. К тому же, как и полагается заключительным частям дилогий, ружья, развешанные в первой части, здесь наконец выстреливают — а потом эхом раздаются в оригинальной истории, написанной больше столетия назад.