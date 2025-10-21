«Трон: Арес»: Рецензия Киноафиши

«Трон: Арес» — долгожданное продолжение именитой киберпанковской франшизы. Фильм вышел в момент, когда жанр фантастики в кино вновь переживает всплеск популярности, однако вместо свежих идей «Арес» предлагает типичный голливудский блокбастер. Он стерильный, бездушный и визуально перенасыщенный. С первого кадра видно, что режиссер Йоаким Реннинг («Малефисента: Владычица тьмы») и Disney решили реанимировать эту киновселенную в духе современных супергеройских лент с щепоткой «Трансформеров», но есть нюанс. Красочный визуал радует глаз, но сам сюжет выглядит нарочито искусственным. В 2025 году, когда нейросети стал неотъемлемой частью нашей жизни, удивить зрителя такой историей просто-напросто невозможно.

Франшиза «Трон» за четыре десятилетия прошла непростой путь. Первый фильм, выпущенный в далеком 1982 году, хоть и не сразу, но стал культовым, собрав в прокате скромные $33 млн. Именно «Трон» стал первым фильмом с использованием компьютерной графики, что, безусловно, говорит о его большом влиянии на весь кинематограф. Сиквел «Трон: Наследие» (2010) получил смешанные отзывы, но потрясающие визуальные решения и музыка Daft Punk позволили собрать более $400 млн при бюджете в размере $170 млн. После выхода «Наследия» поклонники долго ждали продолжения. Производство новых «Тронов» несколько раз откладывалось из-за смены режиссеров и концепций. В итоге работу над новой частью возглавили Йоаким Реннинг и Джаред Лето, взявший на себя не только обязанности продюсера, но и выбивший себе главную роль — он сыграл Ареса, цифрового солдата, идущего против своего творца.

Сюжет «Трона: Арес» строится вокруг поиска «кода постоянства» — хитроумной программной строки, скрытой Флинном (Джефф Бриджес), которая позволяет цифровым существам выживать в реальном мире. Арес оказывается в нашей реальности благодаря экспериментам семьи Диллинджеров. Джулиан Диллинджер (Эван Питерс) планирует использовать Ареса как суперсолдата, тогда как корпорация ENCOM под управлением Евы Ким (Грета Ли) надеется применить код во благо — например, выращивать продовольствие и лечить болезни. При этом обе стороны научились материализовывать виртуальные программы, но без «кода постоянства» их творения исчезают уже через 29 минут пребывания в реальности. Таким образом, это история о гонке за кодом, как в старом добром приключенческом кино, однако действие получилось весьма локальным. Герои перемещаются преимущественно по узкой территории, а не отправляются в масштабную экспедицию. В финале и после титров появляется намек на продолжение, но учитывая провал «Ареса» в прокате и сообщения инсайдеров о скором закрытии этой линейки фильмов, рассчитывать на новую часть не приходится.

В центре повествования — Арес, хладнокровный виртуальный солдат. Лето по-прежнему молод и внешне обаятелен, а вот его герой получился плоским. Никаких личностных метаний, никакой искры, просто совершенный солдат без души. Выбор Лето на главную роль изначально выглядел спорно на фоне провала «Морбиуса». Кассовые неудачи в Голливуде прощают редко, но благодаря большому имени и статусу продюсера Лето получил возможность реабилитироваться. И опять мимо. Остальной каст старается, но сами персонажи клишированы донельзя. Эван Питерс и Грета Ли играют хорошо, хотя при плохом сценарии это не имеет решающего значения. Даже небольшое камео Джеффа Бриджеса (голографическая проекция Флинна) является не более чем фансервисом, от которого зрительская аудитория блокбастеров очевидно подустала. В итоге герои кажутся однобокими, а их противостояние — механическим.

Несомненно, «Трон: Арес» — визуально эффектный фильм. Особенно выделяются сцены погонь на мотоциклах. Продолжительная битва в реальном мире выглядит захватывающе. Все эти технические достижения заметно улучшают впечатление, но бездушная режиссура и стремление к эффектам нивелируют смысловую составляющую. Итоговый красочный фантик не компенсирует смысловой пустоты.

За что фильм можно без угрызений совести похвалить, так это за саундтрек. Аудиосопровождение успешно переносит зрителя в эпоху 80-х, но, к сожалению, и этого мало в масштабах самой истории. Музыку к «Аресу» написал дуэт в лице Трента Резнора и Аттикуса Росса из группы Nine Inch Nails. Пульсирующий саундтрек и яркая неоновая стилистика создают впечатляющие кадры, но это больше похоже на растянутый до двух часов клип, а не на полноценное кино. За это, кстати, и ругали в 2010 году «Наследие» Джозефа Косински, хотя при этом его мир вкупе с Daft Punk все равно выглядел намного интереснее и проработаннее.

Ожидания продюсеров не оправдались — «Арес» стал главным кассовым голливудским провалом 2025 года. При бюджете в $180 млн картина сумела собрать за две недели скромные $103 млн. Это печальное «достижение» стало закономерным. Миру больше не нужен «Трон».

«Трон: Арес» — фильм зрелищный, но абсолютно бездушный. Сценарий шаблонен и предсказуем, словно написан нейросетью. Главный плюс картины — действительно выдающийся саундтрек Nine Inch Nails, который бодрит даже в самых обыденных сценах. Визуальные эффекты и трюки с мотоциклами привлекательны — и этого безумно мало, потому что сами по себе они выглядят как отдельные яркие вспышки на темном фоне пустого сюжета. После увиденного остается ощущение конца пути для франшизы. Очевидно, что компания Disney после провала «Ареса» готова закрыть серию навсегда. Даже пафосные отсылки к классике и случайные камео не меняют ситуацию. Эпоха «Трона» окончательно завершилась.