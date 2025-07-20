«Супермен»: Рецензия Киноафиши

«Супермен» убедительно стартовал в мировом прокате, собирая приличную кассу и восторженные отзывы. Джеймс Ганн демонстрирует, что у старейшего из супергероев еще есть порох в пороховницах. И необязательно для этого делать из него хмурого титана.

В октябре 2022 года генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав назначил Джеймса Ганна главой подразделения DC Studios, созданного для реанимации пришедших в упадок экранизаций комиксов. Годом ранее Ганн выпустил не снискавший коммерческого успеха, зато полюбившийся зрителям и критикам «Отряд самоубийц: Миссия на вылет». А в начале 2023 вышел спин-офф под названием «Миротворец» с Джоном Синой, превративший неизвестного персонажа в героя первой величины с собственным сериалом. Зародившаяся в 2013 году мрачная эпоха DCEU канула в Лету, а новые фильмы в рамках этого мира собирали все меньше и меньше денег. Единственным выходом из тупика стал перезапуск. В комиксах DC ребуты происходят регулярно, а теперь эта практика применяется и в кино, поэтому вряд ли зрители сильно удивятся, увидев новых Бэтмена, Супермена и Чудо-женщину. Первым полнометражным фильмом перезапущенной киновселенной DC стал «Супермен», так как этот культовый персонаж идеально подходит для ребута.

Задачей Ганна было не только снять картину о, казалось бы, устаревшем герое, но и убедить аудиторию, что кинокомиксы еще могут дать жару. Многие годы, начиная с трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре, фильмы DC ассоциировались исключительно с мрачностью. Бренд буквально слипся с серьезным пафосным подходом. И все же у большинства героев DC нет столь депрессивных историй. Да, есть Бэтмен, Хранители, Джон Константин, Болотная тварь, но остальные персонажи мало чем отличаются по своей тональности от конкурентов из Marvel. И вот, следуя канонам, Ганн делает максимально комиксовую и очень яркую историю о Супермене. Неизбежны сравнения с предшествующими воплощениями, потому что в умах зрителей уже зафиксированы определенные установки. Теперь Ганну и его команде пора немного сместить фокус. Мрачные проекты будут — в следующем году выйдет сериал «Фонари» от HBO в духе «Настоящего детектива», вместе с тем в разработке находится боди-хоррор «Глиноликий». Также на подходе яркий блокбастер «Супергерл» о кузине Супермена с Милли Олкок и Джейсоном Момоа, основанный на комиксе с подзаголовком «Женщина завтрашнего дня». Это будет роуд-муви в фэнтезийно-космическом сеттинге. Но нет, все это не похоже на стратегию сольных проектов первой фазы MCU. Подход уже выглядит совершенно другим.

«Супермен» сразу несется со сверхзвуковой скоростью и погружает зрителей в гущу событий. Нам рассказывают, что герой уже известен миру 3 года, и только что он проиграл свой первый бой метачеловеку по прозвищу Молот Боравии. Металюди же давно стали нормой для вселенной, в которой разворачиваются новые фильмы DC. Лекс Лютор (Николас Холт) много лет строит коварные планы по уничтожению Супермена (Дэвид Коренсвет), и они приносят свои плоды. Злой гений — а здесь Лекс именно гений — создает чудовищ, ставит эксперименты, обладает неисчерпаемыми ресурсами, дружит с правительством и даже владеет карманным измерением.

Фильм может показаться перенасыщенным сюжетными линиями, но кто, если не Ганн, способен найти в этом баланс? Супермен — главный герой, и участие энного количества DC-шных персонажей нисколько не мешает его раскрытию. Он бескомпромиссный добряк, который слепо верит в человечество и до какого-то момента считает, что прислан на Землю для защиты людей. Все так и есть, отчасти потому что пришелец Кал-Эл воспитан четой добрейших фермеров из Смолвиля — Мартой и Джонатаном Кентами. Именно тема семьи является связующим звеном между всем, что мы видим на экране. При этом Ганн успевает зайти и на территорию политических разборок, а также не чурается комиксовой мультяшности. Поэтому в новой адаптации нас встречают суперпес Крипто, юморные криптонские роботы из Крепости Одиночества, огромные чудища и много других карикатурно-фантастических элементов. И они отлично работают.

Смена вектора и новый виток экранизаций призван возродить зрительский интерес, потому что блокбастеры переживают не лучшие времена. Последние годы заметно упало качество экранизаций комиксов: конвейер Marvel серьезно сбоит, а Warner Bros. переживает очередной кризис идей. Спустя годы два гиганта возвращаются к конкурентному противостоянию.

Сила нового «Супермена» заключена в персонажах. Что-что, а раскрывать характер героев Джеймс Ганн умеет как никто. Его гиковатость помогает выискивать прекрасное там, где другие никогда не додумаются искать. Главный герой в исполнении Дэвида Коренсвета выступает максимально добродушным, наивным бойскаутом, который может показаться попросту молодым и зеленым, но нет, этот герой такой, какой есть. Он верит в людей, он верит людям и добр настолько, насколько возможно. Детали вроде спасения белочки или заботы об огромном монстре показывают, что перед нами то самое воплощение искренности и простодушия, которого не хватало в эпоху мрачного DC. Сколько бы этого Супермена ни били и ни обманывали, его идеалы крепки, как и его кожа. Николас Холт неожиданно выдает мощнейший перфоманс. Лекс Лютор здесь впервые за долгие годы действительно похож на техногения, помешанного на Супермене. И с Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн) Ганн знает, что делать — журналистка не оказывается в беде в попытках докопаться до некой правды, а трезво рассуждает о предвзятости и эгоизме Супермена и даже немного буллит своего парня Кларка. Второстепенные герои настолько хороши, что внутри студии уже всерьез обсуждаются спин-оффы о Банде справедливости и Джимми Олсене (Скайлер Гизондо). Зеленый Фонарь (Нэйтан Филлион) и вовсе крадет каждую сцену своим абсурдистским поведением и шикарной прической, которая, по его мнению, очень нравится женщинам.

Легкость и мультяшность «Супермена» — это как раз то, что нужно фильмам по комиксам сейчас. Это никак не помешает «Пингвину» и «Бэтмену 2» Мэтта Ривза, потому что Роберт Паттинсон и Колин Фаррелл успешно ассимилировались в своей реалистичной вселенной. Правда, в скором времени нас ожидает аж два Бэтмена на большом экране. В свое время уже была предпринята подобная попытка, когда в 2008 году Джордж Миллер («Безумный Макс») должен был начать в Австралии съемки «Лиги справедливости», а Арми Хаммер был утвержден на роль Бэтмена — и это при действующем Кристиане Бэйле в «Темном рыцаре». Правда, из-за забастовки сценаристов ничего не получилось.

«Супермен» — это не копипаста «Стражей Галактики», как опасались многие. Концептуально все последние проекты Джеймса Ганна действительно похожи. Например, режиссер любит снимать командные истории и из раза в раз сотрудничать со своими друзьям, но в данном случае их роль ограничилась только озвучкой роботов Супермена. Шуток ниже пояса вы здесь тоже не услышите. И все же почерк режиссера узнать несложно — герои все равно хохмят, животные умиляют и куда уж без обсуждений панк-рока? Ганн уже справился с самой сложной задачей, которая в принципе могла быть в рамках управления DC Studios — подарил миру фильм о персонаже, образ которого в последние годы или был потрепан «Пацанами», или существенно переработан Заком Снайдером. Впереди новые вызовы, с которыми в этот раз студии должно быть по силам справиться, потому что у них есть не только грамотный гик-управленец, но и интересный план. А нужны ли еще кинокомиксы миру — узнаем через пару лет.