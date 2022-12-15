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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Детектив

Рейтинг фильмов в жанре детектив

Достать ножи
1 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Место встречи изменить нельзя
2 Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.2
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Смерть на Ниле
3 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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12 стульев
4 12 стульев
комедия, детектив 1976, СССР
8.2
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Невидимый гость
5 Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.1
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Игры разумов
6 Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.1
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Шерлок: Безобразная невеста
7 Шерлок: Безобразная невеста
детектив 2016, Великобритания
8.0
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Простая просьба
8 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
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Джек Ричер
9 Джек Ричер
триллер, детектив 2012, США
7.8
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Ночные игры
10 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
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Покемон. Детектив Пикачу
11 Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.6
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Убийство в Восточном экспрессе
12 Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер 2017, США
7.6
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Стикер
13 Стикер
мелодрама, детектив 2022, Россия
7.6
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Счастливого дня смерти
14 Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.5
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Оно
15 Оно
детектив, ужасы 2014, США
7.5
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Девушка в поезде
16 Девушка в поезде
детектив, триллер 2016, США
7.5
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Бегущий в лабиринте
17 Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.5
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Аллея кошмаров
18 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Матрица времени
19 Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.5
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Прежде, чем я усну
20 Прежде, чем я усну
триллер, детектив 2014, Великобритания
7.4
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Я иду искать
21 Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.4
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Прочь
22 Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.3
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Патруль
23 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
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Наркокурьер
24 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
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Счастливого нового дня смерти
25 Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер 2019, США
7.2
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Голос из камня
26 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
27 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Девятая
28 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Лекарство от здоровья
29 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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Три дня до весны
30 Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.8
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Пропавшая
31 Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.7
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Тебя никогда здесь не было
32 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Девушка, которая застряла в паутине
33 Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.5
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Субурбикон
34 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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Вечеринка на вылет
35 Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.7
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Холмс & Ватсон
36 Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.5
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