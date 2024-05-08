«Марс Экспресс»: Рецензия Киноафиши

8 мая в российский прокат усилиями кинокомпании «Про:взгляд» выходит один из самых ярких мультфильмов 2023 года — французская научно-фантастическая анимация под названием «Марс экспресс» от режиссера Жереми Перена. Мировая премьера состоялась в прошлом мае на Каннском кинофестивале, потом «Марс экспресс» вошел в основной конкурс смотра в Анси, а затем был номинирован на премию «Сезар», где уступил другой прекрасной работе — фильму «Цыпленок для Линды!» Себастьена Лоденбаха и Марии Кьяра Малта. Но если в «Цыпленке…» главная героиня весь фильм гуляет по улицам Парижа, пытается догнать убежавшую курицу и этим покоряет публику, то здесь все будет серьезнее: зрителя отправляют в далекое будущее и мир, как это и положено, оказывается на грани катастрофы.

2200 год. Жизнь — почти такая же, как и сейчас, только технологии, понятное дело, еще сильнее проникли в человеческую повседневность, а гигантские корпорации еще лучше научились скрывать свою власть. За двести лет люди обзавелись множеством андроидов, создали колонию на Марсе, начали дружить с искусственным интеллектом и придумали, как продолжать жить после смерти (там все просто: застраховываешь свою память и потом «загружаешься» в робота). Самые умные обитатели в этой вселенной, естественно, становятся хакерами (кем же еще), а самые смелые — детективами. Собственно, главные герои этого кино — именно такая пара.

Алин и Карлос — сыщики, которые расследуют преступления людей XXIII века. Алин (ее озвучивает Леа Дрюкер) — прагматичная блондинка, в молодости служила в армии; Карлос (Матье Амальрик) — андроид, раньше был привлекательным усатым мужчиной, но погиб на одном из заданий, так что теперь некоторые особенности его внешности выдают, что он робот, и бывшая жена отказывается с ним общаться. Задание, с которого начинается «Марс экспресс», — найти и поймать одну из главных хакерш современности; они с этим успешно справятся, но, пока будут возвращаться с Земли на Марс, пленница взломает систему, и из базы данных исчезнет ордер на ее арест. Второе дело (и вокруг него завертится не только сюжет фильма, но и судьба человеческой цивилизации) — странное исчезновение девушки, которая просто училась в университете, где-то зарабатывала какие-то баснословные деньги, и теперь, видимо, кому-то понадобилось ее убить. Кто убийца, Алин с Карлосом вычислят довольно быстро, а вот зачем ему все это было нужно — вопрос, который долгое время будет открыт.

Марс Экспресс

Собственно, это расследование и станет основной сюжетной линией фильма: на него просто будет нанизываться весь тот дивный новый мир, изобилующий потрясающими деталями (просто упомянем, например, ферму по использованию мозгов и кошку, которая в итоге оказалась маленьким домашним андроидом). Пространство, в общем, чудесное: насколько там приятно жить, непонятно, но наблюдать за этим со стороны — одно удовольствие; благо что фантазии у режиссера Жереми Перена хватает на то, чтобы справиться с этой довольно амбициозной задачей. По ходу дела «Марс экспресс» будет ненавязчиво напоминать о своих дальних и близких родственниках: то кивнет «Бегущему по лезвию», то вспомнит «Форсаж» или «Звездные войны», то начнет играть чуть ли не с японской традицией анимации. Но чтобы совсем не увлекаться высокотехнологичными образами, в 2200 году будут, конечно, и моральные дилеммы, да похлеще, чем у сегодняшнего человечества. Главный вопрос эпохи — о природе роботов, потому что, несмотря на то что они стали неотъемлемой частью этого большого мира, люди, похоже, так и не решили, как к ним нужно относиться: одни хотят их уничтожить, другие — даровать им свободу, третьи работают с роботами как с коллегами, а четвертые занимаются с ними любовью.

Марс Экспресс

Конечно, «Марс экспресс» проговаривает мысль, которую мы слышали уже тысячу раз, — про то, что технологии развиваются, а люди, хоть и научились разговаривать друг с другом на расстоянии, все такие же эгоисты. Другое дело, что такой простой посыл здесь будто бы прячется за сложными сюжетными перипетиями и жанровой оболочкой, поэтому банальностью не выглядит. А сюжет здесь и правда довольно запутанный, так что невнимательный зритель может даже оказаться в замешательстве: он еще не осознал правила, по которым существует этот мир, а здесь ему сразу же рассказывают историю, содержащую в себе сразу несколько белых наплывающих друг на друга пятен. Но, кажется, это состояние будет абсолютно соответствовать тому, что проживают на экране герои-детективы: с определенного момента они не понимают, что происходит, вероятно, даже больше нашего (хотя бы потому, что они вот-вот потеряют мир, в котором живут, а для нас это всего лишь кино).

В конце концов, кажется, «Марс экспресс» становится вообще высказыванием о тотальной неуверенности в своей жизни и недоверии к внешнему миру на фоне его глобального усложнения. Если сейчас обыватель не понимает, как работает его телефон, то через пару веков весь мир превратится в один сплошной гаджет — и что делать, когда он перестанет работать, не очень понятно. Все может пропасть: человек вдруг окажется роботом, а небо над головой — проекцией; мир, к которому мы привыкаем с начала фильма, может превратиться в нечто совсем другое, а реальность, где существуют главные герои, кто-то просто перехватит у них из-под носа. В какой-то момент здесь буквально начнется отсчет на секундомере, и до каких-то неведомых перемен останется всего-то пара минут (и это оммаж еще одной популярной фантастике — «Задача трех тел»). Все люди, если не станут выпендриваться, выживут, до апокалипсиса еще долго, а пока — просто одномоментно наступает другой, еще более новый мир. Старый же — буквально за одну ночь — обратится в небытие.

Марс Экспресс

Это кино словно создано для оптимистов, которые в последние несколько лет, кажется, окончательно утвердились как вымирающий вид. Так что если вы среди них и до сих пор верите, что «дальше будет лучше» и прогресс решит все наши проблемы, не обольщайтесь. Жизнь на Марсе есть, но она едва ли приятнее той, от которой мы хотим убежать. Память можно полностью стереть, но вряд ли это подарит нам счастливое забытье. Лучше просто довольствоваться малым: например, радостью от просмотренного кино — и в частности, удовольствием от хорошего мультфильма с потрясающей картинкой и несколько перегруженным сюжетом. Искусству, кажется, доверять пока еще можно, особенно когда с новой версией реальности наблюдаются некоторого рода проблемы: прошлое наше туманно, а в будущее, как известно, возьмут не всех.

Иван Пуляев