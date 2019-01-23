«Холмс & Ватсон»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов два часа бил фэйспалмы на комедии о Шерлоке Холмсе

Знакомая всем история возвращается в новой версии. Величайший детектив Шерлок Холмс (Уилл Фэррелл) снова знакомится с ветераном войны Джоном Ватсоном (Джон Си Райли). Сыщик и его помощник расследуют преступления зловещего профессора Мориарти (Рэйф Файнс) и предотвращают убийство английской королевы. Только на этот раз все действие сопровождается глупыми шутками и нелепыми поступками. Ведь главные герои — клинические идиоты. Любой, кто берется экранизировать историю, которую до этого уже снимали множество раз, попадает в двоякую ситуацию. С одной стороны, любимые всеми герои обеспечат интерес зрителей. С другой, сравнения с предыдущими версиями неизбежны.

Перед авторами комедии «Холмс & Ватсон» стояла более трудная задача. За последние годы великий сыщик побывал на больших и малых экранах уже в десятках вариаций. Да и юмора в них хватало: в сериале канала BBC современный Шерлок постоянно отпускает саркастичные реплики, в фильмах Гая Ричи одевается в дурацкие костюмы. Сцены и кадры давно уже разошлись на цитаты и мемы, и на их фоне делать отдельный акцент именно на комедийную составляющую — уже спорное решение. Ведь чтобы запомниться на фоне всех предыдущих экранизаций нужен какой-то интересный авторский стиль. Но увы, авторы решили просто поместить героев в подобие «Шоу Бенни Хилла». И провалились по всем пунктам. Хотя, казалось бы, режиссер Итан Коэн (не родственник братьев) знает толк в юморе. Он писал сценарии к «Идиократии» и «Солдатам неудачи». Эти фильмы, может, и не блистали глубиной, но они выглядели необычно и самобытно, а главное — развлекали и смешили зрителя. Да и среди предыдущих комедий о великом сыщике есть отличные примеры, на которые можно ориентироваться. Например, отличный фильм «Без единой улики» с Майклом Кейном и Беном Кингсли, где показано, что на самом деле преступления расследует доктор Ватсон, а Шерлок — лишь подставная фигура для публики. И сразу история играет новыми красками и открывает простор для шуток. Глуповатый актер всеми силами строит из себя детектива, а доктор всячески скрывает свою причастность. Это объясняет комичные ситуации и добавляет реалистичности сюжету. Но Коэн взял самую стандартную концепцию, которую все уже видели если не у Ричи, то на BBC: самовлюбленный Шерлок и комплексующий Ватсон. При этом он не потрудился объяснить, почему глупого детектива считают гением, и какую роль в его расследованиях играет Ватсон.

Частичным оправданием, похоже, служит тот факт, что шутки пытаются строить не на раскрытии героев, а просто с помощью гэгов. Вот только удачных среди них слишком мало. Первый диалог, когда герои друг друга не слышат, и каждый говорит о своем, так и остается самой смешной сценой в фильме. А дальше есть буквально пара моментов, в которых кажется, что авторы нащупали правильное направление. Но каждый раз надежда рушится. Использование фона, анахронизмов и откровенного гротеска могли бы спасти ситуацию. В фильме, например, есть сцена, где главное происходит на заднем плане, в то время, как герои просто разговаривают. Это заставляет внимательнее всматриваться в экран, замечать мелочи, как в комедиях Цукера-Абрамса-Цукера. Шутки про селфи-палку или сообщения, отправленные под воздействием алкоголя, глупы, но хотя бы вызывают улыбку. Увы, подобные находки длятся буквально несколько секунд. А вот вымученные гэги, большинство из которых апеллируют к самым животным инстинктам, затянуты до невозможности. Первая шутка про мастурбацию вызывает улыбку своей неожиданностью и неуместностью, но ее тянут чуть ли не с минуту, а потом повторяют еще трижды за фильм. Отсылка к фильмам Гая Ричи первый раз забавляет. Но ее копируют и копируют до тех пор, пока она уже не надоедает. Холмс и Ватсон усиленно хлопают лицами – то есть, наверняка у мимики Уилла Феррелла есть свои поклонники, но достаточно увидеть их совместную сцену с Хью Лори, чтобы понять, насколько его переигрывание убивает весь юмор. Ни отличному комедианту Лори, ни харизматичному Рэйфу Файнсу в фильме раскрыться не дают. Мало того, даже Джону Си Райли не удается толком проявить свой актерский талант в образе Ватсона. А ведь Райли отлично играет и драму, и комедию. Есть лишь одна сцена в морге, где на пару минут артисту удается показать какие-то живые эмоции. Но потом происходящее снова вязнет в каше невнятного сюжета.

Вообще сцена в морге могла бы стать спасением для комедии, ведь именно там бредовость действия достигает своего апогея. И, как ни странно, это идет на пользу. Есть целые фильмы, построенные по принципу «так плохо, что даже хорошо», когда глупость происходящего возведена в абсолют. Это выглядит настолько неестественно, что снимает с создателей всякую ответственность. Как можно ругать «Угрозу из прошлого» студии Asylum, если там Шерлок Холмс выслеживает гигантского осьминога и тираннозавра? Тут уже даже к актерской игре не придерешься. Так же и в творении Коэна в определенный момент действие доходит до пика бессмысленности, и от этого становится смешно. Потом будут еще драка в баре, неожиданное камео в финале, шутка про мобильные телефоны (при желании можно предвидеть зарождение теории с Reddit о смерти королевы 5 января). Юмор очень дешевый, но он настолько плох, что от него весело. Если после прочтения кажется, будто толковых шуток в фильме достаточно, лучше оставить эту надежду. Все удачные моменты занимают буквально 5-10 минут. А что же происходит в остальное время? Ничего особенного. Герои говорят неуместные фразы, принимают глупые позы, бьют друг друга по голове, кривляются и один раз почему-то поют (возможно, этот эпизод напомнит вам отличный сериал «Галавант», но только потому, что песню написал Алан Менкен). Вряд ли хоть что-то из этого может насмешить. При этом затянутые гэги убивают сюжетную составляющую и не позволяют как-то узнать и раскрыть персонажей. В итоге действие даже не вызывает отторжения, как бывает в комедиях, построенных исключительно на всяческих телесных звуках. Единственные эмоции, что вызывает «Холмс & Ватсон» - скука. Зачем нужен этот фильм? Что он делает? Почему это несмешно? Все эти вопросы губительны для комедии, но уйти от них их не получится.