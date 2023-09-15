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Призраки в Венеции
A Haunting in Venice
Призраки в Венеции, 2023
2023
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Жанр:
детектив
криминал
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 сентября 2023
Режиссер
Кеннет Брана
В ролях
Кеннет Брана
Келли Райлли
Мишель Йео
Kyle Allen
Джейми Дорнан
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«Дюна 2» выйдет в ноябре 2023 года, «Призраки в Венеции» и новая «Планета обезьян» получили даты релиза
После масштабного переноса проектов Marvel, конкуренты студии пытаются занять освободившиеся даты.
Написать
12 октября 2022 13:54
Кеннет Брана готовит свой третий фильм об Эркюле Пуаро с именитым актерским составом
Действие нового фильма о легендарном детективе развернется в Венеции.
Написать
11 октября 2022 09:57
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