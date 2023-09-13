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Постер фильма Призраки в Венеции
7.1
Призраки в Венеции - Трейлер
Киноафиша Фильмы Призраки в Венеции
7.1

Призраки в Венеции

, 2023
A Haunting in Venice
США / детектив, криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Призраки в Венеции
7.1
Призраки в Венеции - Трейлер
Призраки в Венеции  Трейлер

О фильме

Эркюлю Пуаро вышел на пенсию и живет в добровольном изгнании в самом гламурном городе мира, где он неохотно посещает сеанс вызова духов в полузаброшенном жутком дворце. Когда один из гостей становится жертвой убийства, детектива затаскивает в мир тайн и теней.

В ролях

Кеннет Брана
Кеннет Брана
Геркюль Пуаро
Келли Райлли
Келли Райлли
Мишель Йео
Мишель Йео
Joyce Reynolds
Kyle Allen
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Dr Leslie Ferrier
Тина Фей
Тина Фей
Ariadne Oliver
Камилль Коттен
Камилль Коттен
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Vitale Portfoglio
Эмма Лэрд
Эмма Лэрд
Джуд Хилл
Dylan Corbett-Bader
Baker
Амир Эль-Марси
Амир Эль-Марси
Alessandro Longo
Режиссер Кеннет Брана
Сценарист Agatha Christie, Майкл Грин
Композитор Хильдур Гуднадоуттир
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 октября 2023
Премьера в мире 13 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Австралия
14 сентября 2023 Австрия
14 сентября 2023 Азербайджан 12+
14 сентября 2023 Албания
14 сентября 2023 Американские Виргинские острова
14 сентября 2023 Антигуа и Барбуда
14 сентября 2023 Аргентина
14 сентября 2023 Аруба
13 сентября 2023 Бельгия
15 сентября 2023 Болгария
14 сентября 2023 Босния и Герцеговина
14 сентября 2023 Бразилия
15 сентября 2023 Великобритания
14 сентября 2023 Венгрия
15 сентября 2023 Вьетнам
14 сентября 2023 Гайана
14 сентября 2023 Гватемала
14 сентября 2023 Германия
14 сентября 2023 Гонконг
14 сентября 2023 Греция
14 сентября 2023 Грузия PG-13
14 сентября 2023 Дания
14 сентября 2023 Доминиканская Республика
14 сентября 2023 Израиль
15 сентября 2023 Индия
13 сентября 2023 Индонезия
15 сентября 2023 Ирландия
15 сентября 2023 Исландия Unrated
15 сентября 2023 Испания
14 сентября 2023 Италия 6+
14 сентября 2023 Казахстан
21 сентября 2023 Камбоджа
15 сентября 2023 Канада
14 сентября 2023 Кипр
15 сентября 2023 Китай
14 сентября 2023 Косово
14 сентября 2023 Кувейт
14 сентября 2023 Кыргызстан 12+
13 сентября 2023 Лаос
15 сентября 2023 Латвия (none)
15 сентября 2023 Литва
13 сентября 2023 Люксембург
15 сентября 2023 Мадагаскар
14 сентября 2023 Макао B
14 сентября 2023 Македония
14 сентября 2023 Малайзия
15 сентября 2023 Мальта
13 сентября 2023 Марокко
14 сентября 2023 Мексика
14 сентября 2023 Молдавия 12
13 сентября 2023 Монако
22 сентября 2023 Монголия
14 сентября 2023 Нидерланды
15 сентября 2023 Норвегия
14 сентября 2023 ОАЭ 18TC
14 сентября 2023 Оман
15 сентября 2023 Пакистан
14 сентября 2023 Папуа - Новая Гвинея
15 сентября 2023 Польша
14 сентября 2023 Португалия
14 сентября 2023 Пуэрто-Рико PG-13
15 сентября 2023 Румыния o.A.
15 сентября 2023 США
14 сентября 2023 Саудовская Аравия
14 сентября 2023 Сент-Китс и Невис
14 сентября 2023 Сербия
14 сентября 2023 Сингапур
14 сентября 2023 Словакия
14 сентября 2023 Словения
15 сентября 2023 Таджикистан
14 сентября 2023 Таиланд
15 сентября 2023 Тайвань
14 сентября 2023 Тринидад и Тобаго
15 сентября 2023 Турция
14 сентября 2023 Узбекистан
14 сентября 2023 Украина
13 сентября 2023 Филиппины
15 сентября 2023 Финляндия
13 сентября 2023 Франция
14 сентября 2023 Хорватия
14 сентября 2023 Черногория
14 сентября 2023 Чехия
14 сентября 2023 Швейцария
15 сентября 2023 Швеция
14 сентября 2023 Эквадор
15 сентября 2023 Эстония
15 сентября 2023 ЮАР
13 сентября 2023 Южная Корея
15 сентября 2023 Япония
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $122 290 456
Производство 20th Century Studios, TSG Entertainment, Kinberg Genre
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 40 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1655 В жанре «детектив»  33 В жанре «криминал»  141 В жанре «драма»  748 В фильмах США  1004 В фильмах 2023 года  87
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Призраки в Венеции - Трейлер
Призраки в Венеции Трейлер
Призраки в Венеции - Трейлер
Призраки в Венеции Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Призраки в Венеции

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: атмосферное камерное повествование, стиль. Слабые стороны: финал короткий, сюжет без сильных поворотов и может казаться предсказуемым с первых минут; не лучшая реклама Венеции. Общая оценка зрителей — смешанная: отмечают качественные визуальные эффекты и умеренный темп, но слабую проработку сюжета. Фильм подойдет любителям спокойных детективов с мрачной атмосферой.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 24 октября 2023, 16:53
Неплохой детективчик, но наверное худший из серий Кеннета Браны, хотя стиль чувствуется, мрачное камерное гнетущее повествование, и не лучшая реклама Венеции конечно
smagulovakk 20 сентября 2023, 11:11
Убийство на хэллоуин,немного переиначенный. Ожидала более закрученного сюжета,но с первых минут все понятно.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Поклонники серии будут довольны: появились рецензии на фильм «Призраки в Венеции»
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Мишель Йео контактирует с духами в трейлере детектива об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции»
27 апреля 2023 10:50 Мишель Йео контактирует с духами в трейлере детектива об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции» В продолжении «Убийства в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле» главный герой столкнется с мистической загадкой.
«Дюна 2» выйдет в ноябре 2023 года, «Призраки в Венеции» и новая «Планета обезьян» получили даты релиза
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11 октября 2022 09:57 Кеннет Брана готовит свой третий фильм об Эркюле Пуаро с именитым актерским составом Действие нового фильма о легендарном детективе развернется в Венеции.

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