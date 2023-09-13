Призраки в Венеции, 2023

Эркюлю Пуаро вышел на пенсию и живет в добровольном изгнании в самом гламурном городе мира, где он неохотно посещает сеанс вызова духов в полузаброшенном жутком дворце. Когда один из гостей становится жертвой убийства, детектива затаскивает в мир тайн и теней.
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