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A Haunting in Venice

Призраки в Венеции, 2023

2023
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Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 сентября 2023
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Келли Райлли
Келли Райлли
Мишель Йео
Мишель Йео
Kyle Allen
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Все актеры и съемочная группа
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«Дюна 2» выйдет в ноябре 2023 года, «Призраки в Венеции» и новая «Планета обезьян» получили даты релиза После масштабного переноса проектов Marvel, конкуренты студии пытаются занять освободившиеся даты.
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12 октября 2022 13:54
Кеннет Брана готовит свой третий фильм об Эркюле Пуаро с именитым актерским составом Действие нового фильма о легендарном детективе развернется в Венеции.
Написать
11 октября 2022 09:57
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