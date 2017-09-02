Субурбикон, 2017

«Субурбикон» - это новый режиссёрский проект одного из самых известных актёров Голливуда Джорджа Клуни, который снял такие фильмы, как «Мартовские Иды» и «Охотники за сокровищами». Главные роли в картине сыграли известные актёры: Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Марсианин»), Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джулианна Мур («Большой Лебовски», «План Мэгги») и другие.
Сюжет фильма «Субурбикон» перенесёт вас в 50-е годы прошлого столетия. В небольшом городке под названием Субурбикон живёт самая обычная и примерная семья. Но однажды происходит вторжение в лоно их семейного очага, а вместе с тем идиллия в доме сменяется местью, шантажом и предательством.
- Сценарий к фильму написали Итан и Джоэл Коэны. Клуни ииграл в картинах братьев уже четыре раза и впервые снимает фильм по их сценарию
- Изначально главную роль должен был сыграть сам Джордж Клуни
- «Субурбикон» - это шестой фильм Джорджа Клуни в качестве режиссёра
- Вуди Харрельсон покинул проект из-за разногласий в графике съемок
Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Конец 50-х. Воплощение американской мечты.
Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – Роуз Лодж, любящая жена и мать, погибает от рук грабителей, вторгшихся в дом одного из самых уважаемых семейств. Ее сестра Маргарет приезжает, чтобы поддержать родственников. Но Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, после смерти жены ведет себя так странно, что даже его малолетний сын Ники задается вопросом: что задумал папа? Дальнейшая цепь невероятных и крайне странных событий постепенно разрушает образ «святого семейства», в котором за идиллической оболочкой чего только не скрывается: и месть, и предательство, и шантаж…
Субурбикон
Люди - порочные существа, большинство не испещрено интеллектом, выше чем у прикроватной… Читать дальше…