Субурбикон, 2017

«Субурбикон» - это новый режиссёрский проект одного из самых известных актёров Голливуда Джорджа Клуни, который снял такие фильмы, как «Мартовские Иды» и «Охотники за сокровищами». Главные роли в картине сыграли известные актёры: Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Марсианин»), Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джулианна Мур («Большой Лебовски», «План Мэгги») и другие.

Сюжет фильма «Субурбикон» перенесёт вас в 50-е годы прошлого столетия. В небольшом городке под названием Субурбикон живёт самая обычная и примерная семья. Но однажды происходит вторжение в лоно их семейного очага, а вместе с тем идиллия в доме сменяется местью, шантажом и предательством.