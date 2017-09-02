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Субурбикон, 2017

2017 / США
6.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отец семейства кардинально меняется после смерти жены
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«Субурбикон» - это новый режиссёрский проект одного из самых известных актёров Голливуда Джорджа Клуни, который снял такие фильмы, как «Мартовские Иды» и «Охотники за сокровищами». Главные роли в картине сыграли известные актёры: Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Марсианин»), Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джулианна Мур («Большой Лебовски», «План Мэгги») и другие.

Сюжет фильма «Субурбикон» перенесёт вас в 50-е годы прошлого столетия. В небольшом городке под названием Субурбикон живёт самая обычная и примерная семья. Но однажды происходит вторжение в лоно их семейного очага, а вместе с тем идиллия в доме сменяется местью, шантажом и предательством.

- Сценарий к фильму написали Итан и Джоэл Коэны. Клуни ииграл в картинах братьев уже четыре раза и впервые снимает фильм по их сценарию

- Изначально главную роль должен был сыграть сам Джордж Клуни

- «Субурбикон» - это шестой фильм Джорджа Клуни в качестве режиссёра

- Вуди Харрельсон покинул проект из-за разногласий в графике съемок

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Конец 50-х. Воплощение американской мечты.
Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – Роуз Лодж, любящая жена и мать, погибает от рук грабителей, вторгшихся в дом одного из самых уважаемых семейств. Ее сестра Маргарет приезжает, чтобы поддержать родственников. Но Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, после смерти жены ведет себя так странно, что даже его малолетний сын Ники задается вопросом: что задумал папа? Дальнейшая цепь невероятных и крайне странных событий постепенно разрушает образ «святого семейства», в котором за идиллической оболочкой чего только не скрывается: и месть, и предательство, и шантаж…

6.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера онлайн 21 марта 2018
Премьера в мире 2 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Джордж Клуни
Джордж Клуни
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Стив Монро
Стив Монро
Ноа Джуп
Ноа Джуп
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Субурбикон
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США 50-х годов. Маленький городок Субурбикон славится спокойной жизнью: здесь все друг друга знают, дружат и помогают. Но внезапно происходит событие, всколыхнувшее общество — в городе впервые поселяется темнокожая семья Майерс. Жители возмущены и хотят всеми силами избавиться от нежелательных соседей. А на фоне происшествий общественных происходит личная трагедия — на дом Гарднера Лоджа (Мэтт Дэймон) нападают грабители. Они усыпляют всю семью хлороформом, что приводит к гибели…
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Анжелика Морозова 17 ноября 2017, 23:58
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Валентин 16 ноября 2017, 16:35
25% братьев Коэнов от самих братьев Коэнов
Субурбикон
Люди - порочные существа, большинство не испещрено интеллектом, выше чем у прикроватной… Читать дальше…
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