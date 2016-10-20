«Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»: Рецензия Киноафиши

В два конца ведёт дорога

Даже бродягам иногда хочется куда-нибудь вернуться. На счастье, на беду ли — этому вот повезло успеть навестить коллегу до того, как её устранили по-тихому, арестовав по явно сфабрикованному обвинению. Вот бы ещё самому не угодить за решётку. Ведь, как бы мог сказать один его знакомый... покойник... был бы человек — а статья найдётся!

Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»

Джек Ричер — еще один типично американский персонаж-символ, созданный писателем-иностранцем на угоду платежеспособной публике. Могучий светловолосый великан с богатым армейским опытом и беспринципный настолько, чтобы насаждать понятное толпам понятие справедливости вопреки осложнениям в виде законов и милосердия. На протяжении вот уже более двух десятков книг британец Ли Чайлд убеждает читателей, что такой стереотипный герой может быть не только бойцом, но и детективом-психологом. Четыре года назад воплощать этот противоречивый образ доверили почему-то отнюдь не Крису Хемсворту, а весьма скромных размеров Тому Крузу. Соотечественников результат не особо впечатлил, но в мировом прокате фанаты харизматичного актёра собрали неплохую кассу. Увы, другие его проекты помешали стремительному развитию франшизы, да и Кристофер МакКуорри от пятой «Невыполнимой миссии» прямиком перешёл к производству шестой, и съёмки «ричерианы» пришлось доверить команде, можно сказать, второго эшелона, ранее работавшей с Крузом над «Последним самураем». А главное — за основу сценария был взят не один из ранних романов, а сравнительно недавно вышедший, аж 18-й в серии, и фантазия у Чайлда пошла на убыль. Стоит ли удивляться, что итог лишь с натяжкой можно назвать новинкой, и кроме как физической формой ведущих актёров (а напарницу Ричера в новом расследовании сыграла небезызвестная поклонникам Marvel Коби Смолдерс) любителей жанра он вряд ли чем порадует.

Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»

В общем-то, экранный Ричер и прежде мало чем отличался от того же Итана Ханта или Роя Миллера: на словах терминатор, а на деле — странствующий рыцарь без страха и упрека. Теперь этот одинокий волк вдобавок угодил в тот же капкан, что и недавний Механик — вслед за давней знакомой с явно подразумевающимся романтическим прошлым в жизнь бродяги прочно входит 15-летняя особа с развитыми навыками уличной воришки. Как бы авторы не стремились подчеркнуть профпригодность опальной майорши, разбавив по сути семейные разборки экспрессивным феминистическим монологом, с такими «якорями» манера героя неизбежно стремится к стереотипным скачкам от одного недобитого информатора к другому наперегонки с командой зачистки. Детективной интригой первого фильма тут и не пахнет — сюжет продвигают не сноровка хитроумного противника, а вопиющая неосторожность соратников и их случайные находки.

Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»

Стремясь вскрыть преступный бизнес, прежде чем не столь компетентные коллеги вернут их в военную тюрьму, беглецы сменяют просторы Вашингтона на колоритные улицы вечно что-то празднующего Нового Орлеана. Финальная погоня по крышам центральных кварталов, пожалуй, смотрится не менее увлекательно, чем перестрелки в карьере, и знаковая бескровная жестокость расправы добра со злом соблюдена в должной мере. И всё ж затрудняюсь предположить причину, побуждающую звёзд такого класса участвовать в низведении серии неглупых триллеров к боевичкам среднего пошиба. Ну, разве что Тому захотелось побыстрее примерить образ отца дочери-подростка. Что ж, вот эта затея вполне себе удалась — осталось выяснить, насколько она интересна целевой аудитории.

Тимофей Сусалёв

В российском прокате с 20 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»