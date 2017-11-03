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Убийство в Восточном экспрессе Убийство в Восточном экспрессе
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Murder on the Orient Express

Убийство в Восточном экспрессе, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм по роману Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ремейк легендарной картины 1974 года "Убийство в Восточном экспрессе" долгое время находился в разработке. В итоге режиссёром был назначен Кеннет Брана ("Тор", "Золушка"), который сам же и исполняет в фильме главную роль. Кроме него, в ленте задействованы и другие известные актёры, среди которых Джонни Депп (Рэтчетт), Мишель Пфайффер (миссис Хаббард), Джуди Денчи (Наталья Драгомирова), Дэйзи Ридли (гувернантка Дебенхэм), Люси Бойнтон в (графиня Андрени) и другие.

В центре сюжета фильма "Убийство в Восточном экспрессе" окажутся сразу несколько персонажей. Во время поездки на знаменитом поезде на борту происходит таинственное убийство. Займётся его расследованием самый известный сыщик Бельгии Эркюль Пуаро. Однако ситуация осложняется, когда он понимает, что почти у всех пассажиров был собственный мотив для совершения кровавого преступления.

Новая экранизация знаменитого детектива Агаты Кристи с голливудскими звездами первой величины в главных ролях.

“Восточный экспресс” — шикарный поезд, следующий по маршруту “Стамбул-Париж”. Во время очередного рейса в поезде, не считая машиниста и проводника, находятся двенадцать пассажиров. В последний момент добавляется еще один, тринадцатый. По случайному совпадению им оказывается легендарный бельгийский сыщик Эркюль Пуаро.

Один из пассажиров, неприятный тип, представившийся как Эдвард Ратчетт, узнает Пуаро и просит у него защиты, поскольку уверен, что ему грозит опасность. Пуаро отказывает, и в первую же ночь американец оказывается жестоко убит. Поймать расчетливого убийцу по горячим следам не удается, но кое что всё же идет не по его плану: во-первых, состав сходит с рельс из-за лавины и теперь вынужден ждать помощи, а, во-вторых, за расследование убийства берется Эркюль Пуаро.

Отставной военный, христианская миссионерка, пожилая русская княгиня, врач, профессор... — в поезде едут люди самых разных классов, возрастов и национальностей, словно специально собранные со всего света. Но покуда преступник не найден, каждый из них будет под подозрением.

Джонни Депп попросил сэра Кеннета Брана извиниться перед сэром Дереком Джейкоби после совместной съемки их сцены, потому что “мне пришлось кричать на него, я не хочу кричать на Дерека Джейкоби”.

“Восточный экспресс” курсировал по самым разным маршрутам. «Классический» “Восточный экспресс” двигался по маршруту “Париж —Стамбул”, проходя через Страсбург, Мюнхен, Вену, Будапешт и Бухарест. Поезд в этом фильме, как следует из объявления станции, — это “Simplon Orient Express”, который курсирует через Милан, Венецию, Белград и Софию.

Сэр Кеннет Брана знал о чрезмерной экстравагантности усов своего персонажа, но он оправдал это тем, что в оригинальном романе было пятнадцать цитат, в которых упоминались усы.

На съемочной площадке были установлены большие экраны с анимацией движущихся ландшафтов для создания визуального эффекта движущегося поезда. Из-за этого актер Джош Гад даже чувствовал укачивание во время съемок.

Большая часть актерского состава и массовки состояла из ближайших друзей и знакомых сэра Кеннета Брана, многие участвовали в его предыдущих проектах, снимались вместе с ним в кино или были членами его театральной труппы.

Когда был выпущен трейлер, многие поклонники Агаты Кристи жаловались на то, что такое изображение сэром Кеннетом Браной культовых усов Пуаро оскорбляет роман. Когда роман «Убийство в Восточном экспрессе» был впервые экранизирован в 1974 году, Агата Кристи (которая в то время была еще жива) была очень недовольна тем, какими получились усы у Пуаро Альберта Финни.

Мишель Пфайффер приступила к работе над ролью на несколько месяцев раньше остальных, занявшись созданием прически и гардероба своей героини.

На фотографии Кэтрин, которую Кеннет Брана носит в образе Эркюля Пуаро, изображена молодая Эмма Томпсон, первая жена режиссера.

В “Восточном экспрессе” действительно произошло одно убийство. Мария Фаркасану была ограблена и убита Карлом Штрассером, который вытолкнул ее из движущегося поезда. Это произошло примерно через год после того, как книга Агаты Кристи была опубликована.

В перерывах между съемками Джош Гад несколько раз «допрашивал» раздраженную Дейзи Ридли, пытаясь заставить ее рассказать о фильме “Звёздные войны: Последние джедаи” и снимая ее реакции на свой смартфон. Эти видео можно найти на “Facebook” и в “Instagram” актера.

Роман Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», который лег в основу фильма, опубликованный в 1934 году, считается одной из самых оригинальных историй из всех когда-либо придуманных.

Картина является ремейком одноимённой ленты 1974 года режиссёра Сидни Люмета, которая получила 6 номинаций на «Оскар». Награда досталась ей только в одной – за лучшую женскую роль второго плана

Роль, которую сыграла Мишель Пфайффер, могли исполнить Анджелина Джоли и Шарлиз Терон

Правнук Агаты Кристи и председатель фонда Agatha Christie Ltd. Джеймс Причард является большим поклонником Кеннета Браны

Эркюль Пуаро – один из самых известных персонажей Агаты Кристи, появляющийся в 33 романах и более чем в 50 рассказах. Кеннет Брана прочитал их все, чтобы вжиться в образ Пуаро

«Убийство в Восточном экспрессе» снималось более тринадцати недель в студии «Лонгкросс» под Лондоном и на Мальте с ноября 2016 года по март 2017 года

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Экранизация романа автора множества бестселлеров Агаты Кристи «Убийство в «Восточном Экспрессе» рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

7.6 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера онлайн 13 февраля 2018
Премьера в мире 3 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Джуди Денч
Джуди Денч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийство в Восточном экспрессе 19 постеров
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s-kud 10 ноября 2017, 09:05
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