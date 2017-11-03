Убийство в Восточном экспрессе, 2017

Джонни Депп попросил сэра Кеннета Брана извиниться перед сэром Дереком Джейкоби после совместной съемки их сцены, потому что “мне пришлось кричать на него, я не хочу кричать на Дерека Джейкоби”.

“Восточный экспресс” курсировал по самым разным маршрутам. «Классический» “Восточный экспресс” двигался по маршруту “Париж —Стамбул”, проходя через Страсбург, Мюнхен, Вену, Будапешт и Бухарест. Поезд в этом фильме, как следует из объявления станции, — это “Simplon Orient Express”, который курсирует через Милан, Венецию, Белград и Софию.

Сэр Кеннет Брана знал о чрезмерной экстравагантности усов своего персонажа, но он оправдал это тем, что в оригинальном романе было пятнадцать цитат, в которых упоминались усы.

На съемочной площадке были установлены большие экраны с анимацией движущихся ландшафтов для создания визуального эффекта движущегося поезда. Из-за этого актер Джош Гад даже чувствовал укачивание во время съемок.

Большая часть актерского состава и массовки состояла из ближайших друзей и знакомых сэра Кеннета Брана, многие участвовали в его предыдущих проектах, снимались вместе с ним в кино или были членами его театральной труппы.

Когда был выпущен трейлер, многие поклонники Агаты Кристи жаловались на то, что такое изображение сэром Кеннетом Браной культовых усов Пуаро оскорбляет роман. Когда роман «Убийство в Восточном экспрессе» был впервые экранизирован в 1974 году, Агата Кристи (которая в то время была еще жива) была очень недовольна тем, какими получились усы у Пуаро Альберта Финни.

Мишель Пфайффер приступила к работе над ролью на несколько месяцев раньше остальных, занявшись созданием прически и гардероба своей героини.

На фотографии Кэтрин, которую Кеннет Брана носит в образе Эркюля Пуаро, изображена молодая Эмма Томпсон, первая жена режиссера.

В “Восточном экспрессе” действительно произошло одно убийство. Мария Фаркасану была ограблена и убита Карлом Штрассером, который вытолкнул ее из движущегося поезда. Это произошло примерно через год после того, как книга Агаты Кристи была опубликована.

В перерывах между съемками Джош Гад несколько раз «допрашивал» раздраженную Дейзи Ридли, пытаясь заставить ее рассказать о фильме “Звёздные войны: Последние джедаи” и снимая ее реакции на свой смартфон. Эти видео можно найти на “Facebook” и в “Instagram” актера.

Роман Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», который лег в основу фильма, опубликованный в 1934 году, считается одной из самых оригинальных историй из всех когда-либо придуманных.

Картина является ремейком одноимённой ленты 1974 года режиссёра Сидни Люмета, которая получила 6 номинаций на «Оскар». Награда досталась ей только в одной – за лучшую женскую роль второго плана

Роль, которую сыграла Мишель Пфайффер, могли исполнить Анджелина Джоли и Шарлиз Терон

Правнук Агаты Кристи и председатель фонда Agatha Christie Ltd. Джеймс Причард является большим поклонником Кеннета Браны

Эркюль Пуаро – один из самых известных персонажей Агаты Кристи, появляющийся в 33 романах и более чем в 50 рассказах. Кеннет Брана прочитал их все, чтобы вжиться в образ Пуаро

«Убийство в Восточном экспрессе» снималось более тринадцати недель в студии «Лонгкросс» под Лондоном и на Мальте с ноября 2016 года по март 2017 года