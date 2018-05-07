«Невидимый гость»: Рецензия Киноафиши

Расскажите мне правду

Бизнесмен Адриан Дориа помещен под домашний арест. Его обвиняют в убийстве любовницы. В ближайшее время должно пройти судебное заседание, где решится его судьба. И Адриан по совету своего адвоката решает обратиться к специалисту по выходу из самых сложных ситуаций – Вирджинии Гудман. Для этого она приезжает к нему вечером, чтобы разработать качественную стратегию защиты. Они начинают с самого начала и через различные версии того, что произошло, перебирая «грязное белье», пытаются найти идеальный вариант. Ведь, чтобы доказать невиновность бизнесмена, Вирджинии надо знать всю правду.

Кадр из фильма «Невидимый гость»

Создатели «Невидимого гостя» захватывают внимание зрителей с первых секунд, еще на стадии введения в историю, поясняя ситуацию Дориа-Касаса с помощью новостей, которые смотрит главный герой. Режиссер Ориол Паоло («Тело», «Ночь и день») работает в формате хорошо известном и изученным кинозрителями. Используя оригинальные приемы и обманывая ожидания публики фальшивыми вариантами развития событий, Дориа пытается скрыть правду и защитить свою любовницу. А Вирджиния Гудман, защитник главного героя, различными путями пытается вывести Дориа-Касаса из себя, чтобы выяснить остались ли у него какие-нибудь недоговоренности и не оставил ли он чего-то напоследок. Основываясь на диалоге главного подозреваемого и его «адвоката дьявола», создатели закручивают сюжет с несколькими твистами, парой переломных моментов, которые не дают расслабиться зрителям до самого финала. Ведь во время просмотра сидящих в кинозале не оставляет ощущение, что их еще не раз обманут.

Кадр из фильма «Невидимый гость»

Испанская звезда Марио Касас («Дикая история», «Ведьмы из Сугаррамурди») продолжает сниматься в совершенно не похожих друг на друга жанрах. «Невидимый гость» держится во многом благодаря его работе. Барбара Ленни («Кожа, в которой я живу», «Женщины в парке») убедительно аккомпанирует своему более известному Касасу, ей с легкостью удается обманывать зрителей и создавать фальшивые версии произошедшего. Другой дуэт, противодействующий главным героям, – родители пропавшего парня, пытающиеся разобраться, что же все-таки случилось. Актеры Ана Вахенер («Я очень возбужден», «Бьютифул») и Хосе Коронадо («Только химия», «Тело») изобразили на экране все эмоции, которые преследуют семейную пару, лишившуюся своего ребенка.

Кадр из фильма «Невидимый гость»

Оператор Чави Хименес («Агора», «Обитель теней») создал для «Невидимого гостя» несколько миров, чтобы зрители не путались, где реальность, а где герои вспоминают нужные для адвокатов показания. Не забывает оператор и про лица персонажей, чтобы кинопублика хорошо понимала, что все, что произошло, не прошло не замеченным для участников. Композитор Фернандо Веласкес («Багровый пик», «Голос монстра») известен зрителям как автор внушительных, немного пафосных, но всегда хорошо узнаваемых саундтреков. В «Невидимом госте» музыка помогает проекту создавать настроение, присущее классическим жанровым картинам.

Кадр из фильма «Невидимый гость»

Европейский «Невидимый гость» - это отличный вариант возвращения к классическим детективам, в которых зрителей принято запутывать. Нужно досмотреть фильм до конца, чтобы узнать все за и против. Фильм длится чуть меньше двух часов, а по ощущениям зрители успевают посмотреть небольшой минисериал, столько событий создатели успевают описать и показать кинопублике. Актеры, визуальный и музыкальный ряд, сценарий – все в «Невидимом госте» работает на создание действительно работающей схемы. Она превращается при просмотре в удивительную картину, способную вытащить из зрителей эмоции и переживать сразу за всех героев.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 31 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Невидимый гость»