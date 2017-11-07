«Убийство в Восточном экспрессе»: Рецензия Киноафиши

Убийца среди нас

В человеке все должно быть прекрасно – и не только лицо, душа или мысли. Галстук его обязан быть безупречно ровным, усы – безупречно симметричными, а манеры – безупречно галантными. Да что манеры! Даже куриные яйца, которые он (человек) изволит вкушать на завтрак, не могут быть разной формы (измерительные приборы вам в помощь). Так считает Эркюль Пуаро – педант и гений частного сыска. А еще он уверен, что мир делится на черный и белый цвета: что есть добро и есть зло – а третьего просто не существует. И что убийца – всегда убийца. А жертва – всегда лишь жертва. Остальное же – от лукавого.

Кеннет Брана в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»

Но убийство в «Восточном экспрессе» ставит детектива в тупик. Оно явно не желает укладываться в привычную схему. И Пуаро невольно пасует. Судите сами: в поезде ехало 13 пассажиров. Вдова в последнем приступе молодости, искательница мужа и приключений (Мишель Пфайффер); торгаш поддельным антиквариатом (Джонни Депп); его вороватый бухгалтер (Джош Гад); чопорная русская княгиня (Джуди Денч) со своей серенькой компаньонкой; венгерский танцор (Сергей Полунин) с женой и дипломатической неприкосновенностью; молоденькая «проповедница» (Пенелопа Крус) и т.д. Утром одного из них нашли мертвым. С поезда же никто не сходил – а значит, убийца всё еще среди пассажиров. Но кто?

Джонни Депп в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»

Снимать кино по мотивам известных детективных романов – задачка совсем не из легких. Особенно, если тебя уже успели опередить. А режиссера Кеннета Брану опередили, и не однажды. «Восточный экспресс» экранизировали несколько раз: самой удачной оказалась версия 1974-го года, снятая Сидни Люметом и получившая шесть номинаций на «Оскар». В такой ситуации мистеру Бране не позавидуешь: большая часть потенциальной аудитории не только хорошо знакома с сюжетом (кто из нас не читал Агату Кристи!), но и, скорее всего, помнит фильм-предшественник. А значит, надобно рисковать. Рисковать, потому что иначе автора обвинят в банальном копировании, в предсказуемости и т.д.

Джуди Денч в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»

И Кеннет Брана рискует. Правда, делает это довольно робко и в рамках дозволенного. Прежде всего, его «новации» касаются характера Пуаро (которого, кстати, играет он сам). Из привычного нам чудака усач-бельгиец превращается в настоящего педанта, в харизматичного джентльмена в отличной физической форме, который и врага легко на лопатки уложит в честном бою, и от принципов своих не отступит. Также к основной истории прилагается предисловие, в котором Пуаро, под стать царю-Соломону, решает спор «трех религий» (то есть «находит виновного» среди трех подозреваемых: священника, имама и раввина).

Пенелопа Крус в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»

С другой стороны, когда дело доходит, собственно, до главных событий, становится ясно, что от классического варианта новый «Восточный экспресс» уехал не так уж и далеко. Фильм Браны здорово напоминает своего предшественника, хотя разговоров стало гораздо меньше, а динамики – больше. Эмоциональности тоже прибавилось, а вот атмосфера загадочности куда-то исчезла – видимо, растаяла под театральными софитами, коих в избытке. Нет, не поймите меня буквально: я имею в виду лишь то, что новоявленный «Экспресс» иногда слишком уж театрален. Да, он красочен, ярок и динамичен, но иногда ловишь себя на мысли, что эта роскошь картинки – роскошь дорогущего телеспектакля. Впрочем, давайте назовем это особенностями стилистики – почему бы и нет?!

Мишель Пфайффер в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»

Тем более что непозволительно театральным, пожалуй, выглядит только финал. «Прощальный» монолог–разоблачение от Эркюля Пуаро явно не самое сильное звено в этой истории. Как бы то ни было, придираться к фильму не очень хочется: за пару операторских находок («проходку» Пуаро по вагонам, снятую одним кадром; необычные ракурсы, съемки с потолка и т.д.) да за феноменальный каст фильму простить можно многое. А кастинг и в самом деле такой, что нет слов. Только представьте: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Джош Гад и т.д. Правда, что-то мне подсказывает, что шесть номинаций на «Оскар» «Убийству» Кеннета Браны, скорее всего, не светит. Но это уже так, мелочи.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Убийство в Восточном экспрессе»