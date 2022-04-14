«Стикер»: Рецензия Киноафиши

Михаил – молодой и подающий большие надежды московский архитектор. Теперь ему предстоит закрепить свои первые успехи и закончить монументальную стройку большого здания в самом центре Москвы. Но задача оказывается непростой. Партнеры принимают недальновидные решения, экономя на стройматериалах, а задержки в сроках подталкивают взять кредит не совсем законным путем. Проблем добавляет невеста, которая хочет помириться после большой ссоры и понять, есть ли у них совместное будущее. Друг пытается отвлечь Мишу от навалившихся трудностей и приглашает к нему девушку по вызову. Между ними сразу пробегает искра, и герой влюбляется в незнакомку. Казалось бы, эта мимолетная связь останется лишь ярким воспоминанием, но на следующий день Михаил встречает ее в своем офисе и пытается понять, с какой целью она устроилась на работу именно в его компанию.

Очень быстро все закручивается в психологический детектив, в котором главный герой пытается любыми способами разобраться в целях таинственной девушки, бесцеремонно ворвавшейся в его жизнь. Кажется, все вокруг врут, и верить не получается даже самому себя, ведь чувства очень легко позволяют выдавать желаемое за действительное. Такие кошки-мышки, где приходится ловить собственную параноидальную тень. Герой начинает постепенно разбираться не только в собственных эмоциях, но и в мотивах окружающих. Первым открытием становится разочарование в деньгах и статусе, долгое время казавшихся смыслом жизни. Они быстро оборачиваются пылью, мешающей разглядеть главное — людей. Только избавившись от всей шелухи и открыв сердце, можно обрести счастье в этом мире.

Стикер

Но все же детективная часть весьма быстро растворяется на фоне истории большой любви. Вводные в ней довольно привычны для мелодрамы: богатый, молодой и успешный архитектор моментально влюбляется в скромную, обаятельную и таинственную проститутку. Последняя деталь добавляет истории пикантности и становится ключевой для сюжета. Такая первая встреча оказывается ненадежным фундаментом, на котором сложно создать что-то крепкое и настоящее, и это вынуждает медленно, буквально по кирпичику выстраивать утерянное доверие друг к другу. Эти отношения перекликаются с работой главного героя, как раз занятого крупным архитектурным проектом. Здесь проглядываются похожие проблемы с завистниками и интригами, где доверие является самой ценной валютой. Вот и получается, что Михаилу приходится строить не только метафорические мосты между сердцами, но и следить за собственными партнерами, пытаясь возвести реальное здание.

Все это время мы пребываем в сказке. Тут не остаются безнаказанными дети чиновников, которые нагло пристают к официанткам и устраивают пьяный дебош. В самом центре города можно построить архитектурный шедевр, как будто родившийся из студенческих мечтаний. Ну и конечно, стоит пригласить девушку по вызову, как к вам приедет скромная красавица, случайно ступившая на этот безнравственный путь. Правда, работают чудеса в обе стороны, ведь героине повезло не меньше, чем «покупателю», и она тоже встретит своего принца. Но в русскую «Красотку» все равно врывается реальность со взятками, откатами, мошенничествами, полицией и тюрьмой. Остается лишь уворачиваться от этих препятствий и продолжать верить в чудо настоящей любви, способной принести исцеление.

Стикер

«Стикер» хочет быть универсальным кино для всех. С одной стороны, это детективная история о махинациях и попытках сохранить совесть в прогнившем бизнесе. С другой — трогательная мелодрама о большой любви и сложных поисках доверия. Финал позволяет поверить, что мир еще не лишен чудес, и окончательно не утратить веру в прекрасное.