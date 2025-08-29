«Выход 8»: Рецензия Киноафиши

Усталый безымянный мужчина, обозначенный как Потерянный человек, едет в переполненном вагоне метро. Скандал между матерью с плачущим младенцем и агрессивным клерком, свидетелем которого невольно стал Потерянный человек, прерывается звонком его бывшей девушки. Подруга рассказывает, что беременна, и герой никак не может понять, что ему делать дальше, ведь к отцовству он совсем не готов. Погруженный в собственные мысли, Потерянный человек не замечает, как переходы метро, еще минуту назад кишащие людьми, становится подозрительно пустынными, а сам он нарезает по ним круги, не в силах найти выход.

В 2023 году независимый разработчик Kotake Create представил инди-игру «Выход 8», суть которой — найти выход из метрополитена. Игроку нужно внимательно осматривать свой путь на предмет аномалий: если замечаешь что-то необычное, надо вернуться назад, иначе вновь попадешь в самое начало. Если 8 раз сделать верный выбор и обнаружить все аномалии, найдешь выход.

Игра быстро завоевала популярность, получив более 1,5 миллиона загрузок и ряд наград японской игровой индустрии. А в конце 2024 года стало известно, что идет работа над экранизацией игры. Режиссером стал Гэнки Кавамура, автор бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут» и продюсер аниме-хита «Дитя погоды». Главная роль досталась Кадзунари Ниномия — участнику популярной японской группы Arashi и звезде военной драмы Клинта Иствуда «Письма с Иводзимы».

Адаптируя бессюжетную игру, Кавамура, пусть и пунктирно, задает предысторию и основной конфликт главного героя. Мы не знаем, кто такой Потерянный человек, где он живет и кем работает. Единственной важной (как для него самого, так и для зрителя) является новость о незапланированной беременности его девушки. Именно это становится отправной точкой скитаний героя. Неуверенность и сомнение в своих возможностях также подпитываются острым чувством вины. Потерянный человек переживает, что не вступился за женщину с младенцем, и в какой-то момент даже получит возможность взглянуть на эту ситуацию со стороны, с горечью признав свое малодушие.

Пространство является еще одним важным героем фильма. Стерильно чистые переходы метро, по которым можно блуждать до бесконечности, с одной стороны, вдохновлены городской легендой о Закулисье — бескрайнем лабиринте коридоров и комнат, из которого невозможно выбраться. С другой стороны, метро — довольно частое место действия хорроров и триллеров, от «Полуночного экспресса», «Крипа» и «Маребито» до более новых «Подземной бездны» и «Призрачной станции». Большое скопление людей, теснота, нехватка воздуха, невозможность быстро выйти на поверхность — все это может вызывать неприятные ощущения и у тех, кто не страдает клаустрофобией. Боязнь метрополитена даже выделяют как отдельное тревожное расстройство — метрофобию.

«Выход 8» нельзя назвать классическим хоррором: здесь нет скримеров или натуралистичных жутких сцен. Напряжение в «Выходе 8» рождается из монотонного, почти гипнотического блуждания. Зритель быстро становится соучастником и вместе с героем пристально всматривается в экран, пытаясь заметить малейшие несоответствия.

Аномалии, с которыми сталкивается Потерянный человек, могут быть самыми разными: от безобидных и едва заметных (как, например, перевернутые таблички с обозначениями) до действительно тревожных и даже опасных. Объединяет их одно: все они потихоньку расшатывают и без того оголенные нервы протагониста. Казалось бы, самые обычные детали (например, мужчина с портфелем, идущий по своим делам, или рекламные афиши) начинают выглядеть жутковато.

Несмотря на стремление углубить героя, сделать его более живым и реалистичным, ключевую роль в «Выходе 8» все-таки играет не психологизм, а необычный сеттинг и мастерски нагнетаемый саспенс. Это по-настоящему экспериментальное кино, которое предлагает соединить игровой и зрительский опыт, превращая зрителя в такого же потерянного путника.