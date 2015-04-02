Бегущий в лабиринте
– Главный герой — подросток Томас, который просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди 60 подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже два года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка в состоянии комы…
Если продолжение будут снимать по книге, то интрига там будет и ещё какая!)) А конец третьей книги вообще очень неожиданный. Я заинтересовалась и прочитала все 3 книги за 2 дня, они очень легко читаются, написаны простым языком и даже несколько примитивным, но ведь это книги для подростков.
В фан-клубах многие обсуждают любовные сцены и отношения героев, но меня они не впечатлили, видимо возраст не тот)) А вот сюжет очень даже интересный.
В книге там выхода просто не было вообще. Никакого. А эта полянка и солнце были не настоящими. Весь лабиринт вместе с полянкой в центре находился в закрытом помещении, то есть выйти можно было только через закрытый люк, через который они собственно и вышли, когда ввели код.
Кстати, по сравнению с Городом грехов 2, который я лично очень ждала, а потом не знала куда деться от скуки, Бегущий в лабиринте просто очень интересный и захватывающий фильм.
Так и есть. Похоже ведь (группа детей\подростков собралась в замкнутом месте толпой), только жизнь внутри лабиринта в фильме совсем не раскрыта, на нее просто времени не осталось. Понятно что Повелитель мух, гораздо драматичнее и глубже, вот даже твой Галли, совсем не понятно зачем все устроил, ну как бы можно предположить, но не факт.Цитата (peacefrog, 22/09/2014 - 14:36:36):ак или иначе глейдеры не теряют человеческого лица, не дичают и, остаются, нормальными американцами.
Ну не знаю, где там про американцев было? Тебе они уже мерещатся везде✊ . Пора я думаю валить их✊
Я уж думал позабыл ты про вату, про дедов наших че то, а нет, чтишь✊
Согласен с peacefrog - Фильм очень крутой !!!!! Лучше голодных игр в 50 раз !!! =) Отличная игра молодёжи.
Сценарий идеальный ! Сюжет Супер ! Весь фильм держит в напряжении с этим лабиринтом . И что очень приятно ,это не понятное послевкусие после фильма , в чём же разгадка , а что дальше ?? С удовольствием пойду на 2-ю и 3-ю часть !!!
9/10 ✊
Да может и играют, только все крутится около избитого сюжета "Повелителя Мух", ничего нового кроме самого лабиринта. Реалистичности не хватает в их действиях, да и пауки эти какие то дохлые. Не знаю, все в одну кучу смешали (я книгу не читал), солнце, ученые, подстава, вирус, мозк, лабиринт, я все Минотавра ждал... Думаю первые Голодные игры, куда серьезней, там власть зажралась...✊
Ещё мне почему-то очень понравился Минхо, он такой красивый и необычный))
Сразу конечно было понятно, что это развод на бабло. И конечно на этот развод сразу попался (кто бы сомневался) - ФРОГ✊ ✊ . Но Фрог не так прост, как кажется, я думаю ему прокатчик заслал 500р на мобилу, Фрог потратил 300р на билет и еще 200р на пиво осталось. То есть в целом нормально так отдохнул✊
По поводу боев замшевых пауков против 40 килограммовых детей с копьями, все очень убого. И глупо. На хрена нужны такие пауки, которых копьем можно в пропасть скидывать?? Очень надеялся что в этом чудо лабиринте будет хоть что то, кроме пауков, а нет, бетон\арматура\конец фильма✊ 3\10
Что касается движухи, всё просто отлично. Простенько, но живенько и со вкусом. Все бегут-бегут-бегут. Прячутся. Снова бегут.
Графика и звук понравились, хромакейность совсем не ощущалась. Лабиринт серьезной такой штуковиной торчит в кадре. Чего-то в нем лязгает, ревет и грохочет. Сквозняком несет из него и тайной.
Что не понравилось, так это диалоги. Вот жеж тоска. Словно роботы общаются. Или игра такая: говорить и при этом не сказать почти ничего. Ну, и характеры: усредненные, скучные, просто типажи ходячие. Если бы я раньше некоторых пацанов не видела, забыла бы уже на выходе из зала. В общем, они стали просто фоном для очередного Избранного. Особенно жаль Минхо. Говорят, в книге он чуть ли не самый яркий персонаж и острослов.
В целом увлекательно, интригу и напряжение кино держит до конца, провисаний нет.
Финал как холодный душ сразу после хорошей пробежки. Хотелось сказать: да нууу...
Немного бесит правда главная тетушка в финале, клонированная с героини Мэрил Стрип из недавнего The Giver.
в смысле внешне клонированная? там до Стрип, как до Луны.
Меня больше бесил самый "старый" местный. Которого в Миллерах паук в тестикулы ужалил.
У меня только одни мысли были
ага, мысль вообще одна: бежааать!!!
7/10
Пионер
Вот собственно и понятно, чем так понравился тебе этот фильм...✊
