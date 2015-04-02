Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Бегущий в лабиринте - дублированный трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Бегущий в лабиринте. Дублированный трейлер 1

Бегущий в лабиринте. Дублированный трейлер 1

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 марта 2014
Бегущий в лабиринте – Главный герой — подросток Томас, который просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди 60 подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже два года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка в состоянии комы…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Да ладно, опять начало саги?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 12 февраля 2016, 12:11
Ответ на сообщение Queen Julia от 29/09/2014 - 08:26:21




Если продолжение будут снимать по книге, то интрига там будет и ещё какая!)) А конец третьей книги вообще очень неожиданный. Я заинтересовалась и прочитала все 3 книги за 2 дня, они очень легко читаются, написаны простым языком и даже несколько примитивным, но ведь это книги для подростков.

В фан-клубах многие обсуждают любовные сцены и отношения героев, но меня они не впечатлили, видимо возраст не тот)) А вот сюжет очень даже интересный.
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
Alessia 12 февраля 2016, 21:57
Оказывается у этой книги Джеймса Дашнера куча фан-клубов и фанатов, которые ждали экранизации! А продолжение выйдет в сентябре 2015 года. Я к 2015 году уже забуду что там было в первой части)) Вот как у них терпения хватает ждать?))
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
Alessia 12 февраля 2016, 21:57
Ответ на сообщение Stranger от 24/09/2014 - 19:30:14


В книге там выхода просто не было вообще. Никакого. А эта полянка и солнце были не настоящими. Весь лабиринт вместе с полянкой в центре находился в закрытом помещении, то есть выйти можно было только через закрытый люк, через который они собственно и вышли, когда ввели код.

Кстати, по сравнению с Городом грехов 2, который я лично очень ждала, а потом не знала куда деться от скуки, Бегущий в лабиринте просто очень интересный и захватывающий фильм.
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
Toporock 12 февраля 2016, 21:57
Цитата (peacefrog, 22/09/2014 - 14:36:36):Повелитель ведь - это фильм (роман) об отношениях в человеческой стае, о взаимоотношениях личности и коллектива, о конфликте гуманизма и животного начала, британского воспитания и дикой человеческой природы...

Так и есть. Похоже ведь (группа детей\подростков собралась в замкнутом месте толпой), только жизнь внутри лабиринта в фильме совсем не раскрыта, на нее просто времени не осталось. Понятно что Повелитель мух, гораздо драматичнее и глубже, вот даже твой Галли, совсем не понятно зачем все устроил, ну как бы можно предположить, но не факт.Цитата (peacefrog, 22/09/2014 - 14:36:36):ак или иначе глейдеры не теряют человеческого лица, не дичают и, остаются, нормальными американцами.

Ну не знаю, где там про американцев было? Тебе они уже мерещатся везде✊ . Пора я думаю валить их✊
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
Toporock 12 февраля 2016, 21:57
Цитата (peacefrog, 22/09/2014 - 14:36:36):Галли и его сторонники - это такой собирательный образ запуганной российской ваты, цепляющейся за осколки совка и пытающейся спрятаться в прошлом от настоящего и будущего.



Я уж думал позабыл ты про вату, про дедов наших че то, а нет, чтишь✊
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
Swi4e1 15 февраля 2016, 11:36
Ответ на сообщение peacefrog от 18/09/2014 - 18:58:47



Согласен с peacefrog - Фильм очень крутой !!!!! Лучше голодных игр в 50 раз !!! =) Отличная игра молодёжи.

Сценарий идеальный ! Сюжет Супер ! Весь фильм держит в напряжении с этим лабиринтом . И что очень приятно ,это не понятное послевкусие после фильма , в чём же разгадка , а что дальше ?? С удовольствием пойду на 2-ю и 3-ю часть !!!

9/10 ✊
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
Toporock 15 февраля 2016, 11:36
Цитата (Comon, 20/09/2014 - 00:51:41):40-килограмовые дети играют норм



Да может и играют, только все крутится около избитого сюжета "Повелителя Мух", ничего нового кроме самого лабиринта. Реалистичности не хватает в их действиях, да и пауки эти какие то дохлые. Не знаю, все в одну кучу смешали (я книгу не читал), солнце, ученые, подстава, вирус, мозк, лабиринт, я все Минотавра ждал... Думаю первые Голодные игры, куда серьезней, там власть зажралась...✊
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
Alessia 15 февраля 2016, 11:36
Фильм классный, мне понравился! Смотреть очень интересно, держит в напряжении. Если бы я перед просмотром не читала отзывы, то было бы ещё интереснее. И концовка тоже неожиданная. Обязательно посмотрю вторую часть когда она будет в прокате.

Ещё мне почему-то очень понравился Минхо, он такой красивый и необычный))
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:23
С точки зрения сюжета, муть страшная. Очередная группа, очередных подростков, оказалась сама по себе, тут нюанс, непонятно как и почему они оказались вместе. Супер хитрый ход производителей, они нам скажут в третьей части, и только потому, что нам уже будет не интересно...✊



Сразу конечно было понятно, что это развод на бабло. И конечно на этот развод сразу попался (кто бы сомневался) - ФРОГ✊ ✊ . Но Фрог не так прост, как кажется, я думаю ему прокатчик заслал 500р на мобилу, Фрог потратил 300р на билет и еще 200р на пиво осталось. То есть в целом нормально так отдохнул✊



По поводу боев замшевых пауков против 40 килограммовых детей с копьями, все очень убого. И глупо. На хрена нужны такие пауки, которых копьем можно в пропасть скидывать?? Очень надеялся что в этом чудо лабиринте будет хоть что то, кроме пауков, а нет, бетон\арматура\конец фильма✊ 3\10
16 февраля 2016, 02:23 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:23
Приятная, прямо скажем, неожиданность. На таком неубедительном сюжете вполне приличное кино получилось.

Что касается движухи, всё просто отлично. Простенько, но живенько и со вкусом. Все бегут-бегут-бегут. Прячутся. Снова бегут.

Графика и звук понравились, хромакейность совсем не ощущалась. Лабиринт серьезной такой штуковиной торчит в кадре. Чего-то в нем лязгает, ревет и грохочет. Сквозняком несет из него и тайной.

Что не понравилось, так это диалоги. Вот жеж тоска. Словно роботы общаются. Или игра такая: говорить и при этом не сказать почти ничего. Ну, и характеры: усредненные, скучные, просто типажи ходячие. Если бы я раньше некоторых пацанов не видела, забыла бы уже на выходе из зала. В общем, они стали просто фоном для очередного Избранного. Особенно жаль Минхо. Говорят, в книге он чуть ли не самый яркий персонаж и острослов.

В целом увлекательно, интригу и напряжение кино держит до конца, провисаний нет.

Финал как холодный душ сразу после хорошей пробежки. Хотелось сказать: да нууу...



Ответ на сообщение peacefrog от 18/09/2014 - 18:58:47


Немного бесит правда главная тетушка в финале, клонированная с героини Мэрил Стрип из недавнего The Giver.

в смысле внешне клонированная? там до Стрип, как до Луны.

Меня больше бесил самый "старый" местный. Которого в Миллерах паук в тестикулы ужалил.

У меня только одни мысли были

ага, мысль вообще одна: бежааать!!!

7/10
16 февраля 2016, 02:23 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:23
Цитата (Fatamorgana, 19/09/2014 - 14:32:09):

Пионер
16 февраля 2016, 02:23 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:23
Цитата (peacefrog, 18/09/2014 - 22:00:32):Да, я тоже подумал..



Вот собственно и понятно, чем так понравился тебе этот фильм...✊
16 февраля 2016, 02:23 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Бегущий в лабиринте
Бегущий в лабиринте триллер, детектив, фантастика, 2014, США
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:58
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше