«Субурбикон»: Рецензия Киноафиши

Иллюзия тишины среди всеобщей жестокости

США 50-х годов. Маленький городок Субурбикон славится спокойной жизнью: здесь все друг друга знают, дружат и помогают. Но внезапно происходит событие, всколыхнувшее общество — в городе впервые поселяется темнокожая семья Майерс. Жители возмущены и хотят всеми силами избавиться от нежелательных соседей. А на фоне происшествий общественных происходит личная трагедия — на дом Гарднера Лоджа (Мэтт Дэймон) нападают грабители. Они усыпляют всю семью хлороформом, что приводит к гибели его жены (Джулианна Мур). После этого в доме Лождей поселяется её сестра (её тоже играет Джулианна Мур), чтобы помогать отцу воспитывать сына (Ноа Джуп). Но вполне ожидаемо быстро выясняется, что убийство, возможно, не было случайным, а жители городка Субурбикон не так просты и безобидны, как показывают в рекламе.

Кадр из фильма «Субурбикон»

Сотрудничество Джорджа Клуни и братьев Коэнов началось довольно давно. Правда раньше расстановка сил была несколько другой, но это привело к созданию, например, такого прекрасного фильма, как «После прочтения сжечь». Теперь же Клуни-режиссёр выпускает кино по сценарию Коэнов. И, к сожалению, «Субурбикон» выглядит слабее, чем собственные творения братьев. Хотя, казалось бы, составляющие ровно те же. Сценарий и атмосфера Коэнов сквозит здесь буквально в каждом кадре. Это и совершенно картиночный, будто нарисованный городок. И невероятное количество мерзавцев на единицу пространства и времени. По сути, положительным персонажем можно назвать только мальчика. Сюжетные линии традиционно задают сразу несколько направлений, чтобы в финале сойтись всем воедино в главную общую сцену. И любимый приём братьев Коэнов — огромное количество мелочей, которые мимоходом показаны в начале, и обязательно выстреливают в конце. Тут важно всё, вплоть до бутербродов.

Кадр из фильма «Субурбикон»

Но что-то в этом фильме всё-таки не клеится и не даёт ему стать таким же целостным, как, например, «Фарго». Понять, что с «Субурбиконом» не так, довольно трудно. Вроде бы все части по отдельности хороши. Мэтт Дэймон играет отлично, без лишней суеты и преувеличений. Портит его образ только дубляж Гарика Харламова. Совершенно неясный пиар ход — пригласить на озвучку неподходящего по голосу артиста исключительно по причине внешнего сходства. Из-за этого в русской версии Дэймон звучит намного менее убедительно, чем средний актёр Гэри Басараба, говорящий голосом Клюквина. Джулианна Мур умудрилась сыграть сестёр-близнецов по-разному, а гротескный Оскар Айзек в роли страхового агента отлично оттеняет картину. Но долгие монологи, которые в «Большом Лебовски» выглядели отлично, здесь кажутся излишне затянутыми. И понятно, что детективная составляющая с «Субурбиконе» далеко не главное, но всё-таки стоило воплотить её не настолько предсказуемо.

Кадр из фильма «Субурбикон»

Возможно, беда в том, что Клуни попытался вписать в сюжет слишком много морали — того, чем никогда не страдали Коэны, подразумевая как нечто очевидное. Именно это не позволяет картине развиваться более свободно и закручиваться более плотно, чтобы захватить зрителя полностью. История того, как весь город ополчился на темнокожую семью, здесь выглядит слишком громоздкой и зачастую лишней. Идея понятна — разрушение иллюзий о тихом городке сразу в двух плоскостях. Подлость общества — нападение на семью Майерсов, подлость в частной жизни — поведение Гарднера Лоджа. И наверняка именно эта идея в США сейчас выстрелит лучше всего как злая ирония над электоратом Трампа. Но российской публике она покажется скорее надуманной. Лишь картина простой дружбы двух мальчиков немного спасает ситуацию, она выглядит искренней и трогательной.

Кадр из фильма «Субурбикон»

«Субурбикон» ни в коем случае не плохой фильм, пусть даже идея в чём-то повторяет всё тот же «Фарго». Он изящен визуально, есть удачные юмористические сцены и неожиданные моменты. К тому же он даёт неплохой экскурс в историю — ведь проблема расовой сегрегации решалась далеко не за один день, и подобное поведение было печальной реальностью. Смотреть этот фильм действительно приятно, но постоянно возникает ощущение, что можно было сделать лучше, ярче, динамичнее и глубже. Поэтому вряд ли «Субурбикону» уготована судьба лучших работ Коэнов или Клуни, скорее он останется разовой историей.

Алексей Хромов

В российском прокате с 16 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Субурбикон»