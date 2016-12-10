Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекарство от здоровья Лекарство от здоровья
Киноафиша Фильмы Лекарство от здоровья
A Cure for Wellness

Лекарство от здоровья, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Обладатель премии «Оскар» за мультфильм «Ранго», а также человек, подаривший нам «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и хоррор «Звонок», Гор Вербински, вновь обращается к жанру ужасов. О его ленте «Лекарство от здоровья» было объявлено в 2015 году. Стало известно, что главные роли сыграют Дэйн ДеХаан («Хроника», «Лайф», «Самый пьяный округ в мире»), а также Джейсон Айзекс («Питер Пэн», «Гарри Поттер и тайная комната») и Миа Гот («Эверест», «Нимфоманка: Часть 2»).

Главный герой картины «Лекарство от здоровья» отправляется в Швейцарию, чтобы забрать своего начальника, который наслаждается отдыхом в Альпах. Однако по прибытии обнаруживается, что мужчина пропал. Не остаётся ничего, кроме как дождаться его появления. Вскоре молодой человек понимает, что стал заложником этой лечебницы, в которой начинают происходить странные вещи. Сумеет ли он выбраться оттуда?

- Гор Вербински уже сотрудничал со сценаристом Джастином Хейсом на съёмках фильма «Одинокий рейнджер»

- Фильм снимался в Замке Гоггенцолерн в Германии, который был специально закрыт для посетителей в период с 13 по 24 июля 2015 года

- 8,1 миллионов евро на съёмки фильма «Лекарство от здоровья» были выделены немецким Фондом кино, а ещё 500 тысяч евро поступили от фонда Medienboard Berlin-Brandenburg

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.

6.8 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера онлайн 19 июня 2017
Премьера в мире 10 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Миа Гот
Миа Гот
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер
Аннетт Лобер
Аннетт Лобер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Остров проклятых
Остров проклятых (2009)
8.447699
Фильм находится в подборках
Фильмы про замки и особняки Фильмы про замки и особняки
Постер фильма Лекарство от здоровья 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Лекарство от здоровья смотреть онлайн

Лекарство от здоровья
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Поучительную историю о том, как важно кипятить и фильтровать воду перед употреблением нам расскажет физиологический хоррор «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Оскароносный режиссер и автор «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и «Звонка» в этот раз порадовал аудиторию фильмом меланхоличным, полным символизма, больше авторским, нежели рассчитанным на массового потребителя. Кадр из фильма «Лекарство от…
Читать
xrobostov94 10 апреля 2017, 09:27
Рецензия на фильм "Лекарство от здоровья"
«Лавкрафт, Остров проклятых, Райский проект, Багровый пик, Дом грёз...» грозно шепчет в полутьме… Читать дальше…
Ирина 31 марта 2017, 14:25
Осталось двойственное ощущение. Немного сюжет провисает, но посыл и картинка очень понравились!
Отзывы Написать
45 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Лекарство от здоровья
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Призрак в доспехах» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши» Сегодня в кино - картины, пытливо исследующие актуальные реалии. Это киберпансковская антиутопия, приправленная восточной экзотикой, «Призрак в доспехах», параноидальный хоррор
Написать
29 марта 2017 17:09
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши