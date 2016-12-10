Лекарство от здоровья, 2016

Обладатель премии «Оскар» за мультфильм «Ранго», а также человек, подаривший нам «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и хоррор «Звонок», Гор Вербински, вновь обращается к жанру ужасов. О его ленте «Лекарство от здоровья» было объявлено в 2015 году. Стало известно, что главные роли сыграют Дэйн ДеХаан («Хроника», «Лайф», «Самый пьяный округ в мире»), а также Джейсон Айзекс («Питер Пэн», «Гарри Поттер и тайная комната») и Миа Гот («Эверест», «Нимфоманка: Часть 2»).
Главный герой картины «Лекарство от здоровья» отправляется в Швейцарию, чтобы забрать своего начальника, который наслаждается отдыхом в Альпах. Однако по прибытии обнаруживается, что мужчина пропал. Не остаётся ничего, кроме как дождаться его появления. Вскоре молодой человек понимает, что стал заложником этой лечебницы, в которой начинают происходить странные вещи. Сумеет ли он выбраться оттуда?
- Гор Вербински уже сотрудничал со сценаристом Джастином Хейсом на съёмках фильма «Одинокий рейнджер»
- Фильм снимался в Замке Гоггенцолерн в Германии, который был специально закрыт для посетителей в период с 13 по 24 июля 2015 года
- 8,1 миллионов евро на съёмки фильма «Лекарство от здоровья» были выделены немецким Фондом кино, а ещё 500 тысяч евро поступили от фонда Medienboard Berlin-Brandenburg
Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.
«Лавкрафт, Остров проклятых, Райский проект, Багровый пик, Дом грёз...» грозно шепчет в полутьме… Читать дальше…