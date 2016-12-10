Лекарство от здоровья, 2016

Обладатель премии «Оскар» за мультфильм «Ранго», а также человек, подаривший нам «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и хоррор «Звонок», Гор Вербински, вновь обращается к жанру ужасов. О его ленте «Лекарство от здоровья» было объявлено в 2015 году. Стало известно, что главные роли сыграют Дэйн ДеХаан («Хроника», «Лайф», «Самый пьяный округ в мире»), а также Джейсон Айзекс («Питер Пэн», «Гарри Поттер и тайная комната») и Миа Гот («Эверест», «Нимфоманка: Часть 2»).

Главный герой картины «Лекарство от здоровья» отправляется в Швейцарию, чтобы забрать своего начальника, который наслаждается отдыхом в Альпах. Однако по прибытии обнаруживается, что мужчина пропал. Не остаётся ничего, кроме как дождаться его появления. Вскоре молодой человек понимает, что стал заложником этой лечебницы, в которой начинают происходить странные вещи. Сумеет ли он выбраться оттуда?