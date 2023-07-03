«Гипнотик»: Рецензия Киноафиши

Остинский коп Дэнни Рурк (Бен Аффлек) уже долгое время находится в депрессии после пропажи дочери. Её украли практически на глазах отца, но похититель утверждает, что ничего не помнит, а следов ребенка или каких-либо зацепок по делу уже более трёх лет нет никаких. От терапии Рурка отвлекает звонок напарника, который зовет его на странное дело: у полиции есть информация о готовящемся ограблении банка, целью которого является всего одна банковская ячейка. Прибыв на место, Рурк видит, что довольно необычную кражу проворачивает суровый мужчина с непроницаемым взглядом (Уильям Фихтнер), который будто бы силой мысли может управлять людьми. Пытаясь разобраться в происходящем, Рурк выходит на таролога Диану Круз (Алисе Брага), утверждающую, что такие способности — результат работы тайной правительственной организации, обучающей так называемых гипнотиков, людей с невероятными способностями разума.

Фильмография Роберта Родригеса обладает какой-то обаятельной неряшливостью. Не встав в один ряд в разговорном жанре со своим давним другой Тарантино (олдскульные фанаты обоих порадуются отсылке к «Отчаянному» в начале фильма), он умудрился наснимать разного кино для мужчин и мальчиков: от брутального нуара «Города Грехов» до дурошлепского псевдоаниме про Шаркбоя и Лаву. В «Гипнотике» же Родригес пробует себя в хитросделанном интеллектуальном триллере. Можно считать «Гипнотика» эдаким «Ноланом на минималках», даром что фильм не чурается местами откровенно визуально копировать «Начало» и заимствовать из него чуть ли не целые сюжетные арки. Впрочем, первый вариант сценария Родригес написал еще в 2002-м, и при более пристальном взгляде в картине отчетливо проявляется влияние научной фантастики 90-х: таких фильмов, как «Газонокосильщик» или «13-й этаж».

Гипнотик

Стоит признать, что в азартном желании раз в пять-десять минут обманывать зрительские ожидания всяческими твистами фильм выглядит интригующе, но сюжет местами вызывает море вопросов. Впрочем, это не мешает «Гипнотику» быть увлекательным зрелищем, ведь скука – последнее, в чем можно упрекнуть эту картину. Родригесу явно пригодилось умение снимать треш так, чтобы это не вызывало отторжение. И неслучайно в картине столь крепкий актерский состав, усиливающий положительное впечатление от всей работы постановщика.

Гипнотик

Бен Аффлек не столько играет, сколько существует в кадре, кичась собственной фактурой. Режиссер этому только подыгрывает, любовно снимая фактурный подбородок бывшего Бэтмена. Крепкий второй план: традиционная подружка героя боевика Брага, как всегда крутой Фихтнер со своим отрешенно-дьявольским прищуром и Джеки Эрл Хейли, пусть и в небольшой роли. В хмуром дядьке с дробовиком в конце внимательный зритель разглядит достойно постаревшего Джеффа Фэйи (ещё одна отсылка к «Газонокосильщику»?).

Гипнотик

Зритель, любящий олдскульную фантастику, наверняка прочувствует неочевидное обаяние фильма и получит удовольствие от просмотра.