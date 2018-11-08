«Девушка, которая застряла в паутине»: Рецензия Киноафиши

Паучиха среди снегов

Чтобы владеть миром, армии сегодня не нужны. Нужен хороший компьютер, быстрый интернет и сообразительный хакер, способный устроить апокалипсис в любой отдельно взятой стране. И Лиз Саландер как раз из таких. Вот только апокалипсисы она не устраивает. Наоборот: она взламывает систему Агентства Национальной Безопасности США, дабы лишить их доступа к сверхсекретной программе, способной запустить в действие все ядерные ракеты одновременно. Правда, по ходу пьесы выясняется и еще кое-что: в этой же программе заинтересованы «Пауки» – на редкость зверская преступная группировка, имеющая отношение к самой Лиз. Дело в том, что отец Лиз Саландер был когда-то главой именно этого паучьего клана…..

Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

Самое важное, что нужно знать фанатам «Девушки с татуировкой дракона» (как книги, так и фильма), так это то, что проект Федерико Альвареса снимался по довольно странному литературному первоисточнику. Автором его (первоисточника) оказался некто Давид Лагеркранц – профессиональный журналист, которому издательство заказало продолжение истории Лиз Саландер. Ведь трилогия Стига Ларссона «Миллениум», посвященная ершистой хакерше, до сих пор отлично продается, так почему бы не выпустить еще парочку книг и не начать зарабатывать больше? А так как сам Ларссон умер еще в 2004-м, то пришлось искать того, кто смог бы его «заменить». Так появился Лагеркранц.

Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

Правда, надежды книгоиздателей оправдались только частично. «Девушку, которая застряла в паутине» раскупали довольно охотно, однако при этом ругали так, что дым стоял коромыслом. Еще бы! – ведь журналист написал рядовой криминальный триллер, лишенный глубины и атмосферы трилогии. Тем не менее, компания Sony Production решила экранизировать именно его. В результате фильм Федерико Альвареса получил по наследству от книги кучу самых разных проблем. Коснулись они как сюжетных несостыковок, так и слабо прописанных мотиваций героев. Но хуже всего то, что история Лиз Саландер превратилась в скандинавскую Бондиану, где в центре конфликта оказывается шпионский скандал и очередной вселенский заговор террористов.

Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

Впрочем, если оценивать фильм как банальный аттракцион, то все не так уж печально. Альварес снял несколько драйвовых погонь и парочку жестких драк, за которые, в общем, не стыдно. Другое дело, что было бы куда лучше, если бы экшн хотя бы изредка не спорил с логикой. А то ведь до смешного доходит: агент палит по стенам замка – и пули легко пробивают стены. «Пауки», не задумываясь, убивают ученого, написавшего сверхсекретную программу, но при этом почему-то уверены, что его сын лет восьми знает к этой программе пароль. Героиня Клер Фой (а в этот раз хакершу играет именно она) легко взламывает защиту АНБ, но рассмотреть фото человека, пытавшегося ее убить, она почему-то не может, хотя надо всего лишь увеличить изображение. Ну и так далее.

Кадр из фильма «Девушка, которая застряла в паутине»

При этом, конечно, в плане стилистики к фильму претензий нет. Это шикарный скандинавский нуар с легким налетом гламура – например, когда блондинка в красном костюме стоит ночью на краю раздвижного моста. И, конечно, снега и сосны, темные улицы и не менее темные коридоры. И все оттенки коричневого, синего, серого… Это эстетизм, конечно, причем местами эстетизм слишком попсовый, но визуала, влюбленного в стилистику скандинавского нуара, он завораживает всё равно. Тем не менее, беспомощная интрига в конце концов разочаровывает так сильно, что становится уже не до скандинавских красот. Вселенский заговор сменяется мелодраматическим пшиком, а ядреный криминальный триллер в итоге сводится к драке блондинки в красном с брюнеткой в черном. Для Лиз Саландер, которую придумал Стиг Ларссон, это как-то уж слишком мелко.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 ноября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Девушка, которая застряла в паутине»