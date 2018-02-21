«Ночные игры»: Рецензия Киноафиши

Когда вся жизнь - игра

Супружеская пара Макс и Энни каждый уикенд развлекаются с друзьями, устраивая посиделки с шарадами, загадками и прочими настольными играми. В один из таких вечеров к ним присоединяется старший брат Макса Брукс и приглашает поиграть к себе. Макс, всегда завидовавший брату и никогда не выигрывавший у него, сразу же хватается за этот шанс и приезжает с женой во всеоружии, готовый ради победы на все. Но Брукс приготовил для них настоящий сюрприз, им не придется проводить ночь, вновь и вновь разгадывая ребусы или давая ответы за положенное время. На этот раз они попали на настоящее театрализованное действо. Ведь, по словам Брукса, кого-то из них похитят, а остальным нужно будет его отыскать. Причем, чтобы никто не сомневался, что все по-настоящему, старший брат Макса предлагает сыграть на одну из его элитных машин. Но внезапно в дом врываются похитители в масках и после затянувшейся сцены захвата увозят Брукса с собой. Опешившие гости никак не могут понять, что перед ними только что произошло - инсценировка или владельца дома действительно похитили и надо срочно связываться с полицией. Решив действовать по обстоятельствам, компания решает разделиться (зачин «Крысиных бегов» бессмертен) и разгадать загадки, оставленные Бруксом. Веря, что это приведет их не только к призу, но и обрадованному их успехами Бруксу, который так реалистично подстроил свое похищение.

Кадр из фильма «Ночная игра»

Поставили «Ночные игры» двое из ларца Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн – авторы дилогии «Несносные боссы» и «Каникул» - ох, уж этот юмор ниже пояса ! - а еще потенциальные (одни из многих ) реаниматоры «Флешпоинта», истории о самом быстром человеке на Земле – Флэше. Им удалось создать прекрасную пародийно-комедийную картину, которая строится на запутанном сюжете, смешит и пугает зрителей одновременно. Неизвестно, кто и как сильно укусил сценариста Марка Переза («Нас приняли!» и «Сумасшедшие гонки»), ранее ничем особенным не зарекомендовавшего себя, но здесь совершившему невозможное. Он умудрился завернуть, казалось бы, довольно-таки простую историю в такой комедийный триллер, что весь просмотр можно лишь удивляться, как автору вновь удается провести зрителей, обходя все заведомо, как им казалось, просчитываемые сюжетные повороты.

Кадр из фильма «Ночная игра»

Снял картину оператор Бэрри Петерсон, среди работ которого «Мачо и ботан», «Каникулы» и «Космос между нами». «Ночные игры» у него получились по-настоящему шпионскими, с дерганой местами камерой, пролетами и всякими фишечками, совершенно неожиданно использованными в, как заявляют продюсеры, комедии. Нельзя не сказать, что, в отличие от большинства картин последнего времени, «Ночные игры» не заканчиваются музыкой легендарной и всеми любимой группы Queen, а начинаются, причем буквально на вступительных титрах. Композитор Клифф Мартинес («Неоновый демон», «Драйв» и «Заражение») решил поиграть в группу Duft Punk, написавшую несколько лет назад музыку к картине «Трон: Наследие». Здесь тоже все утрированно электронное, жесткое и такое же опасное, как и время суток, выбранное героями, чтобы разыскать Брукса.

Кадр из фильма «Ночная игра»

Приятно, что герои здесь любят не только игры, но и кино, поэтому постоянно упоминают цитаты, героев или названия любимых фильмов. Начиная с Умы Турман и заканчивая «Бойцовским клубом» и «Ночью живых мертвецов» - здесь нет никаких запретных тем. Создатели «Ночных игр» вторят им, уровень цитатности или похожести на все сразу просто зашкаливает. Причем даже финальные сцены с машиной и самолетом, тонко напоминающие о «Форсаже» умудряются тонко посмеяться над затянутостью и частой глупостью боевиков и их подражателей. Главных героев «Ночных игр» сыграли Джейсон Бейтман («Хэнкок», «Мне бы в небо») и, возможно, следующая королева романтического кино Рэйчел МакАдамс, а помогает им уйма телевизионных звезд.

Кадр из фильма «Ночная игра»

А в совсем небольших, но классных образах появляются Дэнни Хьюстон («Чудо-Женщина», «Большие глаза»), Кайл Чандлер («Супер 8», «Операция «Арго») и Джесси Племонс («Недруги», «Сделано в Америке») в роли безумного соседа главных героев, он как-то зачастил везде, то ли ипотеку перед рождением ребенка взял, то ли счастливый билет вытянул… А на роль главного гада создатели выбрали никого иного, как самого «Декстера» - Майкла С. Холла, которому не привыкать изображать на экране не просто злодея, а, в первую очередь, персонажа с харизмой.

Кадр из фильма «Ночная игра»

По уже сложившейся кинотрадиции предупреждаю, что выходить из зала раньше времени крайне не рекомендуется. Во-первых, титры у «Ночных игр» просто отличные, еще больше расширяющие мир героев и отвечающие на пару загадок. Во-вторых (не комиксами едиными жив человек), создатели приготовили зрителям микрофинал, который оказался не только смешным, но, как и все здесь, тоже раскрывающим одну сюжетную недосказанность.

Кадр из фильма «Ночная игра»

«Ночные игры» - совершенно бешеная смесь кино, музыки, загадок и ночного помешательства. Вместе с героями зрители погружаются в совершенно неожиданный мир, который оказывается не только смешным, но и опасным, жестоким и с кучей совершенно дурацких моментов, пробивающих на смех сквозь слезы. От вступительных титров и до окончания микрофинала создателям удалось сохранить интригу, и уже просто невозможно ждать новости о том, что они же, и это обязательный пункт, готовы снимать продолжение истории. Ведь, как известно, дети и животные только увеличивают аудиторию фильмов, так что у авторов есть масса вариантов, куда и как стоит увлечь главных героев, их родных и друзей. А у зрителей появилась очередная возможность повстречаться с полюбившимися героями, массой неудобных ситуаций и миллионом цитат из любимых картин.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Ночная игра»