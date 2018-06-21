«Пылающий»: Рецензия Киноафиши

Мир как головоломка

Чон-су (Ю А-ин) в ВУЗе изучал литературное мастерство и мечтает написать роман, однако работает он не по специальности – курьером. Во время доставки одного из заказов он встречает Хэ-ми (Чон Джон-со) – бывшую одноклассницу, которая изменилась так сильно, что парень ее не узнал. Тем не менее он охотно соглашается провести с ней время и, когда подружка уедет в путешествие, будет безропотно приходить кормить ее кота и чистить его лоток. Из поездки Хэ-ми вернется в сопровождении Бена (Стивен Ян), чья жизнь похожа на бесконечный поток развлечений. В отличие от Чон-су, новый знакомый девушки хорошо обеспечен, живет в шикарной квартире и разъезжает по городу на «Порше». И еще у него есть странное хобби – Бен уверяет, что поджигает чужие теплицы.

Кадр из фильма «Пылающий»

Фильм «Пылающий» Ли Чан-дона был представлен на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ. Картина основана на рассказе «Сжечь сарай» Харуки Мураками. Корейский режиссер свободно обращается с текстом, встраивает дополнительные сюжетные линии и переписывает биографию главного героя, в которой становятся слышны мотивы другого литературного произведения, правда, написанного уже не Мураками. В «Пылающем» упоминается Уильям Фолкнер, и столкновение двух миров – бедности и богатства – в новой ленте Ли Чан-дона отсылает к рассказу «Поджигатель» американского писателя, где тоже фигурируют и сараи, и огонь, и ужасающая пропасть между теми, у кого денег много, и теми, у кого взрывается рассудок от невыносимости безденежья и горечи несбывшихся надежд вперемешку с гордостью и гордыней. Еще один литературный источник, о котором заходит речь в фильме, – «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Роман, как и рассказы Мураками и Фолкнера, попадает в плавильный котел «Пылающего», и его отзвуки оборачиваются одной из граней молчания, что в ленте раздается сдавленным в агонии криком.

Кадр из фильма «Пылающий»

Режиссер, а вместе с ним и зритель, бродит по разным пространствам, переходя из грязной кафешки в заведения с дизайнерским интерьером, где тусуется богатая молодежь. Он рассматривает тесную квартиру, способную вызвать паническую атаку и у тех, кто не страдает от клаустрофобии, деревенский дом со старыми фотографиями на стенах и холодные стильные апартаменты в престижном районе. Постепенно картина Ли Чан-дона превращается в карту, где можно отметить обветшавшие теплицы и где столько пустот, что голова идет кругом от выстраивающихся в ряд домыслов. Ведь «Пылающий» не ограничивается изображением пропасти между различными слоями населения Южной Кореи. Картина срывается с края любовного треугольника в пучину экзистенциальных терзаний и ужаса от осознания того, что у человека нет возможности занять то место, откуда жизнь видна в единственно правильном ракурсе так, что все произошедшее выстраивается в логически выверенную последовательность и не оставляет недомолвок.

Кадр из фильма «Пылающий»

За счет того, что в «Пылающем» есть зазоры и лента может пересобираться в различные истории, портреты главных героев фильма как минимум двойственны. При этом их вряд ли можно назвать положительными и привлекательными персонажами. Они вызывают не симпатию, а пугающее неудобство. Молодые актеры создают на экране сильные и объемные образы. В особенности хочется отметить работу дебютантки в полном метре Чон Джон-со. Она ни на мгновение не теряется на фоне более опытных коллег по актерскому цеху. Хэ-ми в ее исполнении само воплощение манящей хрупкости, души, истерзанной одиночеством и поисками себя, а может быть, и мучительным несовпадением наивных мечтаний, завышенных ожиданий и будней. Чон Джон-со легко играет восторженную дурочку, которая не замечает, что над ей смеются, и деликатно передает ощущение беспросветного одиночества и ненужности в мире, где лишь немногие могут позволить себе жить в свое удовольствие и не борются за выживание, совершая раз за разом ошибки в надежде на избавление от бед.

Кадр из фильма «Пылающий»

Два с половиной часа в постоянных блужданиях по Южной Корее, по чужим домам и в потемках человеческой души в фильме Ли Чан-дона пролетают едва заметно. Выверенная и мастерски прописанная недосказанность превращает «Пылающего» и в криминальную драму, и в психологический триллер, и в эссе о поиске смысла жизни, и в зарисовку о раздирающей душу хрупкости человеческих жизней и беззащитности. Лента требует от зрителя внимательности опытного детектива и тут же обезоруживает трагичностью судеб его героев и указанием с точностью заправского стрелка на ограниченность человеческого знания и невозможность приобрести стопроцентную уверенность в себе и в этом мире.

Елена Громова

В российском прокате с 5 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пылающий»