«Лекарство от здоровья»: Рецензия Киноафиши
Поучительную историю о том, как важно кипятить и фильтровать воду перед употреблением нам расскажет физиологический хоррор «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Оскароносный режиссер и автор «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и «Звонка» в этот раз порадовал аудиторию фильмом меланхоличным, полным символизма, больше авторским, нежели рассчитанным на массового потребителя.
«Всю нашу жизнь мы создаем, продаем, потребляем. Но суть ее не в материализме. Что мы видим вокруг, пусть и достигнув мещанского триумфа? Только лишь всю мелочность своего бытия. Важнее всего – наш разум. Именно он – залог нашего здоровья» - дает Вербински зрителю первую подсказку, не затягивая с прелюдией и погружая в мир бизнеса, бирж и белых воротничков. Они бегут постоянно вперед и вперед, следуя единому девизу: «время – деньги». Не растрачиваясь на пустые телодвижения, статичные, с неизменными мешками под глазами, трудяги-брокеры даже смерть свою встречают в офисе. И речи быть не может о том, чтобы потратить неделю, месяц или, не дай Боже, год в какой-нибудь здравнице!
На первый взгляд, «Лекарство от здоровья» по своему смысловому наполнению, социальному подтексту и завязке напоминает «Волшебную гору» Манна. В дальнейшем, продемонстрировав символические образы в виде огня, балерины, змей и фотографии, фильм перекликается с The Evil Within, недавними «Призраками Элоиз», «Островом Проклятых» и даже немного с «Обителью Зла».
Не собираясь долго мучить аудиторию напряжением и догадками, Вербински постепенно наполняет ранее выданные символы значением, попутно раскрывая Локхарта, опутывая его общением с другими людьми. Зеленый гоблин из «Нового Человека-паука» выступил в непривычной для себя роли протагониста и главного персонажа, чьей задачей является не только раскрываться, взаимодействовать, но и скреплять своим повествованием весь фильм. С ДиКаприо или МакЭвоем по части игры в помутненный рассудок Дэйн ДеХаан с трудом посоревнуется, впрочем, актеру вполне удалось найти свой собственный образ и, что немаловажно, сыграться с Миа Гот, исполняющей роль Анны.
Мие в ее 24 года досталась роль девочки-подростка, которая только-только начинает формироваться как женщина. Мелькая с самого момента приезда Локхарта в здравницу, ее героиня Анна как бы намекает, кому в этом произведении зрителю стоило бы обратить чуть больше внимания. Ее нестандартная внешность и спокойная игра хорошо гармонирует с ДеХааном – здесь Вербински явно не прогадал, отказавшись от поднадоевших однотипных голливудских лиц.
Красота и насилие, физиология и разум, - все это дополняется мрачной мистической предысторией про барона, его сестру-жену и тайну замка, которая, по идее, должна сглаживать некоторые странности в поведении окружающих людей. И, если к ненормальному поведению медперсонала в больницах фильмов ужасов зрителя уже приучили, то вот отдельные сцены с главными персонажами могут вызвать подозрение, что их в повествование включили лишь ради саспенса и вброса большего символизма, в котором не каждый захочет разобраться, набраться смелости для повторного просмотра.
Впрочем, Гор Вебински и Джастин Хэйс хорошо постарались, раскрыв почти весь арсенал образов и закольцевав композицию, дав достаточно информации как о прошлом Локхарта, так и об истории замка. В фильме поднято достаточно много важных тем – о здоровье, материализме, социуме в целом и индивидууме в отдельности. В добавок, картина дарит зрителю образ Принца в белом больничном халате и нового, вполне неплохого злодея в копилку истории кинематографа.
Именно тогда «Лекарство от здоровья» окончательно избавляется от всех возможных ассоциативных рядов, приобретает собственный голос, звучание и значение. ДеХаан на мгновение возвращается к Зеленому гоблину, одной улыбкой даря массу экспрессии для приквела, сиквела, какого-угодно продолжения истории барона в «Лекарстве от здоровья».
Потапова Галина
В российском прокате с 30 марта 2017 года
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