«Лекарство от здоровья»: Рецензия Киноафиши

Брокер в роли принца в белом больничном халате: символизм от Гора Вербински

Поучительную историю о том, как важно кипятить и фильтровать воду перед употреблением нам расскажет физиологический хоррор «Лекарство от здоровья» Гора Вербински. Оскароносный режиссер и автор «Пиратов Карибского моря», «Одинокого рейнджера» и «Звонка» в этот раз порадовал аудиторию фильмом меланхоличным, полным символизма, больше авторским, нежели рассчитанным на массового потребителя.

Кадр из фильма «Лекарство от здоровья»

«Всю нашу жизнь мы создаем, продаем, потребляем. Но суть ее не в материализме. Что мы видим вокруг, пусть и достигнув мещанского триумфа? Только лишь всю мелочность своего бытия. Важнее всего – наш разум. Именно он – залог нашего здоровья» - дает Вербински зрителю первую подсказку, не затягивая с прелюдией и погружая в мир бизнеса, бирж и белых воротничков. Они бегут постоянно вперед и вперед, следуя единому девизу: «время – деньги». Не растрачиваясь на пустые телодвижения, статичные, с неизменными мешками под глазами, трудяги-брокеры даже смерть свою встречают в офисе. И речи быть не может о том, чтобы потратить неделю, месяц или, не дай Боже, год в какой-нибудь здравнице!

Кадр из фильма «Лекарство от здоровья»

На первый взгляд, «Лекарство от здоровья» по своему смысловому наполнению, социальному подтексту и завязке напоминает «Волшебную гору» Манна. В дальнейшем, продемонстрировав символические образы в виде огня, балерины, змей и фотографии, фильм перекликается с The Evil Within, недавними «Призраками Элоиз», «Островом Проклятых» и даже немного с «Обителью Зла».

Не собираясь долго мучить аудиторию напряжением и догадками, Вербински постепенно наполняет ранее выданные символы значением, попутно раскрывая Локхарта, опутывая его общением с другими людьми. Зеленый гоблин из «Нового Человека-паука» выступил в непривычной для себя роли протагониста и главного персонажа, чьей задачей является не только раскрываться, взаимодействовать, но и скреплять своим повествованием весь фильм. С ДиКаприо или МакЭвоем по части игры в помутненный рассудок Дэйн ДеХаан с трудом посоревнуется, впрочем, актеру вполне удалось найти свой собственный образ и, что немаловажно, сыграться с Миа Гот, исполняющей роль Анны.

Кадр из фильма «Лекарство от здоровья»

Мие в ее 24 года досталась роль девочки-подростка, которая только-только начинает формироваться как женщина. Мелькая с самого момента приезда Локхарта в здравницу, ее героиня Анна как бы намекает, кому в этом произведении зрителю стоило бы обратить чуть больше внимания. Ее нестандартная внешность и спокойная игра хорошо гармонирует с ДеХааном – здесь Вербински явно не прогадал, отказавшись от поднадоевших однотипных голливудских лиц.

Кадр из фильма «Лекарство от здоровья»

Красота и насилие, физиология и разум, - все это дополняется мрачной мистической предысторией про барона, его сестру-жену и тайну замка, которая, по идее, должна сглаживать некоторые странности в поведении окружающих людей. И, если к ненормальному поведению медперсонала в больницах фильмов ужасов зрителя уже приучили, то вот отдельные сцены с главными персонажами могут вызвать подозрение, что их в повествование включили лишь ради саспенса и вброса большего символизма, в котором не каждый захочет разобраться, набраться смелости для повторного просмотра.

Кадр из фильма «Лекарство от здоровья»

Впрочем, Гор Вебински и Джастин Хэйс хорошо постарались, раскрыв почти весь арсенал образов и закольцевав композицию, дав достаточно информации как о прошлом Локхарта, так и об истории замка. В фильме поднято достаточно много важных тем – о здоровье, материализме, социуме в целом и индивидууме в отдельности. В добавок, картина дарит зрителю образ Принца в белом больничном халате и нового, вполне неплохого злодея в копилку истории кинематографа.

Именно тогда «Лекарство от здоровья» окончательно избавляется от всех возможных ассоциативных рядов, приобретает собственный голос, звучание и значение. ДеХаан на мгновение возвращается к Зеленому гоблину, одной улыбкой даря массу экспрессии для приквела, сиквела, какого-угодно продолжения истории барона в «Лекарстве от здоровья».

Потапова Галина

В российском прокате с 30 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Лекарство от здоровья»