«Казнить нельзя помиловать»: Рецензия Киноафиши

Недалекое будущее, Лос-Анджелес. Власти не в силах справиться с волной насилия, захлестнувшей общество. Чтобы снизить уровень преступности и минимизировать количество судебных ошибок, приговоры выносит искусственный интеллект, который беспристрастно анализирует факты. Детектив Крис Рейвен (Крис Пратт), самолично отправившийся на суд ИИ несколько преступников, теперь оказывается в кресле подсудимого. Его жену жестоко убили в их же доме, а сам Крис ничего не помнит о произошедшем. У него есть 90 минут, чтобы доказать свою невиновность, прежде чем ИИ-судья Мэддокс (Ребекка Фергюсон) вынесет смертный приговор.

В оригинале фильм называется Mercy — такое имя получила программа, которая судит преступников. Есть в этом некая злая ирония: чем-чем, а милосердием Мэддокс точно не отличается. Ее задача — собирать факты и определять процент вероятности, по которому подсудимый виновен. Впрочем, Крис с самого начала не строит иллюзий. По его собственному признанию, оправдаться перед ИИ практически невозможно: если человек оказался на суде, значит, его вина уже доказана более чем на 90%. Единственное, что не позволяет Крису впасть в отчаяние и дает слабую надежду — его шестнадцатилетняя дочь, которая может в одночасье лишиться обоих родителей. Тем не менее, выяснить правду так же страшно, как не узнать ее. Отношения между Крисом и его женой последнее время совсем разладились, и в какой-то момент герой начинает подозревать, что действительно мог убить ее.

Сюжетно можно найти множество параллелей с другим научно-фантастическим боевиком — «Особое мнение», где в будущем появились провидцы, способные предвидеть преступления. У обвиняемого, который еще не сделал ничего противозаконного, но должен совершить позже, практически нет шансов уйти от правосудия. Но если в фильме Стивена Спилберга у судей, несмотря на их изолированность от внешнего мира, все же оставалась капля человечности, Тимур Бекмамбетов лишает Криса шанса воззвать к милосердию Мэддокс. Но, как окажется ближе к финалу, ИИ — тоже своего рода человек и ничто человеческое ему не чуждо.

Ключевая особенность фильма — любимый режиссером скринлайф, когда большая часть истории разворачивается на экранах девайсов. Бекмамбетов — главный популяризатор этого формата. В 2015 году он выступил продюсером первого полнометражного скринлайф-хоррора Левана Габриадзе «Убрать из друзей». Затем последовало несколько крупных успехов. Спродюсированный им триллер «Поиск» собрал в прокате 75 миллионов долларов при бюджете меньше миллиона, а его собственный режиссерский проект «Профиль» завоевал приз зрительских симпатий Берлинского кинофестиваля. Но на этом череда удач закончилась. Прошлогоднюю экранизацию «Войны миров», также снятую в формате скринлайф, разгромили и критики, и зрители. Однако в «Казнить нельзя помиловать» этот формат как нельзя кстати. Отрезанный от внешнего мира, Крис не может покинуть комнату, пока идет суд, и единственный способ найти улики — просматривать бесконечные видеозаписи и сообщения в телефонах его друзей и близких (в мире будущего приватности больше нет, и ИИ в любой момент может получить доступ ко всем цифровым устройствам).

Неудивительно, что в первый уикенд фильм собрал 11 миллионов долларов и взобрался на вершину американского проката. Тема этичности использования искусственного интеллекта актуальна как никогда. Всегда ли можно верить фактам? Или порой необходимо задействовать интуицию, о которой Крис рассказывает Мэддокс? Ответ, впрочем, заложен уже в самом вопросе.

«Казнить нельзя помиловать» — яркий пример того, как порой расходятся оценки критиков и зрителей. Первые разгромили фильм, указав на сценарные дыры, предсказуемый сюжет и неглубокую проработку персонажей, хотя высоко оценили игру Фергюсон, в которой чувствуются малейшие нюансы того, как Мэддокс меняет отношение к ситуации. Зрители оказались более милосердны: оценка на IMDb — 6,2. Фильм действительно способен увлечь: несмотря на ограниченность локации, события в нем развиваются стремительно, и гипотезы Криса следуют одна за одной. Если вас не смущают шероховатости сюжета и смутное ощущение, что что-то подобное вы уже где-то видели, фильм может стать неплохим вариантом на вечер.