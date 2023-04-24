«Призрак у озера»: Рецензия Киноафиши

Семья преподобного Хо Сука (Ким Мин-джэ) пережила огромную утрату. При туманных обстоятельствах погиб их больной сын. Несмотря на то что у них еще трое детей, они решают усыновить мальчика Исаака. Он очень плохо видит, и другие дети относятся к новому брату с недоверием: кажется, что мальчик видит что-то недоступное обычным людям.

Снятый дебютанткой в большом кино Ким Джин-ён триллер про тайны прошлого использует вполне понятные художественные приемы фильма ужасов, но для полного понимания подтекста нужно знать, какое значение играют в корейском обществе протестантизм и христианская мораль. Неслучайно глава семейства является священником. Протестантизм – самая популярная религия в относительно атеистической Южной Корее, а сдержанная протестантская мораль отлично ложится на консервативное корейское мышление. Мотив вины пронизывает все повествование. Преподобный обвиняет жену Ву Хён (Па Хё-джу) в недосмотре, из-за которого погиб их ребенок. Сам он очень переживает, что непонятная смерть сына сказывается на престиже его семьи. Здесь фильм выходит на совсем новый уровень – не ужастика (картина снята по-восточному сдержанно), а психологического триллера о чувстве вины и токсичных отношениях.

Призрак у озера

Местами проскакивающие антиклерикальные нотки (отец семейства, прямо скажем, токсик и манипулятор) соседствуют с вполне понятным религиозным символизмом. Полуслепой мальчик неслучайно носит совсем не корейское имя Исаак. Именно библейского Исаака Авраам был готов принести в жертву, чтобы доказать свою веру, и Исаак из фильма действительно проверяет веру своего отца, только другим образом.

Отдельно стоит выделить уверенную актерскую игру, причем не столько взрослых актеров (хотя и они хороши и жанрово уместны), сколько детей. Особенно выделяется Кун Да-юн, сыгравшая Джу Ин, старшую дочь в семействе, начинающую религиозную фанатичку и яркое отражение негативных черт своих родителей. Поклонники же корейской музыки узнают в одержимом видениями пареньке из религиозной общины рэпера Баро (Ча Сун-ву).

Призрак у озера

Не лишенный логических несостыковок и имеющий несколько чрезмерно условных «если» в сюжете, все же этот фильм обладает некоторым обаянием. «Призрак у озера» использует устоявшиеся и знакомые мотивы фильмов ужасов: мрачный ребенок, тайна прошлого, скрипящие половицы, странные звуки, – но использует их если не оригинально, то изобретательно. Чего стоит одна сцена, в которой восемь монтажных склеек подряд подразумевают после себя скример, но не продолжаются им. Картина остается по-восточному сдержанной, лишь в некоторые моменты герои срываются на истеричные эмоции, но именно в тогда чувствуется вся их внутренняя надломленность. Конечно, для матерого поклонника фильмов ужасов «Призрак у озера»станет рядом частых дежавю, но это будет скорее приятное припоминание.