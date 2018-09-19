«Простая просьба»: Рецензия Киноафиши

Из отчаявшейся домохозяйка в отчаянную

Настоящая женщина может из ничего сделать три вещи: салат, причёску и скандал. Есть подозрение, что именно этой присказкой руководствовался Пол Фиг, когда решил снять свою «Простую просьбу». И, как это часто бывает с популярными в народе фразами, внутри этой сентенции режиссёр опционально заменяет то салат на коктейль, то причёску на кофточку «с жуткими розочками», то скандал на видеоблог. Но суть картины от этого не меняется: если вы женщина, вам точно не скучно живётся.

Кадр из фильма «Простая просьба»

«Простая просьба» изначально предлагает довольно типичный кинорасклад: в уютном американском пригороде живёт милая одинокая мамаша (Анна Кендрик), её окружают и втихую высмеивают все остальные родители в школе. А ещё в этом пригороде живёт одна крутая тёлка (Блейк Лайвли), которая ни с кем не общается, но которой все (даже зрители) хотят подражать. Внезапно благодаря дружбе детей эти две женщины сами становятся подругами, насколько вообще можно стать подругами за пару недель. Дальше таинственное исчезновение крутой и… детектив начинается!

Кадр из фильма «Простая просьба»

Сразу о хорошем: как кинопродукт «Простая просьба» выглядит отлично. Кажется, Пол Фиг просто решил поупражняться в жанрах, а тут ему как раз подвернулась эта забавная книжица Дарси Белл, которая легла в основу сценария. В ней каждая глава - как отдельная лекция в киношколе: вот сейчас мы снимаем триллер, а сейчас комедию, а сейчас секс, а сейчас стилизацию под видеоблог, а сейчас мы должны сделать вид, что всё это пародия. Исходя из этой логики, все персонажи тоже те ещё ходульные типажи. И если смотреть фильм именно под таким углом, есть все шансы получить от него удовольствие. Сюжет изобилует твистами, которые, впрочем, опытный зритель сможет предугадать, стоит только поймать всё то огромное число референсов, которые Фиг, а может сама Дарси Белл, используют в «Простой просьбе».

Кадр из фильма «Простая просьба»

Самый очевидный - «Исчезнувшая», с которой сравнивали и исходный роман, а теперь приходится сравнивать получившийся фильм. Самый киноманский - сериал «Большая маленькая ложь», где свои погремушки прятал каждый персонаж, а не только главная героиня. К тому же, как и в многосерийке Валле, в «Простой просьбе» хочется следить не только за сюжетом, но и за гардеробом актрис. Одинокая домохозяйка Стефани жалуется своей новоиспеченной подруге на нехватку денег, однако каждый день выглядит как женщина с обложки журнала «Домашний очаг». Или это художник по костюмам просто не успела зафактурить все 50 комплектов современной степфордской вдовы, потому что была занята подбором гардероба haute-couture для Эмили. Как бы там ни было, визуально «Простая просьба» - наслаждение для эстетов среднего класса. И бесконечное число подсказок для диванных детективов, которые в каждом кадре готовы увидеть подтекст.

Кадр из фильма «Простая просьба»

Кажется, именно с этой категорией зрителей Фиг и заигрывает. Его действие театрализовано, его герои безупречны в своих узеньких амплуа, а рокировки ближе к финалу скатываются совсем уж в гротеск. Он выпячивает пародийность твоего триллера и не боится давать своим персонажам набор громких фраз вместо диалогов: «У всех есть тёмные стороны, просто кто-то скрывает лучше» - говорит Эмили перед тем, как исчезнуть. А всё потому, что едва ли режиссёр несёт ответственность за исходный роман, как будто написанный скучающей домохозяйкой, которая в ожидании, когда испечётся её идеальный сливовый пирог, придумывает себе альтернативную жизнь с захватывающими приключениями. Недаром же в фильме рефреном звучит история о ненаписанной книге - словно сублимация какая-то. Режиссёр тут ответственен лишь за то, что лично ему такой тип историй нравится. А значит, он с удовольствием рассказывает их зрителям. И умудряется передать свою симпатию актёрам.

Кадр из фильма «Простая просьба»

Для Анны Кендрик образ неловкой, как будто не приспособленной для обычной жизни молодой женщины привычен. Пожалуй, только теперь к этому образу добавился ребёнок в качестве аксессуара. Будь «Простая просьба» фильмом серьёзным, на эту роль явно пришлось бы взять кого-то поестественнее. С другой стороны, такое партнерство на руку Блейк Лайвли. На фоне кукольной Кендрик она выглядит настоящей актрисой. Она сногсшибательна в одном кадре, комична в другом, позволяет себя снимать с невыгодный ракурсов и готова сыграть ту самую карикатуру, заложенную режиссёром. Хотя всё же не уследила за одной чудовищной несостыковкой в самом финале картины, которую списать на шутливый тон происходящего никак не получается.

Кадр из фильма «Простая просьба»

Но что самое любопытное, из «Простой просьбы» таки напрашиваются несколько выводов, что редкость для фильма выходного дня. Во-первых, картина вполне конкретно читает просветительскую лекцию о пользе страхования жизни. Во-вторых, демонстрирует всем скучающим домохозяйкам, чем можно занять себя в свободное от выпечки капкейков время. Это в буквальном смысле фильм о той современной категории женщин, которые пишут в био инсты «Я мама и блогер». Ну, и в третьих, саундтрек «Просьбы» - это готовый сборник для тех, кто давно хотел послушать какую-нибудь лёгкую французскую музыку, но не знал, с чего начать (или выучил наизусть саундтрек «Амели»). Три вывода за полтора часа - кажется, я только что окончательно похвалила это кино.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 20 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Простая просьба»